الثلاثاء, مايو 16, 2023
الرئيسيةالهدهدإعدام حمار رميا بالرصاص في اليمن يفجر موجة جدل.. ما القصة؟
الهدهد

إعدام حمار رميا بالرصاص في اليمن يفجر موجة جدل.. ما القصة؟

رجحت بعض المصادر أن الحمار أصيب بالجنون والذي دفعه إلى محاولة أكل طفل وتسبب في إصابته بأضرار بليغة في عدن

كتب خالد الأحمد
إعدام حمار رميا بالرصاص watanserb.com
إعدام حمار رميا بالرصاص
- Advertisement -

وطن- في واقعة أثارت جدلا واسعاً في اليمن أقدمت قوات أمنية تابعة للمجلس الانتقالي اليمني، على إعدام حمار بعد خلافات بين المواطنين، وسط مدينة عدن.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يظهر قيام أحد أفراد الأمن اليمنيين، بإعدام حمار رميا بالرصاص في قسم شرطة بإحدى المدن التابعة للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

قصة الحمار الذي أعدم في عدن رميا بالرصاص

مما أثار موجة من السخط والاستياء في أوساط اليمنيين، واعتبر البعض هذا التصرف انتهاكاُ للثروة الحيوانية في البلاد، فيما أيد آخرون هذا التصرف نظراً لخطورة الحمار على البشر بعد أن قام بعض عدد من أطفال المنطقة.

وظهر في الفيديو الحمار المقتول وهو يقف خلف سيارة فيما يشاهد شخص يحمل رشاشاً ويحاول إطلاق النار على الحمار ولكنه يتراجع في اللحظة الأخيرة.

ليظهر شخص آخر بثياب عسكرية ليأخذ منه السلاح ويسدد النيران باتجاه رأس الحيوان الذي يتهاوى على الأرض ويسقط ميتاً على الفور.

- Advertisement -

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام يمنية فإن أحد أفراد الأمن في قسم شرطة مدينة التواهي، أطلق الرصاص على حمار كان قد قبض عليه عدد من المواطنين واقتادوه إلى القسم، خوفا من أن يكون قد أصيب بالسعار بعد أن عضّ عددا من الأطفال.

ورجحت بعض المصادر إن الحمار أصيب بالجنون والذي دفعه إلى محاولة أكل طفل وتسبب في إصابته بأضرار بليغة.

إعدام حمار رميا بالرصاص في اليمن
إعدام حمار رميا بالرصاص في اليمن

خلاف بين مواطنين

ونقل موقع “عدن الغد” المحلي عن مصدر بالشرطة قوله، إن الشرطة أعدمت الحمار عقب نشوب خلاف بين مواطنين بسبب الحمار الذي اتهمه أحد المواطنين بأنه عض ابنته.

وانتقلت القضية من الحي الذي يقطن فيه المواطنون أصحاب الخلاف إلى “شرطة التواهي”، والتي قررت إعدام الحمار حلاً لهذا الخلاف.

وقال مصدر في الشرطة إن الأمن أعدم الحمار خوفا من ان يكون مسعوراً ويصيب أطفالا آخرين، ونقلت جثة الحمار لاحقا إلى مكان بعيد حيث تم رميها هناك.

وتداول ناشطون يمنيون صورا قالوا إنها لأطفال عضهم الحمار، أحدهم عمره 8 سنوات عضه في يده ويرقد حاليا في المستشفى، فيما قال والده إن ذلك الحمار متوحش ويشكل خطرا على جميع الأطفال.

كما تداول نشطاء صورة لطفلة في الرابعة من عمرها، عضها الحمار في الوجه والضلع الأيسر، وحالتها خطرة.

حيوانات مسعورة في اليمن

ويشكو مواطنون يمنيون من انتشار الحيوانات المسعورة في الشوارع كـ”الكلاب”، والحمير والتي أودت بحياة العشرات، وإصابة الآلاف منهم، وذلك في وقت تخوض فيه السلطات الأمنية في البلاد، حرباً ضد “الإرهاب” الذي أودى أيضاً بحياة العشرات من أبناء اليمن.

