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بدء التصويت في الانتخابات التركية .. أحدث استطلاعات الرأي تكشف الفائز من الجولة الأولى

توقعات بنسبة مشاركة عالية في انتخابات توصف بأنها أصعب تحدٍ يخوضه أردوغان بعدما اعتاد أن يخوض جولات انتخابية سابقة بكل أريحية

كتب خالد السعدي
watanserb.com
أردوغان
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وطن – بدأت الانتخابات في أنحاء تركيا صباح الأحد، في لحظة فاصلة بالنسبة للبلاد، حيث يصوت الملايين لتحديد ما إذا كان الرئيس رجب طيب أردوغان سيمدد قبضته على السلطة أم أن ائتلافًا صديقًا للغرب من أحزاب المعارضة بقيادة كمال كيليجدار أوغلو سيحل محله .

ومن المتوقع أن تكون نسبة المشاركة عالية، حيث حقق التصويت بالخارج بالفعل سجلات بنسبة إقبال بلغت 51٪ في 73 دولة، فيما أظهرت استطلاعات الرأي أن التضخم والتدهور الاقتصادي واللاجئين من أهم القضايا في هذه الانتخابات.

تركيا .. انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
تركيا .. انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

وما يقرب من 61 مليون مواطن تركي، بما في ذلك أكثر من 3.4 مليون مغترب، لهم حق التصويت في الانتخابات.

وأظهرت الأرقام الأخيرة التي تم إصدارها عشية الانتخابات، أن كيليجدار أوغلو متقدم وأقل قليلاً من الحصول على أكثر من 50٪ من الأصوات اللازمة لتجنب جولة الإعادة.

وستعلن النتائج الأولية في وقت متأخر من المساء بالتوقيت المحلي، حيث تغلق صناديق الاقتراع في الخامسة مساء.

جدل على تويتر

وبدأ التصويت وسط جدل على تويتر بعد أن أعلنت المنصة مساء الجمعة، أنها تحظر بعض المحتوى في تركيا قبل التصويت، ولم يقدم Twitter تفاصيل عن الحسابات التي حظرها، لكنه برر هذه الخطوة بأنها محاولة لمنع حظر النظام الأساسي بأكمله في تركيا. قامت حكومة أردوغان في السابق بحجب موقع تويتر.

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وأضافت إدارة تويتر: “لقد أبلغنا أصحاب الحسابات بهذا الإجراء بما يتماشى مع سياستنا. سيبقى هذا المحتوى متاحًا في بقية العالم”.

مراقبة واسعة للانتخابات

وتم نشر المراقبون الدوليين في جميع أنحاء تركيا.

ونشرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) بعثة مراقبة كاملة من 350 عضوا. بينما حشد مئات الآلاف من المتطوعين ونشطاء الأحزاب ضد تزوير الانتخابات.

وذكر تقرير نشره موقع المونيتور، الأحد، أنه تم اتهام أردوغان ومسؤولي حكومته على نطاق واسع بالاستمتاع بفوائد الموارد العامة الخاضعة لسيطرتهم وكذلك سيطرتهم على وسائل الإعلام الرئيسية قبل الانتخابات.

أردوغان
أردوغان

في تقريره المؤقت الصادر خلال الحملة، أثار مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان مخاوف بشأن الحجب المتكرر للمواقع الإلكترونية وطلبات إزالة المحتوى واستخدام القيود القانونية على حرية التعبير.

وفي بيان مشترك الأسبوع الماضي، رددت منظمة هيومن رايتس ووتش مخاوف مماثلة، محذرة من أن الحكومة ستمارس سيطرة كبيرة على النظام البيئي الرقمي لتقويض نتيجة الانتخابات.

ويعتقد التحالف السداسي ومنتقدو الحكومة أن الانتخابات هي الفرصة الأخيرة لتركيا لعكس التراجع الديمقراطي في ظل ما سماه التقرير “حكم أردوغان الاستبدادي”.

وتتعهد الكتلة المكونة من ستة أحزاب بقيادة حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بالتراجع عن الرئاسة التنفيذية لأردوغان، التي وصفها منتقدوها بحكم الرجل الواحد.

كما يعد بتنشيط التزام تركيا بأن تصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي من خلال إجراء الإصلاحات الديمقراطية اللازمة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، تعهد كيليتشدار أوغلو بإعادة العلاقات المتوترة لأنقرة مع حلف شمال الأطلسي والعواصم الغربية .

