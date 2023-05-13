ولادة طفل “بعين واحدة” في العراق.. فيديو أثار الجدل والخوف

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وطن- شهدت محافظة “ذي قار” العراقية واقعة غريبة أثارت الجدل والخوف بين العراقيين، بعد ولادة طفل بعين واحدة داخل إحدى مستشفيات المحافظة.

تفاصيل ولادة طفل بعين واحدة في العراق

وفي التفاصيل نقلت قناة “السومرية” العراقية عن مصدر بـ “صحة ذي قار”، أنه “لأول مرة تحدث في ذي قار ولادة غريبة لطفل بعين واحدة.”

وأوضح ذات المصدر أن حالة الولادة المشار إليها تمت في “مستشفى الرفاعي” شمال مركز محافظة ذي قار.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن “هذه الحالة نادرة جداً وتسبب الوفاة لحديث الولادة”.

من العراق بالطبع ليس الدجال لكن إذا زادت هذه الحالات في السنوات المقبلة سيكون السبب معلوم pic.twitter.com/yeRMvPFFiy — ڠــېْۧــٽ (@GmsGmsasaad) May 12, 2023

جدل على مواقع التواصل في العراق

وانتشرت صور ومقاطع فيديو للطفل العراقي المولود حديثا في ذي قار بالعراق، على مواقع التواصل كالنار في الهشيم وسط تساؤلات عن سبب هذه الحالة النادرة وتخوفات أيضا عبر عنها البعض.

ولادة طفل بـ "عين واحدة" داخل مستشفى في محافظة #ذي_قار في حالة طبية نادرة وغريبة#الشرقية_نيوز pic.twitter.com/aYCLNiehZp — AlSharqiya TV – قناة الشرقية (@alsharqiyatv) May 12, 2023

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وذهب البعض لتشبيه هذا الطفل بـ “المسيح الدجال“، أو الدجال الأعور، وهو لقب لرجل يعد ظهوره من علامات الساعة الكبرى عند المسلمين، والمقصود بالدجال الكذاب من الدَجَل والتغطية.

حالة سابقة في اليمن

ويشار إلى أن حالة ولادة مشابهة قد حدثت في اليمن، العام الماضي في مدينة رداع بمحافظة البضاء والتي شهدت ولادة طفل بعين واحدة أيضا.

ويشهد العالم الآن 7 حالات فقط مماثلة خلال ما يقرب من 5 قرون، حيث تم تسجيل أول حالة عام 1665.

وتعتبر هذه الحالات المصابة بتشوهات وعيوب خلقية نادرة الحدوث، وتأتي لعدة أسباب منها نقص الانسجة الدماغية للطفل، وتنتج أيضًا عيوب خلقية للأطفال حديثي الولادة.