صخرة غامضة في سلطنة عمان على شكل وجه إنسان تثير التساؤلات

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وطن- في الجزء الشمالي من سلطنة عمان، وتحديداً في ولاية نخل التابعة لمنطقة الباطنة، تشكلت على مدار عصور من الزمن السحيق صخرة عملاقة على شكل “رأس إنسان”، بملامح تشبه فما واسعاً وعينان غائرتان.

والصخرة في الواقع، معلم جيولوجي من جملة الآثار والصخور التي شلكت الأراضي التاريخية للسلطنة، ناهيك عن إرثها الحضاري، والتي جعلت منها اليوم منارة للسياح في الخليج العربي.

صخرة على شكل وجه إنسان في سلطنة عمان

تشكلت الصخرة بفعل عوامل التعرية كالرياح والأمطار على مدار آلاف السنين. تقع هذه الصخرة في قرية وادي الهدك، التي تضم عدة مواقع سياحية وتاريخية، مثل “كهف الخزمي وقلعة الجناه” في ولاية نخل شمالي سلطنة عمان.

صخرة عملاقة على شكل رأس إنسان في ولاية نخل pic.twitter.com/5pGNlu2uRy — المجلس (@omaniyanews) May 9, 2023

تبدو الصخرة وكأنها رأس بشري به فم وعينان غائرتان، وفوق رأسها شريط صخري يشبه أفعى. تعتبر هذه الصخرة من أنواع الصخور المتحولة، التي تكثر في تلك المنطقة.

تجذب هذه الصخرة انتباه الزوار والهواة المهتمين بالصخور والآثار الجيولوجية، ناهيك عن تحولها لمعلم يزوره السياح من كافة مناطق السلطنة وأيضاً من خارجها. فهي من أغرب الظواهر الطبيعية في المنطقة، وتقع على قمة جبل يبلغ ارتفاعه 2000 متر.

صخرة عملاقة في ولاية #نخل تبدو للناظر على شكل رأس إنسان تشكلت بفعل عوامل التعرية pic.twitter.com/KBxxcKc7W0 — المرصد نيوز (@almarsd_news) May 9, 2023

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ويشير العلماء الذين درسوا التكوينات الجيولوجية للصخرة المذكورة، أنها نتجت عن عمليات تآكل طويلة للصخور بفعل الرياح والمطر. ويؤكدون أن شكلها يتغير باستمرار بسبب التأثيرات الجوية.

لكن وبغض النظر عن أصلها ومعناها، فإن الصخرة تُعد مزارا سياحيا مميزا أثار إعجاب الكثيرين.

السياحة في سلطنة عمان تسير نحو العالمية

تتمتع سلطنة عمان بموقع استراتيجي على مضيق هرمز وبحر العرب. وهي وجهة سياحية متنوعة ومميزة، حيث تجمع بين التاريخ والثقافة والطبيعة الخلابة.

يمكن للسائح في سلطنة عمان أن يستكشف الأسواق القديمة والقلاع والحصون الشاهدة على مجد الماضي، أو أن يستمتع بالشواطئ الرملية والجبال الخضراء والوديان الخصبة التي تزخر بالحياة النباتية والحيوانية.

كما يمكن للسائح أن يشهد مظاهر الحضارة والتطور في المدن الحديثة والمجمعات التجارية والترفيهية.

أو أن يختبر روح المغامرة في الصحراء والكهوف والجزر. سلطنة عمان تقدم للسائح تجربة فريدة ولا تنسى من خلال خدماتها السياحية المتكاملة وضيافتها الأصيلة.

وعلى العموم، تشتهر سلطنة عمان بتنوع طبيعتها وثرائها التاريخي والثقافي، وتضم العديد من المواقع السياحية التي تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

ليست كندا ولا سويسرا .. بل جمال الطبيعة الساحرة في عمان 😍💚 pic.twitter.com/X7fL8D3udg — Screen Mix (@ScreenMix) April 15, 2023

وفيما يلي تستعرض لكم “وطن” أهم المواقع السياحية في سلطنة عمان وما تقدمه من معالم وأنشطة مميزة:

– مسقط: هي عاصمة سلطنة عمان وأكبر مدنها، وتعد وجهة بارزة للسياحة في السلطنة، حيث تحتضن العديد من الأماكن السياحية بما فيها المعالم التاريخية مثل قصر العلم والبوابات الثلاث والأسواق التقليدية مثل سوق مطرح، بالإضافة إلى المنتزهات والشواطئ والمجمعات التجارية والثقافية.

كما تشتهر مسقط بمسجد السلطان قابوس الأكبر، الذي يعد أحد أكبر المساجد في العالم، ويتميز بفنونه المعمارية وديكوراته الفخمة.

منطقة الغبرة التي أسكن فيها في العاصمة مسقط، ويظهر في الصورة مسجد السلطان قابوس الأكبر الذي يعد أحد أبرز المعالم السياحية في #سلطنة_عمان. ما يميز مسقط هو تخطيها الهندسي البديع ونظافتها الفائقة وسواحلها الجميلة. هل زرتم #مسقط من قبل؟ 📸 سعيد الربخي pic.twitter.com/pCUhYKdH6X — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) July 4, 2021

– صلالة: هي مدينة تقع في جنوب غرب سلطنة عمان، في منطقة ظفار، وتعد عروس السياحة في السلطنة، خصوصاً في موسم الخريف، حيث تتحول المدينة إلى بستان أخضر يزهر بالورود والفواكه.

تضم صلالة العديد من المواقع السياحية التي تجمع بين التاريخ والطبيعة، مثل مدينة سمهرم الأثرية، وشاطئ المغسيل، ووادي دربات، وغابات الصنوبر.

جمٌالُ الُطِبّيَْعة ف مٌدِيَنَةِ صّلُالُةِ سِلُطِنَةِ ْعمٌانَ♥ pic.twitter.com/IyyjsQ2lsw — أجمل مناظر حول العالم (@gssaadwd) February 9, 2022

– شبه جزيرة مسندم: هي محافظة تقع في شمال شرق سلطنة عمان، وتفصلها عن باقي أراضي السلطنة جزء من دولة الإمارات.

تشتهر شبه جزيرة مسندم بجمال شواطئها وخورها، حيث تشكل مناظر خلابة من التضاريس الجبلية المنحدرة نحو الماء.

كما تشتهر شبه جزيرة مسندم بكثرة الأنشطة المائية التي يمكن ممارستها.