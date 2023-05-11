هكذا يمكنك أن تعيش مثل الأثرياء بميزانية متواضعة؟!

- Advertisement -

وطن-هل تجد صعوبة في توفير المال، أو عدم القدرة على شراء الأشياء التي تريدها؟ في الحقيقة، أنت لست وحدك، فبحسب ما أفاد به تقرير نشره موقع “برس سانتي” الفرنسي، فإن الكثير من الناس حول العالم سئموا من العيش أقل من المستوى المطلوب، خائفين من احتمال تبذير أموالهم فيما لا يعني، وراغبين في ذات الوقت في العيش مثل أصحاب الملايين.

وفي الواقع، لست بحاجة إلى جني مليون دولار سنويًا لتعيش مثل الأثرياء، إذ هناك بعض النصائح المهمة، التي يجب عليك اتّباعها، لتوفّر أموالك وتستمتع بها مثلما يفعل أصحاب الملاييين.

وفيما يلي استعرض الموقع هذه النصائح:

تحديد ما تُنفقه

تتمثّل الخطوة الأولى للعيش مثل أيّ شخص ثريّ، في تحديد ومعرفة ما تنفقه. ولمعرفة ذلك، يُنصح بالتدقيق جيّدًا في ميزانيتك وتحديد إنفقاتك الشهرية، بما في ذلك الفواتير وتكاليف النقل ومحلات البقالة والنزهات، وبهذه الطريقة ستتمكن من معرفة كيف تتصرّف في أموالك بالضبط وكيف يمكنك إنفاقها أكثر بحكمة، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

ثمّ ابحث عن طرق لتقليل نفقاتك، فعلى سبيل المثال، من الجيّد استخدام وسائل النقل العام بدلاً من قيادة السيارة، أو إعداد وجبات الطعام في المنزل عوضًا عن الخروج لتناول الطعام، عليك أن تجد التوازن بين نفقاتك ومدخراتك، لتتمكّن من الوصول إلى أهدافك المالية.

علاوة على ذلك، استكشف أيضًا استراتيجيات لزيادة دخلك، حيث تسمح لك عدة طرق بالحصول على أرباح إضافية، مثل العمل الإضافي أو بدء عمل تجاري أو الاستثمار في الأسهم أو السندات.

- Advertisement -

من خلال تنويع مصادر الدخل الخاصة بك، يمكنك تسريع أرباحك المحتملة والوصول إلى أهدافك المالية بشكل أسرع وأنجع. أما إذا كنت لا ترى نتائج فورية، فمن المهم ألا تشعر بالإحباط، فالعيش مثل الأثرياء يتطلب الصبر والمثابرة، ولكن مع بذل الجهد، يمكنك تحقيق أهدافك المالية.

وفر المال

يميل أصحاب الملايين إلى ادخار الكثير من أموالهم، وإذا كنت ترغب في توفير الأموال، يمكنك إنشاء حساب توفير وتحويل جزء من راتبك إليه كل شهر، ولكن ينبغي ألا تكون هذه هي استراتيجيتك الوحيدة للادخار.

لذلك يمكنك التفكير في طرق أخرى لزيادة مدخراتك، مثل التخلّص من النفقات غير الضرورية، والبحث عن عروض الحزمة أو الاشتراك في المنتجات والخدمات التي تستخدمها بانتظام، والاستثمار في الأسهم أو صناديق المؤشرات. هذه الاستراتيجيات ستزيد من مدخراتك وتصل إلى أهدافك المالية بشكل أسرع.

عليك أن تظل منضبطًا وأن تستمر في الادخار بانتظام، حتى عندما تكون الظروف المادية صعبة أو عندما تشعر برغبة في إنفاق المزيد. لأنه حتى المدخرات الصغيرة يمكن أن تضيف وتساعدك في الوصول إلى أهدافك المالية طويلة الأجل.

استثمر بذكاء

يستثمر أصحاب الملايين أموالهم، ولا يكرّسون لمفهوم توفير الأموال في البنك دون استثمارها؛ فهم يعلمون أن الأموال بنبغي أن تُستثمر لتوليد دخل إضافي، ويضعون أموالهم في أنواع مختلفة من الاستثمارات مثل الأسهم أو السندات أو العقارات، ناهيك بأنهم لا يتخذون قرارات اندفاعية أو عاطفية بل يأخذون الوقت الكافي لتحليل فرص الاستثمار بعناية.

لذا، أصبح لديك اليوم فرصة لتخطو نحو أهذافك الماليّة من خلال وضع أموالك في صناديق المؤشرات أو عن طريق الاستحواذ على أسهم الشركات القوية وإجراء بحث شامل وفهم مخاطر ومكافآت كل استثمار. يمكنك أيضًا تنويع محفظتك الاستثمارية من خلال الاستثمار في قطاعات مختلفة في الاقتصاد أو باستخدام استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل.

شراء منتجات عالية الجودة

لا يهتم أصحاب الملايين إلى السعر عند شراء المنتجات، بقدر ما يهتمون بالمنتجات عالية الجودة التي تدوم طويلاً. لطا، يجب أن تشتري منتجات عالية الجودة، وتوفير المال على المدى الطويل عن طريق تجنب استبدال العناصر ذات الجودة الرديئة باستمرار، وعندما تستثمر في منتجات عالية الجودة، يمكنك تحسين نوعية حياتك.

فعلى سبيل المثال، من خلال شراء مرتبة عالية الجودة، يمكنك تحسين نومك، ما من شأنه أن يكون له آثار مفيدة على صحتك ورفاهيتك على المدى الطويل، ويمكن اعتبار الاستثمار في المنتجات عالية الجودة بمثابة استثمار في حياتك الخاصة، لأنه يمكن أن يساعدك على توفير المال، وتحسين نوعية حياتك والعيش براحة أكبر.

عش تحت إمكانياتك

غالبًا ما يعيش الأثرياء بإنفاق أموال أقل من إمكانياتهم، وهذا يعني أنهم لا ينفقون كل أموالهم أو يشترون أشياء لا يستطيعون تحمل تكاليفها. هذه الطريقة، تمكّنك من توفير المال وتجنب الديون غير الضرورية.