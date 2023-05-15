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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 بعد فوز السيتي وخسارة أرسنال

السيتي يعزز الفارق مع أرسنال على الصدارة إلى 4 نقاط

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الإنجليزي 2023
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وطن- حافظ فريق مانشستر سيتي حامل اللقب، على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023، بعد فوزه النظيف على إيفرتون بثلاثية دون رد، في حين تعثر أرسنال بذات النتيجة أما برايتون في منافسات الجولة ال36.

وحقق فريق مانشستر سيتي  المتصدر بفارق 4 عن الوصيف أرسنال، في منافسات الدوري الإنجليزي (البريميرليج) لهذا الموسم.

مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون

وسجل فريق مانشستر سيتي ثلاثية أهداف داخل مرمى شباك منافسه إيفرتون، اللاعب إيلكاي غوندوغان في الدقيقة ال37 وال51.

كما وسجل الهداف النرويجي إرلينغ هالاند الهدف الثالث في الدقيقة ال39.

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مباراة أرسنال ضد برايتون  

وتلقى فريق أرسنال (المدفعجية)، الخسارة أمام برايتون، بثلاثية نظيفة، كما وسجل أهداف المباراة اللاعب خوليو إنسيسو في الدقيقة ال51، ودينيز أونديف في الدقيقة ال86، وبيرفس إستوبينان في الدقيقة ال96 من الوقت البديل على نهاية المباراة.

أرسنال
أرسنال

ترتيب الدوري الإنجليزي 2023  

كما وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023، بعد فوز مانشستر سيتي وخسارة الوصيف أرسنال، على النحو الآتي:

مانشستر سيتي 85 نقطة.

أرسنال 81 نقطة.

نيوكاسل يونايتد 66 نقطة.

مانشستر يونايتد  66 نقطة.

ليفربول 62 نقطة.

برايتون 58 نقطة.

توتنهام 57 نقطة.

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

أستون فيلا 57 نقطة.

برينتفورد 53 نقطة.

فولهام 51 نقطة.

تشيلسي 43 نقطة.

كريستال بالاس 43 نقطة.

وولفرهامبتون  40 نقطة.

بورنموث 39 نقطة.

وست هام يونايتد 37 نقطة.

نوتننغهام  فورست 34 نقطة.

إيفرتون 32 نقطة.

ليدز 31 نقطة.

ليستر سيتي 30 نقطة.

ساوثهامبتون 24 نقطة.

المصدروطن + مانشستر سيتي تويتر + أرسنال تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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