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عبد الفتاح البرهان يصلي المغرب وسط الدبابات.. فيديو حقيقي ولكن..

يعود الفيديو لزيارة قام بها البرهان خلال شهر رمضان إلى سلاح المدرّعات قبل يومين من بدء المعارك بين الجيش السوداني وما يُعرف بقوات الدعم السريع المتمردة

كتب خالد الأحمد
عبد الفتاح البرهان يصلي مع الجنود watanserb.com
عبد الفتاح البرهان يصلي مع الجنود في فيديو قديم قبل الاشتباكات
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وطن – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو، زعم ناشروه أنه يظهر قائد الجيش السوداني “عبد الفتاح البرهان” وهو يؤدّي الصلاة مع جنوده وسط المعارك الدائرة منذ أسابيع مع قوات الدعم السريع.

ليتبين أنّ الفيديو غير حقيقي ويعود لزيارة قام بها “البرهان” خلال شهر رمضان، إلى سلاح المدرّعات قبل يومين من بدء المعارك بين الجيش السوداني وما يُعرف بقوات الدعم السريع المتمردة.

البرهان يصلي وسط جنوده

ويظهر في الفيديو عدد من العسكريين يؤدون الصلاة وتظهر في الخلفيّة مدرّعات. وجاء في التعليق المرافق: “البرهان يصلّي صلاة المغرب مع قادة الجيش وسط الدبابات”.

وفي ذلك إشارة إلى أنّ الفيديو ملتقط خلال المعارك الدائرة في السودان منذ 15 نيسان/أبريل 2023.

لكن وحدة تقصي صحة الأخبار بوكالة “فرانس برس” أكدت أن هذا المقطع قديم قبل الاشتباكات بيومين.

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وكان الفريق أول ركن “عبد الفتاح البرهان” بحسب توضيح الوكالة، زار مقر قيادة المدرعات بالعاصمة السودانية الخرطوم، مساء 13 ابريل 2023، وتناول وجبة الإفطار مع الجنود والضباط – حسب ما ذكر إعلام القوات المسلحة.

وأشاد البرهان خلال زيارته إلى مقر قيادة المدرعات في العاصمة السودانية الخرطوم وقتها، بالروح المعنوية العالية للضباط والجنود، وتناول معهم الإفطار وأشاد بشجاعة القوات المسلحة السودانية – وفقًا لإعلام الجيش.

وأكدت “فرانس برس” أنّ الفيديو المتداول لا علاقة له بالمعارك الدائرة حاليا، وأشارت “خدمة تقصي صحة الأخبار العربية” في الوكالة إلى أنه سبق أن انتشر فيديو آخر للبرهان زعم ناشروه أنّه لزيارة تفقديّة لقواته قام بها خلال المعارك.

إفطار البرهان مع الجنود

وأصدرت خدمة تقصّي صحّة الأخبار في “وكالة فرانس برس“، تقريراً أظهر أنّ تلك المشاهد ملتقطة قبل يومين من اندلاع المعارك، خلال زيارة لسلاح المدرعات تناول خلالها البرهان الإفطار مع الجنود.

وتتطابق الصور التي نشرتها القوات المسلحة للزيارة يومذاك في 13 نيسان/أبريل، مع الفيديو الذي يظهر البرهان وهو يصلّي مع الجنود، ما يؤكّد أنّ الفيديو ملتقط خلال الزيارة نفسها قبل اندلاع المعارك.

أزمة السودان وصراع البرهان وحميدتي

وأسفرت المعارك عن 750 قتيلاً وخمسة آلاف جريح، كما دفعت مئات الآلاف إلى النزوح داخلياً أو اللجوء إلى البلدان المجاورة.

ومنذ السبت تُعقد اجتماعات في السعودية بين وفدي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في إطار “محادثات أولية” بمشاركة الولايات المتحدة للتوصل إلى هدنة موقتة جديدة من أجل إتاحة إدخال المساعدات.

وكان الإعلام العسكري في القوات المسلحة السودانية قد أكد في بيان له، أمس، أن الموقف العملياتي مستقر في جميع ولايات البلاد عدا الانتهاكات المستمرة التي تمارسها المليشيا المتمردة في أجزاء من مناطق العاصمة”.

وأضاف أن هذه المليشيات تتمركز في المناطق السكنية وما يصاحبها من أعمال إرهابية، تتمثل في الخطف ونهب الممتلكات العامة والخاصة وانتهاك حرمات المنازل.

وفي بيان آخر حذرت القوات المسلحة السودانية من لجوء الميليشيا المتمردة لاستخدام الدراجات البخارية بطريقة مكثفة في تحركاتهم وعلى متنها متمردون يرتدون أزياء مدنية، مما يجعلها أهدافاً مشروعة للتعامل معها بواسطة قواتنا، وطالبت المواطنين بعدم استخدام الدراجات البخارية مؤقتا لحين انتهاء العمليات حفاظا على أرواحهم.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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