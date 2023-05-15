ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 بعد فوز السيتي وخسارة أرسنال

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وطن- حافظ فريق مانشستر سيتي حامل اللقب، على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023، بعد فوزه النظيف على إيفرتون بثلاثية دون رد، في حين تعثر أرسنال بذات النتيجة أما برايتون في منافسات الجولة ال36.

وحقق فريق مانشستر سيتي المتصدر بفارق 4 عن الوصيف أرسنال، في منافسات الدوري الإنجليزي (البريميرليج) لهذا الموسم.

مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون

وسجل فريق مانشستر سيتي ثلاثية أهداف داخل مرمى شباك منافسه إيفرتون، اللاعب إيلكاي غوندوغان في الدقيقة ال37 وال51.

جوندوجان لا يسجل فقط.. ويصنع الهدف 36 لهالاند 😍#السيتي pic.twitter.com/bRWfhoZsph — مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 15, 2023

كما وسجل الهداف النرويجي إرلينغ هالاند الهدف الثالث في الدقيقة ال39.

ثنائية جوندوجان الرائعة وهدف هالاند الـ 36 😍 استمتع بملخص الفوز على إيفرتون بثلاثية 🎥#السيتي pic.twitter.com/FhmY35f1fi — مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 14, 2023

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مباراة أرسنال ضد برايتون

وتلقى فريق أرسنال (المدفعجية)، الخسارة أمام برايتون، بثلاثية نظيفة، كما وسجل أهداف المباراة اللاعب خوليو إنسيسو في الدقيقة ال51، ودينيز أونديف في الدقيقة ال86، وبيرفس إستوبينان في الدقيقة ال96 من الوقت البديل على نهاية المباراة.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2023

كما وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023، بعد فوز مانشستر سيتي وخسارة الوصيف أرسنال، على النحو الآتي:

مانشستر سيتي 85 نقطة.

أرسنال 81 نقطة.

نيوكاسل يونايتد 66 نقطة.

مانشستر يونايتد 66 نقطة.

ليفربول 62 نقطة.

برايتون 58 نقطة.

توتنهام 57 نقطة.

أستون فيلا 57 نقطة.

برينتفورد 53 نقطة.

فولهام 51 نقطة.

تشيلسي 43 نقطة.

كريستال بالاس 43 نقطة.

وولفرهامبتون 40 نقطة.

بورنموث 39 نقطة.

وست هام يونايتد 37 نقطة.

نوتننغهام فورست 34 نقطة.

إيفرتون 32 نقطة.

ليدز 31 نقطة.

ليستر سيتي 30 نقطة.

ساوثهامبتون 24 نقطة.