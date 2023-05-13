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رياضة

الأهلي المصري يكتسح الترجي بالثلاثة ويضع قدماً في نهائي دوري أبطال أفريقيا (شاهد)

منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
الأهلي والترجي التونسي watanserb.com
الأهلي والترجي التونسي
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وطن- اكتسح فريق الأهلي المصري نظيره الترجي التونسي بثلاثية نظيفة دون مقابل، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

وأحرز الجنوب الأفريقي بيرسي تاو الهدف الأول والثاني في شباك مرمى الترجي الرياضي، في الدقيقة الـ8 والـ55.

مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

وعزز الأهلي التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثالث في المباراة، عند الدقيقة الـ75، عن طريق محمود عبد المنعم (كهربا).

كما وضع الأهلي (المارد الأحمر)، قدماً في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بعد فوزه بالثلاثة خارج ميدانه على صاحب الأرض الترجي التونسي.

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ورغم الخسارة، فإن فريق الترجي الرياضي كان متفوقاً على صعيد التسديدات في اللقاء على الأهلي المصري، حيث وصل عددها إلى 13 تسديدة، على عكس المارد الأحمر الأهلاوي الذي وصل عدد تسديداته إلى 10 تسديدات.

الأهلي المصري
الأهلي المصري

كما استحوذ فريق الترجي الرياضي المستضيف لمباراة الذهاب من منافسات دوري أبطال أفريقيا بنسبة 56%، على عكس الأهلي (المارد الأحمر) الذي وصل استحواذه على الكرة بنسبة 44%.

وسيلتقي فريق الأهلي والترجي في مباراة العودة القادمة، الجمعة، في دور إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، على ميدان (استاد القاهرة الدولي).

تشكيلة الأهلي المصري ضد الترجي

ولعب المدرب السويسري مارسيل كولر المباراة القوية أمام الترجي التونسي، بتشكيلة أساسية في منافسات دوري أبطال أفريقيا، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع الأهلي: محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، علي معلول.

فوز الأهلي على الترجي
فوز الأهلي على الترجي

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أليو ديينغ.

مركز الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم (كهربا).

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الوصيف فيوتشر صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة.

الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا
الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

بينما يحتل فريق الترجي المنافس المركز الخامس من ترتيب الدوري التونسي الممتاز، برصيد 11 نقطة، بفارق 7 نقاط عن صاحب الصدارة فريق النجم الساحلي برصيد 18 نقطة لهذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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