هدفين في 4 دقائق فقط.. الإنتر يضع قدماً في نهائي الأبطال بعد فوزه على ميلان بالثنائية (فيديو)

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وطن- فاز فريق إنتر ميلان على جاره الميلان في قمة ديربي الغضب (ميلانو)، الأربعاء، بهدفين نظيفين دون مقابل، في مواجهات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وأحرز فريق إنتر ميلان أولى أهداف مباراة الديربي داخل شباك جاره ميلان، عند الدقيقة ال8 عن طريق اللاعب إدين دجيكو.

مباراة الإنتر ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا

وفي الدقيقة ال11 عزز الإنتر التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني من توقيع اللاعب هنريخ مخيتاريان.

وتفوق إنتر ميلان على منافسه الميلان على مستوى التسديدات طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 16 تسديدة، فيما وصلت عدد الفريق المنافس الأخير إلى 13 تسديدة في المباراة.

كما واستحوذ فريق ميلان على الكرة بنسبة 58%، على عكس نظيره الإنتر الذي وصلت نسبة استحواذه على الكرة بنسبة 42% في المباراة.

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وسيتجدد مباراة العودة بين الإنتر الميلان في قمة دور إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، الثلاثاء، في ال16 من شهر مايو/ أيار الجاري، على ملعب (ستاد جوزيبي مياتسا).

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي الممتاز

وسيلتقي فريق ميلان بعد تلك الخسارة بدوري الأبطال أمام جاره الإنتر في دوري أبطال أوروبا، أمام سبيزيا، السبت، في الجولة ال35 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

كما وسيواجه فريق إنتر ميلان أمام نظيره ساسولو. بعد فوزه المهم في دوري الأبطال، بذات الجولة من منافسات دوري الكالتشيو الإيطالي.

ويتواجد فريق إنتر ميلان في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو). برصيد 63 نقطة، كما وجاء الفريق المنافس ميلان في المركز الخامس من جدول الترتيب برصيد 61 نقطة للموسم الجاري.