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فيديو انهيار لمى الأصيل بعد زواج باسل خير عليها.. صراخ وبكاء هستيري

لمى الأصيل فتاة سورية اشتهرت على منصات التواصل الاجتماعي بشخصية "أم تيسير"، وتزوجت من باسل خير منذ 6 سنوات وأنجبت منه طفلين

كتب خالد الأحمد
صانعة المحتوى لمى الأصيل watanserb.com
صانعة المحتوى لمى الأصيل
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وطن- بالصراخ والدموع باركت صانعة المحتوى السورية “لمى الأصيل” لزوجها “باسل خير” بزواجه الجديد، دون أن تتوقف عن البكاء والشتم وفضح المستور على الملأ، قبل أن تقول بحذف الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم خلال ساعات قليلة.

صانعة المحتوى لمى الأصيل تنهار على الهواء

وبدت لمى الأصيل في مقطع الفيديو الذي نشرته على حساباتها على “السوشيال ميديا”، وهي تبكي بحرقة وتمسح دموعها لتقول:” ألف مليون مبروك”.

صانعة المحتوى لمى الأصيل تنهار على الهواء
صانعة المحتوى لمى الأصيل تنهار على الهواء

وأضافت أن لديها فساتين اشترتها من الإعلانات غاية في الأناقة وستقيم لزوجها “عرس مطنطن” -حسب تعبيرها-

وتابعت وهي “تكاد تميز من الغيظ”:” انشروا على الفيسبوك والانستغرام وعلى كل مكان بالكرة الأرضية”.

ثم توجهت للمتابعين لتقول دون أن تكف عن البكاء:”عم يضحك عليي أنا”.

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لمى الأصيل وتهديد بفضائح

ووجهت شتيمة لزوجها وأمه وأخواته وأستدركت :” والله لأفضحكم وتشوفو شي ما شفتوه بحياتكم”.

وظهرت لمى في مشهد لاحق وهي تضرب على صدرها وتقول بنبرة عالية:” أنا شو عملت شو غلطت”.

وهددت بفضح زوجها قائلة: “في كتير شغلات حتشوفوها وكتير فضايح”.

وختمت لمى الأصيل متوجهة بالكلام لزوجها وأهله:” اشمتوا فيني أنا باستحق الشماتة”.

من هي لمى الأصيل؟

و”لمى الأصيل” ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة “تيك توك” و”سناب شات” ، وهي سورية. يعود أصل والدها إلى البوكمال في محافظة دير الزور في سوريا ، بينما والدتها من محافظة اللاذقية في سوريا.

ولدت في المملكة العربية السعودية عام 1985 وعاشت هناك لمدة 18 عامًا. ثم انتقلت إلى دمشق ومكثت هناك قرابة سبع سنوات ، حيث درست في كلية الإعلام بجامعة دمشق وتخرجت عام 2012.

وفي نفس العام تزوجت من باسل خير وأنجبت منه طفلين. عملت في البداية كمذيعة في قناة “سوريا الغد” في مصر. ثم عملت كمعلق صوتي على التقارير الإخبارية.

وبعد ذلك تقاعدت من السياسة وانتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليتمكن زوجها من إكمال دراسته. وأنشأت محطة إذاعية خاصة بها للمغتربين في أمريكا بعيدة عن السياسة أطلق عليها اسم “LamaFM” قبل أن تبدأ نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولديها العشرات من الفيديوهات التي جمعت فيها حس الفكاهة والمرح والتسلية مع هوايتها الأساسية في الطبخ وتحضير الطعام.

وإنفصلت الأصيل عن زوجها بسبب زواجه سرا من فتاة تدعى دانية الريحاوي.

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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