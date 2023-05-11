كاتب كويتي يطالب بإعادة صياغة سورة “التوبة” أو حذفها من القرآن!

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وطن- تسبب الكاتب الصحفي الليبرالي الكويتي جاسم الجريد، بموجة غضب ضده بعد مطالبته بعد أن بإعادة صياغة سورة “التوبة” في القرآن الكريم وحذف آيات الجهاد والوعيد.

وقال جاسم الجريد الذي تربطه علاقات وثيقة جدا بإسرائيل في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”أطالب «بإعادة صياغة» أو «حذف آيات القتل والوعيد» من سورة (التوبة) في القرآن الكريم“.

وعبر “الجريد” عن فكرته بأنه يريد “إنهاءً للمرجعية النصية لكل جماعات التطرف والتشدد والارهاب ومن يقتات على خطاب الكراهية بذريعة مبدأ «الولاء والبراء» في وقتنا هذا الذي ينادي بقبول الآخر وحرية الاعتقاد المطلقة والتعايش السلمي”.

وتابع قائلا:”لا يمكن لي أن أصدق، نبي متعايش أحبه واحترمه الجميع، جيرانه من ديانات اخرى، أمنوه وأمن بجانبهم، متفقين معه كانوا أم معارضين، يمرر هذه الآيات من سورة تتوعد بالقتل بعد أشهر من سيطرة الإسلام، ونسخت كل النصوص المتعايشة الجميلة الأخرى في نفس هذا القرآن”.

ونشر “الجريد” عددا من الآياات القرآنية التي اعتبرها متناقضة مع الآيات التي تحث على الجهاد، مثال:

– ما ورد في الآية رقم (40) من سورة “فصلت:” “فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”.

– ما ورد في الآية رقم (256) من سورة “البقرة”:”لا إكراه في الدين، قد تبيّن الرشد من الغي”.

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-وكذلك ما ورد في الآية رقم (99) من سورة “يونس”:”ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين”، وغيرها من الآيات المتماثلة.

أطالب «بإعادة صياغة» أو «حذف آيات القتل والوعيد» من سورة (التوبة) في القرآن الكريم، نريد إنهاءً للمرجعية النصية لكل جماعات التطرف والتشدد والارهاب ومن يقتات على خطاب الكراهية بذريعة مبدأ «الولاء والبراء» في وقتنا هذا الذي ينادي بقبول الآخر وحرية الاعتقاد المطلقة و«التعايش السلمي»… — جاسم الجريّد | Jasem Aljuraid (@JasemAljuraid) May 10, 2023

هجوم المغردين عى تطاول جاسم الجريد على القرآن الكريم

مطالباات جاسم الجريد تسببت بهجوم غير مسبوق عليه من قبل المغردين، الذين استنكروا تطاوله على القرآن ورغبته في تغيير منزل إلهي لا يجوز لأي كان التجرؤ على فعله، مؤكدين على أن كلام الله محفوظ في الصدور وأن الله سبحانه تعهد بحفظه.

وفي هذا السياق، هاجم مغرد الكاتب الكويتي قائلا:” اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يزيلك من هذه الدنيا ، لسنا خائفين علي كتاب الله من أمثالك فقد تكفل الله بحفظه ولكن ندعوا علي اعداء الاسلام”.

اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يزيلك من هذه الدنيا ، لسنا خائفين علي كتاب الله من أمثالك فقد تكفل الله بحفظه ولكن ندعوا علي اعداء الاسلام — أعمدة الحكمه (@northern_KSA) May 10, 2023

أما لاعب المنتخب السعودي للرقبي فهد الدليجان فرد على “الجريد” بالقول:” ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ) دائما اقرأ الآية لكن اول مره اشوفها على تطبق على ارض الواقع .. لما قررت ادعي لك بالصواب لكن الآيه الي بعدها ( أتريدون ان تهدو من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ) .. والله انك اجهل من مر علي في حياتي”.

( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ) دائما اقراء الآية لكن اول مره اشوفها على تطبق على ارض الواقع ..

لما قررت ادعي لك بالصواب لكن الآيه الي بعدها ( أتريدون ان تهدو من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ) .. والله انك اجهل من مر… — فهد الدليجان | Fahad Aldulijan (@fdulijan) May 10, 2023

أما المغردة “سحر النهدي” فسخرت منه قائلة:” اطالب ” تتكلم كانه في احد بيعطيك وجه.. انا اقول تخسي انت واشكال تغيروا حركه وحده في القرآن.”

"اطالب"

تتكلم كانه في احد بيعطيك وجه😂

انا اقول تخسي انت واشكال تغيروا حركه وحده في القرآن. — سحر (@saharalnahdi4) May 10, 2023

وردت عليه المغردة “ريم” بالقول:” لحظه! انت تطالب منو !وشنو مطالباتك! إعاده صياغه وحذف آيات! شرايك نخلي دينا على كيفك بعد؟!! عججججيب!!! ياخي انت انسان كافر وغير مؤمن دام انك ما آمنت بكتابه! طيب ليه مركز بالقرآن لهالدرجه ويهمك! طالع منو يتكلم عن الارهاب بس! وربعك اليهود شنو وضعهم!موفاهم شي بالقران لاتسولف أبرك!”.

لحظه! انت تطالب منو !وشنو مطالباتك! إعاده صياغه وحذف آيات! شرايك نخلي دينا على كيفك بعد؟!! عججججيب!!! ياخي انت انسان كافر وغير مؤمن دام انك ما آمنت بكتابه! طيب ليه مركز بالقرآن لهالدرجه ويهمك! طالع منو يتكلم عن الارهاب بس! وربعك اليهود شنو وضعهم!موفاهم شي بالقران لاتسولف أبرك! — R E E M ♡ (@rg_als93) May 10, 2023

كما رد عليه لمغرد الإماراتي “عبدالله” بالقول:” شهالتطرف اللي وصلت اليه، سالفة انك تكتب تغريدة واضحة انك تطالب بحذف ايات من القران الكريم وبعدها تكتب انا قصدي شي ثاني شوفوا البث وضحت فيه مقصدي، فأنت قاعد تلعب لعبة ثق يقينا انها اكبر منك ، توب عن هالكلام وخاف ربك اذا كنت مازلت على دين الاسلام”.

شهالتطرف اللي وصلت اليه، سالفة انك تكتب تغريدة واضحة انك تطالب بحذف ايات من القران الكريم وبعدها تكتب انا قصدي شي ثاني شوفوا البث وضحت فيه مقصدي، فأنت قاعد تلعب لعبة ثق يقينا انها اكبر منك ، توب عن هالكلام وخاف ربك اذا كنت مازلت على دين الاسلام — 🇦🇪 ABDALLA AH 🇦🇪 (@uae21999) May 11, 2023

جاسم الجريد وعلاقته بإسرائيل

ومن المعروف عن الكاتب الكويتي جسم الجريد قربه بالصهاينة، من خلال مشاركاته على “تويتر” وظهوره في قنواتهم الإعلامية وتأييد كل ما تقوم به دولة الاحتلالبحق الفلسطينيين.

و قد زعم سابقا بأن الغالبية من الشعب الكويتي تؤيد التطبيع والسلام مع دولة الاحتلال، مدعيا ان التواصل مع الشعوب “غريزة إنسانية“.

واستنكر تحكم من وصفهم بالمتطرفين الدينيين الذين يفرضون وصايتهم على الشعب، بحسب قوله.

وفي محاولة لتبرير موقفه قال خلال لقاء له على “القناة 11” العبرية: “إسرائيل ما ضرتني أنا ككويتي.. اللي ضرني الإخوان المتطرفين الموجودين في فلسطين والناس التابعين لهم مثل حماس“.