أردوغان يخوض أصعب امتحان

يواجه أردوغان، الذي واجه كل تحدٍ انتخابي بشكل مريح تقريبًا خلال أكثر من عقدين من الزمن في السلطة، أصعب محاولة لإعادة انتخابه حتى الآن وسط أزمة غلاء المعيشة والتضخم الهائل.

زلزال تركيا نظريات المؤامرة watanserb.com
زلازل قوية ضربت تركيا وسوريا في فبراير

وأدت الزلازل التي وقعت في السادس من فبراير والتي أودت بحياة أكثر من 50500 شخص في جنوب شرق البلاد إلى تفاقم مشاكل البلاد المتفاقمة.

فترة حكم أردوغان المضطربة

على مدار فترة ولايته التي تزيد عن 20 عامًا، تحولت تركيا من كونها دولة تتقدم بسرعة لتصبح عضوًا كاملاً في الاتحاد الأوروبي إلى دولة تعاني من التدهور الاقتصادي وعلاقاتها المتوترة مع الغرب.

بعد انهيار محادثات السلام بين حكومة أردوغان والمسلحين الأكراد في عام 2015، انجرفت تركيا بثبات نحو الاستبداد.وفق زعم “المونيتور”

أتاحت المحادثات فرصة لإنهاء ما يقرب من 40 عامًا من الصراع الدموي مع الجماعات الكردية التي أودت بحياة عشرات الآلاف.

تسارعت وتيرة هذا الانجراف في أعقاب محاولة انقلاب 2016 الذي شهد مقتل أكثر من 250 شخصًا في محاولة للإطاحة بأردوغان.

الانقلاب التركي watanserb.com
محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016

وقد مهد الانقلاب الفاشل، الذي ألقت أنقرة باللوم فيه على حليف أردوغان السابق رجل الدين السني المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الطريق أمام نظام الرئاسة التنفيذية، الذي وافقت عليه البلاد بفارق ضئيل في عام 2018. وهناك المئات من النشطاء الأكراد وأعضاء الجماعات المدنية والصحفيين ما زالوا وراء القضبان.

وتراجعت علاقات تركيا مع حلفائها الغربيين بما في ذلك أعضاء حلف الناتو بعد الانقلاب، مما أدى إلى تفاقم العزلة الدولية للبلاد.

كما أدى موقف أردوغان المؤيد للإخوان المسلمين إلى إخراج علاقات تركيا مع دول المنطقة عن مسارها.

ومع ذلك، دفعت دفعة لإصلاح العلاقات مدفوعة بالاقتصاد المتدهور في أواخر عام 2021 تركيا إلى استعادة علاقاتها مع إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.

تشارك أنقرة أيضًا في محادثات رفيعة المستوى مع الحكومة السورية بعد أكثر من عقد من الأعمال العدائية.

استقطاب داخلي

في الداخل، شهد عهد أردوغان في السلطة أيضًا استقطابًا عميقًا على طول خطوط الصدع الدينية والعرقية في البلاد.

وبتصعيد لهجته العدائية خلال الأسابيع الماضية، صور منافسيه على أنهم متعاونون مع مجموعات محظورة ومراكز قوة دولية مظلمة وغامضة.كما جاء في تقرير “المونيتور”

نهج مصالحة كليجدار أوغلو

كليجدار أوغلو، وهو بيروقراطي سابق في وزارة المالية وضع نفسه على أنه نقيض أردوغان برسالة موحدة تشمل جميع الهويات، وهو أول مرشح للرئاسة من العلويين في تركيا.

كمال أوغلو يعزي بشار الأسد watanserb.com
زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا كمال كيليجدار أوغلو

تضم كتلة كليجدار أوغلو زعيم حزب سعدت (السعادة) الإسلامي الصغير تميل كرامولا أوغلو.

ومن المقرر أن يعمل زعماء أحزاب المعارضة الخمسة الأخرى داخل الكتلة نواب الرئيس إلى جانب رؤساء بلديات المعارضة الرئيسية في إسطنبول وأنقرة في عهد كيلجدار أوغلو.

ويخضع الحزبان السابقان المنبثقان عن الحزب الحاكم السابق ديفا وجيليجيك (المستقبل) بالإضافة إلى “سعدت” لقائمة حزب الشعب الجمهوري.

كما تجرى اليوم الأحد انتخابات البرلمان التركي المؤلف من 600 مقعد، ويحتاج التحالف السداسي إلى تأمين 360 مقعدًا لإجراء استفتاء على إنهاء الرئاسة التنفيذية.

كما يدعم حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد في البلاد، والذي يخضع لتحالف يساري، مثل هذا الانتقال.

المصدرالمونيتور - ترجمة وطن - مواقع الكترونية
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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