الإثنين, مايو 15, 2023
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الكويت.. فيديو صادم لشاب يتحول لـ”زومبي” تحت تأثير المخدرات! (شاهد)

الكويت تخوض حرباً شعواء ضد مهربي المخدرات حيث لا تكاد تمضي أيام يتم الإعلان عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات في منافذ البلاد البرية والبحرية والجوية

كتب خالد السعدي
تأثير المخدرات على الشباب في الكويت watanserb.com
شاب يتلوى كالعثبان تحت تأثير المخدرات في الكويت
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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بمقطع فيديو صادم لشاب واقع تحت تأثير المخدرات.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر الشاب ممددا على الأرض في أحد مواقف السيارات على ما يبدو وهو يصرخ من شدة تأثير المخدرات التي تعاطاها.

وبحسب الفيديو، فإن تأثير المخدر الذي تعاطاه الشاب جعله يتلوى في الأرض مثل الثعبان مع صراخ وأثار خوف ورعب كل المتواجدين في المكان.

مغردون يدلون بدلوهم حول نوع المخدر الذي تعاطاه الشاب

وتساءل المغردون عن نوع المخدرات التي تعاطاها الشاب، إن كانت ما يعرف في الخليج بـ”الشبو” أو شيء آخر، موضحين هناك أنواع جديدة أخرى تؤدي للحالة التي ظهر عليها الشاب في الفيديو.

وفي هذا السياق، قال مغرد: “اتوقع هذا تأثير مخدر الزومبي او كما يسموه Tranq اخطر من الشبو … الله يحمينا منه ويحمي شبابنا”.

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أما المغرد محمد جابر النهاري، فأوضح أن “هذا نوع قوي مرة جاي من كلومبيا يخلي الواحد زونبي مو شبو مع انه كلها سموم وكل واحدخطير تتفاوت خطورته عن الثاني لكن كل واحد له تاثير وتصرفات ينعرف ايش هو ممكن متعاطيه وماقصرو في نشر الوعي قبل يومين وثق اعتداء شخص على احد الاشخاص بالة حادة وتبين انه يعاني من اعتلالات نفسية”.

وقال آخر: “هذا تأثير مخدر فلاكا للاسف، او ما يسمى الزومبي هذا بالكويت شلون؟”.

وزعم آخر أن “هذا مخدر الفلاكا يصير في ضغط في عمليه إنتقال الدم في الاعصاب والمخ ويصير يرسل له مؤشرات بسرعه جداً كبيرة وفي ذي الحاله ما يقدر يتحكم بجسده ويخرج عن السيطرة ويصير يتقلّب كذا ويعاني من خارج الجسم زي تكسرات عظام ومن داخل الجسم من الاعصاب والدم ويقعد يصرخ والله اعلم”.

الكويت تخوض حربا شعواء ضد مهربي المخدرات

ويأتي هذا الفيديو في وقت تخوض فيه الكويت في الآونة الأخيرة حرباً شعواء ضد مهربي المخدرات، فلا تكاد تمضي أيام حتى تعلن الجهات المختصة عن ضبط كميات كبيرة من هذه الممنوعات في منافذ البلاد البرية والبحرية والجوية.

وتكثف الحكومة جهودها -بالتنسيق مع الجهات المعنية محلياً ودولياً- للكشف عن هذه الجرائم وتعقب من يقومون بها وضبطهم بعد جمع الأدلة التي تثبت توطهم، فضلا عن التعاون مع الجهات المختصة في دراسة هذه المشكلة، للحد من انتشارها والآثار المترتبة عليها وذلك من خلال برامج الوقاية المتنوعة.

حماية المجتمع

يشار إلى أنه من أجل العمل على حماية المجتمع الكويتي والتصدي لهذه المخاطر، يلعب مشروع “غراس” -الذي تأسس عام 1999- دوراً كبيراً للتوعية من مخاطر المخدرات.

ويعد “غراس” مشروعا إعلاميا توعويا يهدف لتعزيز منظومة القيم المرتبطة بمكافحة المخدرات، والتي تم إعدادها بواسطة أطباء وأساتذة بجامعة الكويت، عبر حملات إعلامية وإعلانية مصممة بشكل علمي مدروس.

كما يعد المشروع نتاجاً للتحالف والشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص التي التقت إرادتها جميعاً على ضرورة تنسيق جهودها لمواجهة آفة المخدرات.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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