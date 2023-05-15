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هل انقلب رئيس فاغنر على بوتين؟.. تسريبات عن عرض خطير قدمه لـ أوكرانيا

التسريبات، وهي الأحدث ضمن الوثائق العسكرية الأميركية التي انتشرت في أبريل/نيسان الماضي، تحدثت عن عرض قدمه رئيس فاغنر بكشف مواقع القوات الروسية لأوكرانيا مقابل انسحابها من باخموت

كتب فهمي الورغمي
يفغيني بريغوجين وبوتين watanserb.com
يفغيني بريغوجين وبوتين
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وطن- كشفت تسريبات جديدة على علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية، عن عرض استخباراتي قدمه زعيم مجموعة فاغنر الروسية، يفغيني بريغوجين، للجيش الأوكراني مفاده بأنه سيُخبرهم بمكان مهاجمة القوات الروسية إذا سحبت كييف قواتها من مدينة باخموت المحاصرة، حيث يتكبد الآلاف من مرتزقته خسائر فادحة منذ فترة.

مُناورة جديدة من رئيس فاغنر أم خيانة لموسكو؟

وأوضحت وثيقة المُسربة، اطلعت عليها صحيفة “واشنطن بوست” ونقلت تفاصيلها، بأنه في أواخر يناير الماضي، ومع مقتل آلاف من قوات المرتزقة التابعة له في معركة من أجل مدينة باخموت المدمرة، قدم بريغوجين عرضا استثنائيا لأوكرانيا.

وأفادت الوثيقة، وهي الأحدث ضمن الوثائق العسكرية الأميركية المُسربة في أبريل/نيسان الماضي، أن بريغوجين -قائد فاغنر- قدّم الاقتراح إلى أشخاص يعملون في مديرية المخابرات العسكرية الأوكرانية، وكان قد أجرى معهم اتصالات سرية أثناء الحرب.

جدير بالذكر أن انتشار محتوى الوثيقة المذكورة، يأتي بعد أيام من انتقادات علنية حادة وجهها رئيس مجموعة فاغنر للقادة العسكريين الروس، وادعى خلالها أنهم فشلوا في تجهيز وإعادة إمداد قواته، التي قدمت دعما حيويا لجهود موسكو الحربية.

وبالعودة لمحتوى الوثيقة المُسربة، فقد أشارت “واشنطن بوست” إلى أنّها لا تُوضح مواقع القوات الروسية التي عرض بريغوجين الكشف عنها.

زعيم مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين
زعيم مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين

المخابرات الأوكرانية لا تثق في رئيس فاغنر

نقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين أوكرانيين، تأكيدهم بأن بريغوجين تحدث عدة مرات مع مديرية المخابرات الأوكرانية.

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وأوضح أحد المسؤولين إن رئيس فاغنر طرح العرض بشأن باخموت أكثر من مرة، لكن كييف رفضته لأن المسؤولين لا يثقون في بريغوجين واعتقدوا أن مقترحاته قد تكون خادعة.

بدوره، حذر مسؤول أميركي تحدث للصحيفة، من وجود شكوك مماثلة في واشنطن حول نوايا بريغوجين.

الكرملين لم يرد على التسريبات

من جانبه، لم يرد الكرملين إلى الآن على طلب للتعليق من قبل الصحيفة الأمريكية، بشأن اتصالات بريغوجين مع أوكرانيا.

وعندما تم إبلاغه بأن وثائق المخابرات الأميركية كشفت اتصالاته مع المخابرات الأوكرانية، بدا أن قائد المرتزقة (بريغوجين) يعلق على ذلك.

وكتب في قناته على تيليغرام، أمس الأحد، “نعم بالطبع يمكنني تأكيد هذه المعلومات، ليس لدينا ما نخفيه بشأن الخدمات الأجنبية الخاصة”.

إلا أن بريغوجين لم يرد على الفور على سؤال من “واشنطن بوست”، حول عرضه الكشف عن مواقع القوات الروسية مقابل انسحاب أوكراني من محيط باخموت.

المصدرتوصحيفة واشنطن بوستيتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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