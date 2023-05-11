الخميس, مايو 11, 2023
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واتساب يتيح لمستخدميه تعديل الرسائل المرسلة

بالإضافة إلى هذه الميزة، يعمل واتساب أيضًا على طرح عدد من الميزات الجديدة الأخرى في المستقبل

كتب ايمان الباجي
واتساب يتيح لمستخدميه تعديل الرسائل المرسلة watanserb.com
واتساب
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وطن- بامتلاكه أكثر من 2 مليار مستخدم نشط، يعد تطبيق واتساب أحد أكثر تطبيقات المراسلة شيوعًا في العالم.

يتم تحديث التطبيق باستمرار بميزات جديدة، ومن أكثر الميزات المتوقعة القدرة على تعديل الرسائل المرسلة.

وفقا لموقع WABetaInfo المتخصص في كشف الميزات التجريبية الجديدة في تطبيق واتساب، يتم حاليًا اختبار ميزة التحرير مع مجموعة صغيرة من مختبري النسخة التجريبية لتطبيق واتساب.

ومن المتوقع أن يتم طرحها لعامة الناس في الأسابيع المقبلة. عند إصدارها، ستسمح ميزة التعديل للمستخدمين بإجراء تغييرات على الرسائل المرسلة دون الحاجة إلى حذفها وإرسالها مرة أخرى.

ميزة تعديل الرسائل

وفقا لموقع “gizchina“، من المتوقع أن تحدث هذه الميزة تغييرا كبيرا في عمل التطبيق، حيث لديها  القدرة على جعله أكثر فائدة وملاءمة للمستخدمين.

واتساب

وفيما يلي بعض مزايا ميزة التعديل:

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  • يمكن للمستخدمين تصحيح أي أخطاء يرتكبونها في رسائلهم، مما يضمن أنهم يتواصلون دائمًا بدقة.
  • يمكن للمستخدمين توفير الوقت من خلال عدم الاضطرار إلى حذف الرسائل وإعادة إرسالها عندما يرتكبون خطأ.
  • يمكن للمستخدمين توضيح رسائلهم عن طريق إضافة معلومات إضافية أو تصحيح أي أخطاء.
  • يمكن للمستخدمين تعديل رسائلهم بسهولة دون الحاجة إلى مغادرة المحادثة.

بشكل عام، تعد ميزة التعديل إضافة إيجابية إلى واتساب، حيث ستسهل على المستخدمين التواصل بدقة وبكفاءة، وستضيف مستوى جديدًا من الراحة إلى التطبيق.

كيفية استخدام ميزة التعديل على واتساب؟

لاستخدام هذه الميزة، ما عليك سوى الضغط لفترة طويلة على الرسالة التي تريد تحريرها. ستظهر قائمة بها خيار تحرير الرسالة. بمجرد إجراء التغييرات الخاصة بك، انقر فوق “إرسال”.

يمكنك فقط تعديل الرسائل التي لم يراها المستلم بعد. إذا كان المستلم قد رأى الرسالة بالفعل، فلن تتمكن من تعديلها.

هذه الميزة ستساعد في منع سوء الفهم وسوء الاتصال، وستجعل تطبيق واتساب أكثر سهولة وراحة في الاستخدام.

متى ستكون الميزة متاحة؟

ميزة التعديل قيد الاختبار حاليًا مع مجموعة صغيرة من مختبري النسخة التجريبية. ويتوقع الخبراء طرحها لعامة الناس في الأسابيع المقبلة.

لم يعلن واتساب بعد عن تاريخ إصدار محدد. ولكن من المحتمل أن تكون الميزة متاحة في وقت ما في عام 2023.

بالإضافة إلى هذه الميزة، يعمل واتساب أيضًا على طرح عدد من الميزات الجديدة الأخرى. تضيف الشركة باستمرار ميزات جديدة إلى التطبيق، ومن المحتمل أن يكون هناك المزيد من الميزات الجديدة في المستقبل.

المصدرموقع "gizchina''، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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