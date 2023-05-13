السبت, مايو 13, 2023
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ولادة طفل “بعين واحدة” في العراق.. فيديو أثار الجدل والخوف

حالة الولادة الغريبة والنادرة حدثت في إحدى مستشفيات محافظة ذي قار في العراق

كتب باسل النجار
ولادة طفل بعين واحدة في العراق watanserb.com
ولادة طفل بعين واحدة في العراق
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وطن- شهدت محافظة “ذي قار” العراقية واقعة غريبة أثارت الجدل والخوف بين العراقيين، بعد ولادة طفل بعين واحدة داخل إحدى مستشفيات المحافظة.

تفاصيل ولادة طفل بعين واحدة في العراق

وفي التفاصيل نقلت قناة “السومرية” العراقية عن مصدر بـ “صحة ذي قار”، أنه “لأول مرة تحدث في ذي قار ولادة غريبة لطفل بعين واحدة.”

وأوضح ذات المصدر أن حالة الولادة المشار إليها تمت في “مستشفى الرفاعي” شمال مركز محافظة ذي قار.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن “هذه الحالة نادرة جداً وتسبب الوفاة لحديث الولادة”.

طفل بعين واحدة في العراق
طفل بعين واحدة في العراق

جدل على مواقع التواصل في العراق

وانتشرت صور ومقاطع فيديو للطفل العراقي المولود حديثا في ذي قار بالعراق، على مواقع التواصل كالنار في الهشيم وسط تساؤلات عن سبب هذه الحالة النادرة وتخوفات أيضا عبر عنها البعض.

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وذهب البعض لتشبيه هذا الطفل بـ “المسيح الدجال“، أو الدجال الأعور، وهو لقب لرجل يعد ظهوره من علامات الساعة الكبرى عند المسلمين، والمقصود بالدجال الكذاب من الدَجَل والتغطية.

حالة سابقة في اليمن

ويشار إلى أن حالة ولادة مشابهة قد حدثت في اليمن، العام الماضي في مدينة رداع بمحافظة البضاء والتي شهدت ولادة طفل بعين واحدة أيضا.

ويشهد العالم الآن 7 حالات فقط مماثلة خلال ما يقرب من 5 قرون، حيث تم تسجيل أول حالة عام 1665.

وتعتبر هذه الحالات المصابة بتشوهات وعيوب خلقية نادرة الحدوث، وتأتي لعدة أسباب منها نقص الانسجة الدماغية للطفل، وتنتج أيضًا عيوب خلقية للأطفال حديثي الولادة.

المصدرتويتر، قناة "السومرية" العراقية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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