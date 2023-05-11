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الهدهد

كاتب كويتي يطالب بإعادة صياغة سورة “التوبة” أو حذفها من القرآن!

جاسم الجريد اعتبر أن آيات الجهاد في سورة "التوبة" ضد الكفار تتناقض مع آيات تدعو للتسامح مع الاديان الأخرى في مواضع ثانية

كتب سالم حنفي
جاسم الجريد watanserb.com
جاسم الجريد
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وطن- تسبب الكاتب الصحفي الليبرالي الكويتي جاسم الجريد، بموجة غضب ضده بعد مطالبته بعد أن بإعادة صياغة سورة “التوبة” في القرآن الكريم وحذف آيات الجهاد والوعيد.

وقال جاسم الجريد الذي تربطه علاقات وثيقة جدا بإسرائيل في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”أطالب «بإعادة صياغة» أو «حذف آيات القتل والوعيد» من سورة (التوبة) في القرآن الكريم“.

وعبر “الجريد” عن فكرته بأنه يريد “إنهاءً للمرجعية النصية لكل جماعات التطرف والتشدد والارهاب ومن يقتات على خطاب الكراهية بذريعة مبدأ «الولاء والبراء» في وقتنا هذا الذي ينادي بقبول الآخر وحرية الاعتقاد المطلقة والتعايش السلمي”.

وتابع قائلا:”لا يمكن لي أن أصدق، نبي متعايش أحبه واحترمه الجميع، جيرانه من ديانات اخرى، أمنوه وأمن بجانبهم، متفقين معه كانوا أم معارضين، يمرر هذه الآيات من سورة تتوعد بالقتل بعد أشهر من سيطرة الإسلام، ونسخت كل النصوص المتعايشة الجميلة الأخرى في نفس هذا القرآن”.

ونشر “الجريد” عددا من الآياات القرآنية التي اعتبرها متناقضة مع الآيات التي تحث على الجهاد، مثال:

– ما ورد في الآية رقم (40) من سورة “فصلت:” “فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”.

– ما ورد في الآية رقم (256) من سورة “البقرة”:”لا إكراه في الدين، قد تبيّن الرشد من الغي”.

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-وكذلك ما ورد في الآية رقم (99) من سورة “يونس”:”ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين”، وغيرها من الآيات المتماثلة.

هجوم المغردين عى تطاول جاسم الجريد على القرآن الكريم

مطالباات جاسم الجريد تسببت بهجوم غير مسبوق عليه من قبل المغردين، الذين استنكروا تطاوله على القرآن ورغبته في تغيير منزل إلهي لا يجوز لأي كان التجرؤ على فعله، مؤكدين على أن كلام الله محفوظ في الصدور وأن الله سبحانه تعهد بحفظه.

وفي هذا السياق، هاجم مغرد الكاتب الكويتي قائلا:” اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يزيلك من هذه الدنيا ، لسنا خائفين علي كتاب الله من أمثالك فقد تكفل الله بحفظه ولكن ندعوا علي اعداء الاسلام”.

أما لاعب المنتخب السعودي للرقبي فهد الدليجان فرد على “الجريد” بالقول:” ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ) دائما اقرأ الآية لكن اول مره اشوفها على تطبق على ارض الواقع .. لما قررت ادعي لك بالصواب لكن الآيه الي بعدها ( أتريدون ان تهدو من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ) .. والله انك اجهل من مر علي في حياتي”.

أما المغردة “سحر النهدي” فسخرت منه قائلة:” اطالب ” تتكلم كانه في احد بيعطيك وجه.. انا اقول تخسي انت واشكال تغيروا حركه وحده في القرآن.”

وردت عليه المغردة “ريم” بالقول:” لحظه! انت تطالب منو !وشنو مطالباتك! إعاده صياغه وحذف آيات! شرايك نخلي دينا على كيفك بعد؟!! عججججيب!!! ياخي انت انسان كافر وغير مؤمن دام انك ما آمنت بكتابه! طيب ليه مركز بالقرآن لهالدرجه ويهمك! طالع منو يتكلم عن الارهاب بس! وربعك اليهود شنو وضعهم!موفاهم شي بالقران لاتسولف أبرك!”.

كما رد عليه لمغرد الإماراتي “عبدالله” بالقول:” شهالتطرف اللي وصلت اليه، سالفة انك تكتب تغريدة واضحة انك تطالب بحذف ايات من القران الكريم وبعدها تكتب انا قصدي شي ثاني شوفوا البث وضحت فيه مقصدي، فأنت قاعد تلعب لعبة ثق يقينا انها اكبر منك ، توب عن هالكلام وخاف ربك اذا كنت مازلت على دين الاسلام”.

جاسم الجريد وعلاقته بإسرائيل

ومن المعروف عن الكاتب الكويتي جسم الجريد قربه بالصهاينة، من خلال مشاركاته على “تويتر” وظهوره في قنواتهم الإعلامية وتأييد كل ما تقوم به دولة الاحتلالبحق الفلسطينيين.

و قد زعم سابقا بأن الغالبية من الشعب الكويتي تؤيد التطبيع والسلام مع دولة الاحتلال، مدعيا ان التواصل مع الشعوب “غريزة إنسانية“.

واستنكر تحكم من وصفهم بالمتطرفين الدينيين الذين يفرضون وصايتهم على الشعب، بحسب قوله.

وفي محاولة لتبرير موقفه قال خلال لقاء له على “القناة 11” العبرية: “إسرائيل ما ضرتني أنا ككويتي.. اللي ضرني الإخوان المتطرفين الموجودين في فلسطين والناس التابعين لهم مثل حماس“.

جاسم الجريد وعلاقته بإسرائيل
جاسم الجريد وعلاقته بإسرائيل
المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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