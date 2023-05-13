فيديو انهيار لمى الأصيل بعد زواج باسل خير عليها.. صراخ وبكاء هستيري

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وطن- بالصراخ والدموع باركت صانعة المحتوى السورية “لمى الأصيل” لزوجها “باسل خير” بزواجه الجديد، دون أن تتوقف عن البكاء والشتم وفضح المستور على الملأ، قبل أن تقول بحذف الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم خلال ساعات قليلة.

صانعة المحتوى لمى الأصيل تنهار على الهواء

وبدت لمى الأصيل في مقطع الفيديو الذي نشرته على حساباتها على “السوشيال ميديا”، وهي تبكي بحرقة وتمسح دموعها لتقول:” ألف مليون مبروك”.

وأضافت أن لديها فساتين اشترتها من الإعلانات غاية في الأناقة وستقيم لزوجها “عرس مطنطن” -حسب تعبيرها-

وتابعت وهي “تكاد تميز من الغيظ”:” انشروا على الفيسبوك والانستغرام وعلى كل مكان بالكرة الأرضية”.

ثم توجهت للمتابعين لتقول دون أن تكف عن البكاء:”عم يضحك عليي أنا”.

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لمى الأصيل وتهديد بفضائح

ووجهت شتيمة لزوجها وأمه وأخواته وأستدركت :” والله لأفضحكم وتشوفو شي ما شفتوه بحياتكم”.

صانعة المحتوى "لمى الأصيل" تنهار بسبب زواج زوجها عليها 🥲!

pic.twitter.com/GlOMKig3gL — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 13, 2023

وظهرت لمى في مشهد لاحق وهي تضرب على صدرها وتقول بنبرة عالية:” أنا شو عملت شو غلطت”.

وهددت بفضح زوجها قائلة: “في كتير شغلات حتشوفوها وكتير فضايح”.

وختمت لمى الأصيل متوجهة بالكلام لزوجها وأهله:” اشمتوا فيني أنا باستحق الشماتة”.

من هي لمى الأصيل؟

و”لمى الأصيل” ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة “تيك توك” و”سناب شات” ، وهي سورية. يعود أصل والدها إلى البوكمال في محافظة دير الزور في سوريا ، بينما والدتها من محافظة اللاذقية في سوريا.

ولدت في المملكة العربية السعودية عام 1985 وعاشت هناك لمدة 18 عامًا. ثم انتقلت إلى دمشق ومكثت هناك قرابة سبع سنوات ، حيث درست في كلية الإعلام بجامعة دمشق وتخرجت عام 2012.

وفي نفس العام تزوجت من باسل خير وأنجبت منه طفلين. عملت في البداية كمذيعة في قناة “سوريا الغد” في مصر. ثم عملت كمعلق صوتي على التقارير الإخبارية.

وبعد ذلك تقاعدت من السياسة وانتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليتمكن زوجها من إكمال دراسته. وأنشأت محطة إذاعية خاصة بها للمغتربين في أمريكا بعيدة عن السياسة أطلق عليها اسم “LamaFM” قبل أن تبدأ نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولديها العشرات من الفيديوهات التي جمعت فيها حس الفكاهة والمرح والتسلية مع هوايتها الأساسية في الطبخ وتحضير الطعام.

وإنفصلت الأصيل عن زوجها بسبب زواجه سرا من فتاة تدعى دانية الريحاوي.