وأشارت تقديرات غير رسمية إلى وجود أكثر من 700 ألف حمار في اليمن.

ويستخدم الحمار في نقل الأشخاص والبضائع والمياه والمحاصيل، إضافة إلى حرث الأرض وحصد المحاصيل في الأرياف خاصة. كما يستخدم في نقل مواد البناء وأحياناً يستخدم كبكرة في رفع مواد بناء إلى سطوح المباني، ورفع المياه من الآبار.

ووفق أطباء بيطريين قد يتعرض الحمار لعض كلب مسعور، فيتحول هو الآخر إلى مسعور نتيجة انتقال فيروس داء الكلب عبر اللعاب إلى جسم الحمار.

وتبدأ أعراض إصابة الحمار بفيروس داء الكلب، بظهور الضعف الكبير على جسده، وابتعاده عن شرب الماء، وكذلك إقدامه على عض الإنسان أو أي حيوان آخر، أو الأشياء المادية التي يصادفها في طريقه.

المصدرتويتر، موقع "عدن الغد" المحلي، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اقرأ أيضاً

الهدهد

ولادة طفل “بعين واحدة” في العراق.. فيديو أثار الجدل والخوف

الهدهد

مناورة عسكرية حوثية مخيفة في اليمن.. ما علاقات أمريكا وإسرائيل؟

تقارير

السعودية الخاسر الأكبر.. كيف يؤثر نزاع العسكريين في السودان على الأزمة اليمنية؟

الهدهد

الانسحاب السعودي من اليمن.. كيف يمهد الأرض لظهور أفغانستان جديدة؟ (تحليل)

الهدهد

تحذير من مخطط إماراتي لزعزعة أمن السعودية بسلاح يمني.. ما علاقة الدعم السريع؟

الهدهد

سياسي يمني يكشف ما فعلته ميليشيا تابعة للإمارات قبل وصول فيصل رجب إلى أبين

الهدهد

أول ظهور علني.. صور وفيديوهات تحكي رحلة عذاب فيصل رجب في سجون الحوثي

الهدهد

حوثي يعذب أمه بالفأس حتى الموت وقنبلة غضب تنفجر في اليمن (شاهد)

الهدهد

اليمن: فيديو جديد للشيخ عبد الله الباني الذي تم اغتياله بعد صلاة عيد الفطر

الهدهد

دهسوا وسحقوا.. مقتل 78 يمنياً أثناء التدافع للحصول على تبرعات بقيمة 9 دولارات! (شاهد)

الهدهد

محسنة قطرية تتبرع بمليون ريال للشعب اليمني في ليلة القدر (فيديو)

الهدهد

سميرة مارش المرأة المفخخة.. قصة أسيرة يمنية أثار الإفراج عنها عاصفة غضب

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بعد الانهيار والدموع.. ظهور مفاجئ وغريب لـ لمى الأصيل (شاهد)

جموع غفيرة.. جنازة فهد الحيان وظهور مؤثر لـ فايز المالكي

صاحب عيون النسر فقط يُمكنه اكتشاف الرقم 6 المخفي في الصورة

ما هو راتب ماركوس راشفورد في مانشستر يونايتد وما صافي ثروته؟

الحنين لـ للا سلمى ومرضه الخطير.. حياة ملك المغرب أصبحت جحيما منذ هذا التاريخ

الرئيس المُخضرم أم المعارض العلوي.. لماذا يبدو أردوغان أقرب للفوز في الإعادة؟

الإعدام لقاتل عبدالله الفارسي.. محامٍ عماني يؤكد ويكشف تفاصيل الحكم

أحدث ظهور لـ سلمان رشدي.. صاحب “آيات شيطانية” يطل بعين واحدة

3 ثعابين مخفية في هذه الصورة .. نتحدّاك أن تحددها (شاهد)

للأذكياء فقط.. سلطان النيادي يطرح سؤالا صعبا من الفضاء (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC