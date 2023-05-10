الأربعاء, مايو 10, 2023
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الهدهد

استشهدت في قصف غزة.. لقطات مبكية لشاب انهار أمام جثمان خطيبته

لقطات مصورة أظهرت الشاب يقرأ القرآن أمام جثمان خطيبته دانية عدس

كتب خالد السعدي
شهداء قصف غزة الأخير watanserb.com
خطيب الشهيدة دانية عدس يودعها بحرقة بعد أن استشهدت في القصف الاسرائيلي الأخيرة على غزة
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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين والعديد من الدول العربية، بلقطات مبكية لشاب فلسطيني ظهر وهو يقرأ القرآن الكريم على رأس خطيبته التي استشهدت في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات، الشاب في وهو ممسك بنسخة من المصحف بجانب جثمان خطيبته دانية عدس التي استُشهدت خلال العدوان الإسرائيلي، وأخذ يقرأ القرآن الكريم على روحها.

كما انتشر مقطع فيديو مؤثر جدا للشاب نفسه، وهو يبكي بحرقة أثناء توديع جثمانها، علما بأن استشهاد الفتاة جاء قبل شهر فقط على زفافهما المقرر.

وأمس الثلاثاء، شنت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة المحاصر، ما أسفر عن استشهاد 15 فلسطينيا بينهم ثلاثة من قيادات سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، هم جهاد الغنام وخليل البهتيني وطارق عز الدين.

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ومن بين الشهداء 4 أطفال و4 نساء، أغلبهم من زوجات وأبناء القيادات العسكرية لسرايا القدس التي استشهدت في هذا العدوان الغاشم.

ونعت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، كوكبة من شهداء الشعب الفلسطيني من القادة والأطفال والنساء ارتقوا جراء عدوان الاحتلال على غزة، واغتيال الشهداء القادة في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

سرايا القدس تتوعد الاحتلال

وقال الناطق باسم “سرايا القدس” أبو حمزة، إنهم سيواجهون العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بكل ثبات وإقدام، مشددا على أن جريمة الاحتلال لن تزيد المقاومة إلا إيمانا بالاستمرار في خيارها.

وأضاف أن مجازر الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء في بيوتهم ستزيد الشعب الفلسطيني تمسكا بالمقاومة حتى تحرير فلسطين، داعيا الشعب الفلسطيني للالتفاف حول المقاومة.

الرئاسة الفلسطينية تدين التصعيد

وأدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والذي استهدف الأطفال، والنساء، والبيوت.

وقال أبو ردينة في بيان له، إن السلطة الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير الذي يجر المنطقة إلى مربع العنف والتوتر وعدم الاستقرار.

وأضاف أن السلطة تحذر الإدارة الأمريكية من السماح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في التمادي بجرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة أنها تطال الأطفال والنساء والمقدسات.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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