الانتخابات التركية تحاصر أكاديميا إماراتيا مقربا من ابن زايد على حلبة السخرية.. ما القصة؟

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وطن – أثار الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله المقرب من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، حالة من الجدل؛ بسبب تغريدات كتبها عن الانتخابات التركية التي بدأ التصويت فيها اليوم الأحد، حيث تعرض لهجوم حاد أجبره على التراجع عن موقفه.

البداية كانت تغريدة كتبها عبدالله عبر حسابه على موقع تويتر، قال فيها إن نتائج استطلاع الرأي تظهر تقدم مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو بنسبة 49.3% متقدما بنسبة 5.6% على رجب طيب أردوغان الذي حصل على 43.7%، وأشار إلى أن احتمال فوز كليجدار في الجولة الأولى وارد ومحتمل وقد لا يحتاج خوض معركة انتخابية في جولة ثانية بتاريخ 28 مايو.

قبل 48 ساعة من انتخابات تركيا 🇹🇷 الحاسمة يظهر استطلاع للرأي تقدم مرشح المعارضة كمال كليجدار اوغلو بنسبة 49.3% متقدما بنسبة 5.6% على الرئيس أردوغان الذي حصل على 43.7%. احتمال فوز كليجدار في الجولة الاولى وارد ومحتمل وقد لا يحتاج خوض معركة انتخابية في جولة ثانية بتاريخ 28 مايو. pic.twitter.com/sxKQhnxvtA — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 12, 2023

تعرض الأكاديمي الإماراتي البارز لهجوم حاد على إثر هذه التغريدة، واتهمه نشطاء بأن تغريداته تعبر عن أمنياته ولا تستند إلى حقائق، وأحرجه مغردون بتوقع سابق لها يعود لعام 2015 عندما توقع انهيار نظام أردوغان لكن ذلك لم يحدث.

هذا ماتتمنونه وليس ماقد حصل يا استاذ 😂😏 الرئاسة باذن الله من صالح الطيب اردوغان شاء من شاء وابا من ابا . — AH (@ah17t4) May 12, 2023

و هذا اللي تتمناه كل الدول التي ساهمت في محاولة الانقلاب و ايضا زعزعة الاستقرار في الدول الأخرى — Said (@Said66375167) May 12, 2023

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الهجوم الحاد الذي تعرض له الأكاديمي الإماراتي البارز دفعته لكتابة تغريدة مناقضة لذلك، كتبها أمس السبت، قال فيها: “يوم الحسم الانتخابي في تركيا (اليوم) الأحد وكل الاحتمالات واردة.. فوز أردوغان، فوز كليجدار.. جولة ثانية في 28 مايو.. البعض يراهن على أردوغان والبعض الثاني على كليجدار، أما العواصم الخليجية فإنها تراهن على استقرار وازدهار تركيا فقط ولا تراهن على مرشح بعينه”.

يوم الحسم الانتخابي في تركيا غدا الاحد وكل الاحتمالات واردة

فوز اردوغان

فوز كليجدار

جولة ثانية في 28 مايو

البعض يراهن على اردوغان والبعض الثاني على كليجدار، أما العواصم الخليجية فانها تراهن على استقرار وازدهار تركيا فقط ولا تراهن على مرشح بعينه pic.twitter.com/lO4KRth8FE — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 13, 2023

لم تخلُ هذه التغريدة من الهجوم على عبدالله، وجدد نشطاء التأكيد على عبدالله يحاول إدعاء الحياد لكنه يتمنى شيئا آخر، كما ذكّره نشطاء بالتناقض في تغريداته.

هذا ما كان كلامك أمس ….إيش اللي غير كلامك …أستغفر الله وأتوب إليه — ام محمد (@ahlakhareef) May 13, 2023

تتظاهر بالحياديه … والنفس تتمنى احدهم … — Issa Alhitmi (@AlhitmiIssa) May 14, 2023

يتقمص الدور هيكل الخليج ويتكلم باسم الخليج وكأنه أمين المجلس 😎 — خالد ابو يارا (@khabwyara) May 13, 2023

ميولك واضح رغم محاولتك إخفاءه — Issam Elhayani (@HayaniIssam) May 13, 2023

بدء التصويت في الانتخابات التركية

وتوجه صباح اليوم الأحد أكثر من 60 مليونا من الناخبين الأتراك إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد، إضافة إلى 600 نائب سيشكلون البرلمان 28 في تاريخ الجمهورية.

وفتحت مراكز الاقتراع الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، ويستمر التصويت حتى الساعة الخامسة مساء، حيث يتنافس على منصب الرئاسة الرئيس التركي، مرشح تحالف “الجمهور” رجب طيب أردوغان، الذي يطمح إلى الفوز بولاية ثانية وأخيرة بعد تحول البلاد إلى النظام الرئاسي، ومرشح تحالف الشعب وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوغان.

وكان مرشح حزب البلد محرم إينجه قرر الانسحاب قبل ثلاثة أيام من الاستحقاق الرئاسي، في حين يتنافس 24 حزبا سياسيا على مقاعد البرلمان.

ويبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات 60 مليونا و697 ألفا و843 ناخبا، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبا يصوتون لأول مرة.