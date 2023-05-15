الكويت.. فيديو صادم لشاب يتحول لـ”زومبي” تحت تأثير المخدرات! (شاهد)

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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بمقطع فيديو صادم لشاب واقع تحت تأثير المخدرات.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر الشاب ممددا على الأرض في أحد مواقف السيارات على ما يبدو وهو يصرخ من شدة تأثير المخدرات التي تعاطاها.

وبحسب الفيديو، فإن تأثير المخدر الذي تعاطاه الشاب جعله يتلوى في الأرض مثل الثعبان مع صراخ وأثار خوف ورعب كل المتواجدين في المكان.

في الكويت شاب تحت تأثير المخدارت : هل هذا تأثير مخدر الشبو؟ pic.twitter.com/1NQZ0U1PqT — محمد الفيصل (@Mooh32a) May 15, 2023

مغردون يدلون بدلوهم حول نوع المخدر الذي تعاطاه الشاب

وتساءل المغردون عن نوع المخدرات التي تعاطاها الشاب، إن كانت ما يعرف في الخليج بـ”الشبو” أو شيء آخر، موضحين هناك أنواع جديدة أخرى تؤدي للحالة التي ظهر عليها الشاب في الفيديو.

وفي هذا السياق، قال مغرد: “اتوقع هذا تأثير مخدر الزومبي او كما يسموه Tranq اخطر من الشبو … الله يحمينا منه ويحمي شبابنا”.

اتوقع هذا تأثير مخدر الزومبي او كما يسموه Tranq

اخطر من الشبو … الله يحمينا منه ويحمي شبابنا — اليخاندرو .. 🎩 (@mesho_247) May 15, 2023

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أما المغرد محمد جابر النهاري، فأوضح أن “هذا نوع قوي مرة جاي من كلومبيا يخلي الواحد زونبي مو شبو مع انه كلها سموم وكل واحدخطير تتفاوت خطورته عن الثاني لكن كل واحد له تاثير وتصرفات ينعرف ايش هو ممكن متعاطيه وماقصرو في نشر الوعي قبل يومين وثق اعتداء شخص على احد الاشخاص بالة حادة وتبين انه يعاني من اعتلالات نفسية”.

هذا نوع قوي مرة جاي من كلومبيا يخلي الواحد زونبي مو شبو مع انه كلها سموم وكل واحدخطير تتفاوت خطورته عن الثاني لكن كل واحد له تاثير وتصرفات ينعرف ايش هو ممكن متعاطيه وماقصرو في نشر الوعي

قبل يومين وثق اعتداء شخص على احد الاشخاص بالة حادة وتبين انه يعاني من اعتلالات نفسية — محمد جابرالنهاري (@MH00090) May 15, 2023

وقال آخر: “هذا تأثير مخدر فلاكا للاسف، او ما يسمى الزومبي هذا بالكويت شلون؟”.

هذا تأثير مخدر فلاكا للاسف، او ما يسمى الزومبي هذا بالكويت شلون ؟ https://t.co/b1S8IKHWqx — 🇰🇼 عنزروت (@3nzrut) May 15, 2023

وزعم آخر أن “هذا مخدر الفلاكا يصير في ضغط في عمليه إنتقال الدم في الاعصاب والمخ ويصير يرسل له مؤشرات بسرعه جداً كبيرة وفي ذي الحاله ما يقدر يتحكم بجسده ويخرج عن السيطرة ويصير يتقلّب كذا ويعاني من خارج الجسم زي تكسرات عظام ومن داخل الجسم من الاعصاب والدم ويقعد يصرخ والله اعلم”.

هذا مخدر الفلاكا يصير في ضغط في عمليه إنتقال الدم في الاعصاب والمخ ويصير يرسل له مؤشرات بسرعه جداً كبيرة وفي ذي الحاله ما يقدر يتحكم بجسده ويخرج عن السيطرة ويصير يتقلّب كذا ويعاني من خارج الجسم زي تكسرات عظام ومن داخل الجسم من الاعصاب والدم ويقعد يصرخ والله اعلم https://t.co/fdyMc78uav — ‏هاشم | صلّوا ع النبي ﷺ  (@w8_5m) May 15, 2023

الكويت تخوض حربا شعواء ضد مهربي المخدرات

ويأتي هذا الفيديو في وقت تخوض فيه الكويت في الآونة الأخيرة حرباً شعواء ضد مهربي المخدرات، فلا تكاد تمضي أيام حتى تعلن الجهات المختصة عن ضبط كميات كبيرة من هذه الممنوعات في منافذ البلاد البرية والبحرية والجوية.

وتكثف الحكومة جهودها -بالتنسيق مع الجهات المعنية محلياً ودولياً- للكشف عن هذه الجرائم وتعقب من يقومون بها وضبطهم بعد جمع الأدلة التي تثبت توطهم، فضلا عن التعاون مع الجهات المختصة في دراسة هذه المشكلة، للحد من انتشارها والآثار المترتبة عليها وذلك من خلال برامج الوقاية المتنوعة.

حماية المجتمع

يشار إلى أنه من أجل العمل على حماية المجتمع الكويتي والتصدي لهذه المخاطر، يلعب مشروع “غراس” -الذي تأسس عام 1999- دوراً كبيراً للتوعية من مخاطر المخدرات.

ويعد “غراس” مشروعا إعلاميا توعويا يهدف لتعزيز منظومة القيم المرتبطة بمكافحة المخدرات، والتي تم إعدادها بواسطة أطباء وأساتذة بجامعة الكويت، عبر حملات إعلامية وإعلانية مصممة بشكل علمي مدروس.

كما يعد المشروع نتاجاً للتحالف والشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص التي التقت إرادتها جميعاً على ضرورة تنسيق جهودها لمواجهة آفة المخدرات.