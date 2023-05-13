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مُسن سوداني يشعل مواقع التواصل أثناء نهب سوق ليبيا.. هذا ما فعله ! (شاهد)

الجيش السوداني اتهم قوات الدعم السريع بالقيام بأعمال سرقة ونهب

كتب محمد ساقالله
مُسن سوداني يشعل مواقع التواصل أثناء نهب سوق ليبيا.. هذا ما فعله ! (شاهد) watanserb.com
مُسن سوداني يشعل مواقع التواصل أثناء نهب سوق ليبيا.
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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لمسن سوداني لحظة قيام الناس بنهب سوق ليبيا بمدينة أم درمان التابعة لولاية الخرطوم.

وبينما أظهر الفيديو عشرات السودانيين يتهافتون نحو السوق لسرقة ما تطوله أيديهم، لم يلق الرجل المسن أي اهتمام لهم وانشغل في وضوءه استعدادا لأداء الصلاة.

وظهر المسن السوداني جالسا على ناصية السوق، ممسكا بزجاجة بلاستيكية تحوي القليل من المياه التي كان متحفظا على ان تخلص، بينما من حوله كان الجميع يسرق وينهب في السوق الذي أغلق بعد أن وصلت له آثار الصراع بين الجيش السوداني بزعامة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

مواقع التواصل تحتفي بموقف المسن السوداني

ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا وردود أفعال إيجابية كثيرة مشيدة بالمسن السوداني، حيث أكد المغردون على تقواه وعزة نفسه وقربه من الله، مشددين على أن ما عند الله خير وأبقى.

وفي هذا السياق، قال المغرد عيسى سومان معبرا عن إعجابه بالمسن:” تم اخذ الصورة من مهاجمة النقيرز لمخازن سوق ليبيا بامدرمان. الكل ينهب و يسرق الا ان هذا الشيخ يتوضأ استعدادا لاداء شعيرة الصلاة لإيمانه ب ( ما عند الله خير وأبقى) شتان بين هذا و ذاك”.

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كما أعادت المغردة لانا أباكر محمد نشر الصورة للمسن وهو يتوضأ وعلقت عليها بالقول:” هي لقطة الحرب بالنسبة لي.. في فيديو كسر محلات الاحذية في سوق ليبيا وكلهم يسرقون بينما رجل يتوضأ ويستعد للصلاة ليتني انت..هي دي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر ..تقبل الله ياراجل يا فاضل”.

وعلق آخر على الفيديو بالقول:”في مشهد تقشعر له الابدان.. الحراميه العصابات بسرقو وبنهبو في سوق ليبيا .. وعمنا الكبير دا في نفس الوقت بتوضأ عشان يصلي… صراع بين الخير و الشر في نفس الفيديو عمنا الكبير اختار (الآخرة) و(الجنه).. وكثيرين اختارو (الدنيا) وبعدها (النار)باذن الله ..الي اين ياسودان”.

وقال مصطفى الدرديري:”الصورة دي التقطت في سوق ليبيا أثناء عمليات النهب والتخريب التي حدثت الايام المضت ينظر إليهم وهو منشغل بالوضوء وكأن لسان حاله يقول “ماذا حل بك يا بلادي.. ماذا أصابك يا شعبي؟”.

الجيش يتهم الدعم السريع بالنهب والسرقة

وكان الجيش السوداني قد اتهم قوات الدعم السريع بارتداء زي القوات المسلحة، وقيامها بأعمال سرقة ونهب بعدد من أحياء أم درمان في محاولة لإلصاق هذه الجرائم بالقوات المسلحة، على حد قوله.
وقال الجيش في بيان له “تنبه القوات المسلحة مواطنينا الكرام بأن قوات المليشيا المتمردة أصبحت ترتدي زي القوات المسلحة، وتجوب المناطق المحيطة بحي البستان والنخيل وأمبدة، والمنطقة من صينية المنصورة وتقاطع القلابات وشارع ليبيا بالخلاء وصولًا إلى سوق ليبيا”.

وأضاف البيان أن هذه القوات “تمارس سرقة ونهب المحلات التجارية وممتلكات المواطنين في محاولة يائسة لإلصاق هذه الجرائم الدنيئة بالقوات المسلحة على المواطنين بهذه المناطق اتخاذ الحيطة والحذر”.
وفي بيان آخر، قال إن الدعم السريع قامت بنهب البنوك والمحال التجارية في سوق ليبيا، وبنك النيل شارع الستين، والبنك السوداني الفرنسي بالخرطوم شارع المعرض – حاولت “الميليشيا المتمردة” نهب المخزون الاستراتيجي لبنك السودان من الذهب إلا أن قواته تصدت لهم، وفق قوله.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
محمد ساقالله
محمد ساقالله

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