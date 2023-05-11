عبد الفتاح البرهان يصلي المغرب وسط الدبابات.. فيديو حقيقي ولكن..

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وطن – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو، زعم ناشروه أنه يظهر قائد الجيش السوداني “عبد الفتاح البرهان” وهو يؤدّي الصلاة مع جنوده وسط المعارك الدائرة منذ أسابيع مع قوات الدعم السريع.

ليتبين أنّ الفيديو غير حقيقي ويعود لزيارة قام بها “البرهان” خلال شهر رمضان، إلى سلاح المدرّعات قبل يومين من بدء المعارك بين الجيش السوداني وما يُعرف بقوات الدعم السريع المتمردة.

البرهان يصلي وسط جنوده

ويظهر في الفيديو عدد من العسكريين يؤدون الصلاة وتظهر في الخلفيّة مدرّعات. وجاء في التعليق المرافق: “البرهان يصلّي صلاة المغرب مع قادة الجيش وسط الدبابات”.

البرهان يصلي المغرب وسط الجنود .. pic.twitter.com/TLuCML1Ru5 — العوض Peeker (@jwhrddv) May 10, 2023

وفي ذلك إشارة إلى أنّ الفيديو ملتقط خلال المعارك الدائرة في السودان منذ 15 نيسان/أبريل 2023.

لكن وحدة تقصي صحة الأخبار بوكالة “فرانس برس” أكدت أن هذا المقطع قديم قبل الاشتباكات بيومين.

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وكان الفريق أول ركن “عبد الفتاح البرهان” بحسب توضيح الوكالة، زار مقر قيادة المدرعات بالعاصمة السودانية الخرطوم، مساء 13 ابريل 2023، وتناول وجبة الإفطار مع الجنود والضباط – حسب ما ذكر إعلام القوات المسلحة.

كان على البرهان أن يصلي صلاة الكسوف لا صلاة الاستخارة … ! — Ayache DERRADJI عياش دراجي (@AyacheD) February 9, 2020

وأشاد البرهان خلال زيارته إلى مقر قيادة المدرعات في العاصمة السودانية الخرطوم وقتها، بالروح المعنوية العالية للضباط والجنود، وتناول معهم الإفطار وأشاد بشجاعة القوات المسلحة السودانية – وفقًا لإعلام الجيش.

وأكدت “فرانس برس” أنّ الفيديو المتداول لا علاقة له بالمعارك الدائرة حاليا، وأشارت “خدمة تقصي صحة الأخبار العربية” في الوكالة إلى أنه سبق أن انتشر فيديو آخر للبرهان زعم ناشروه أنّه لزيارة تفقديّة لقواته قام بها خلال المعارك.

حميدتي ما قالى البرهان ما بصلي …البرهان يصلي مع جنوده pic.twitter.com/scGN66lXbM — عبدالعزيز الفكي (@ahmedfaki135) May 11, 2023

إفطار البرهان مع الجنود

وأصدرت خدمة تقصّي صحّة الأخبار في “وكالة فرانس برس“، تقريراً أظهر أنّ تلك المشاهد ملتقطة قبل يومين من اندلاع المعارك، خلال زيارة لسلاح المدرعات تناول خلالها البرهان الإفطار مع الجنود.

وتتطابق الصور التي نشرتها القوات المسلحة للزيارة يومذاك في 13 نيسان/أبريل، مع الفيديو الذي يظهر البرهان وهو يصلّي مع الجنود، ما يؤكّد أنّ الفيديو ملتقط خلال الزيارة نفسها قبل اندلاع المعارك.

أزمة السودان وصراع البرهان وحميدتي

وأسفرت المعارك عن 750 قتيلاً وخمسة آلاف جريح، كما دفعت مئات الآلاف إلى النزوح داخلياً أو اللجوء إلى البلدان المجاورة.

ومنذ السبت تُعقد اجتماعات في السعودية بين وفدي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في إطار “محادثات أولية” بمشاركة الولايات المتحدة للتوصل إلى هدنة موقتة جديدة من أجل إتاحة إدخال المساعدات.

وكان الإعلام العسكري في القوات المسلحة السودانية قد أكد في بيان له، أمس، أن الموقف العملياتي مستقر في جميع ولايات البلاد عدا الانتهاكات المستمرة التي تمارسها المليشيا المتمردة في أجزاء من مناطق العاصمة”.

الموقف العملياتي مستقر في جميع ولايات البلاد عدا الانتهاكات المستمرة التي تمارسها المليشيا المتمردة في أجزاء من مناطق العاصمة وتتمثل في التمركزات بالمناطق السكنية وما يصاحبها من أعمال إرهابية تتمثل في الخطف ونهب الممتلكات العامة والخاصة وانتهاك حرمات المنازل pic.twitter.com/v2EaOXTLvR — القوات المسلحة السودانية – الإعلام العسكري (@GHQSudan) May 10, 2023

وأضاف أن هذه المليشيات تتمركز في المناطق السكنية وما يصاحبها من أعمال إرهابية، تتمثل في الخطف ونهب الممتلكات العامة والخاصة وانتهاك حرمات المنازل.

وفي بيان آخر حذرت القوات المسلحة السودانية من لجوء الميليشيا المتمردة لاستخدام الدراجات البخارية بطريقة مكثفة في تحركاتهم وعلى متنها متمردون يرتدون أزياء مدنية، مما يجعلها أهدافاً مشروعة للتعامل معها بواسطة قواتنا، وطالبت المواطنين بعدم استخدام الدراجات البخارية مؤقتا لحين انتهاء العمليات حفاظا على أرواحهم.