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صخرة غامضة في سلطنة عمان على شكل وجه إنسان تثير التساؤلات

تشكلت الصخرة بفعل عوامل التعرية كالرياح والأمطار على مدار آلاف السنين، و تقع في قرية "وادي الهدك" على قمة جبل يبلغ ارتفاعه 2000 متراً

كتب فهمي الورغمي
صخرة على شكل وجه إنسان في سلطنة عمان watanserb.com
صخرة على شكل وجه إنسان في سلطنة عمان
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وطن- في الجزء الشمالي من سلطنة عمان، وتحديداً في ولاية نخل التابعة لمنطقة الباطنة، تشكلت على مدار عصور من الزمن السحيق صخرة عملاقة على شكل “رأس إنسان”، بملامح تشبه فما واسعاً وعينان غائرتان.

والصخرة في الواقع، معلم جيولوجي من جملة الآثار والصخور التي شلكت الأراضي التاريخية للسلطنة، ناهيك عن إرثها الحضاري، والتي جعلت منها اليوم منارة للسياح في الخليج العربي.

صخرة على شكل وجه إنسان في سلطنة عمان

تشكلت الصخرة بفعل عوامل التعرية كالرياح والأمطار على مدار آلاف السنين. تقع هذه الصخرة في قرية وادي الهدك، التي تضم عدة مواقع سياحية وتاريخية، مثل “كهف الخزمي وقلعة الجناه” في ولاية نخل شمالي سلطنة عمان.

تبدو الصخرة وكأنها رأس بشري به فم وعينان غائرتان، وفوق رأسها شريط صخري يشبه أفعى. تعتبر هذه الصخرة من أنواع الصخور المتحولة، التي تكثر في تلك المنطقة.

تجذب هذه الصخرة انتباه الزوار والهواة المهتمين بالصخور والآثار الجيولوجية، ناهيك عن تحولها لمعلم يزوره السياح من كافة مناطق السلطنة وأيضاً من خارجها. فهي من أغرب الظواهر الطبيعية في المنطقة، وتقع على قمة جبل يبلغ ارتفاعه 2000 متر.

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ويشير العلماء الذين درسوا التكوينات الجيولوجية للصخرة المذكورة، أنها نتجت عن عمليات تآكل طويلة للصخور بفعل الرياح والمطر. ويؤكدون أن شكلها يتغير باستمرار بسبب التأثيرات الجوية.

لكن وبغض النظر عن أصلها ومعناها، فإن الصخرة تُعد مزارا سياحيا مميزا أثار إعجاب الكثيرين.

صخرة عملاقة على شكل رأس إنسان في ولاية نخل
صخرة عملاقة على شكل رأس إنسان في ولاية نخل

السياحة في سلطنة عمان تسير نحو العالمية

تتمتع سلطنة عمان بموقع استراتيجي على مضيق هرمز وبحر العرب. وهي وجهة سياحية متنوعة ومميزة، حيث تجمع بين التاريخ والثقافة والطبيعة الخلابة.

يمكن للسائح في سلطنة عمان أن يستكشف الأسواق القديمة والقلاع والحصون الشاهدة على مجد الماضي، أو أن يستمتع بالشواطئ الرملية والجبال الخضراء والوديان الخصبة التي تزخر بالحياة النباتية والحيوانية.

كما يمكن للسائح أن يشهد مظاهر الحضارة والتطور في المدن الحديثة والمجمعات التجارية والترفيهية.

أو أن يختبر روح المغامرة في الصحراء والكهوف والجزر. سلطنة عمان تقدم للسائح تجربة فريدة ولا تنسى من خلال خدماتها السياحية المتكاملة وضيافتها الأصيلة.

وعلى العموم، تشتهر سلطنة عمان بتنوع طبيعتها وثرائها التاريخي والثقافي، وتضم العديد من المواقع السياحية التي تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وفيما يلي تستعرض لكم “وطن” أهم المواقع السياحية في سلطنة عمان وما تقدمه من معالم وأنشطة مميزة:

مسقط: هي عاصمة سلطنة عمان وأكبر مدنها، وتعد وجهة بارزة للسياحة في السلطنة، حيث تحتضن العديد من الأماكن السياحية بما فيها المعالم التاريخية مثل قصر العلم والبوابات الثلاث والأسواق التقليدية مثل سوق مطرح، بالإضافة إلى المنتزهات والشواطئ والمجمعات التجارية والثقافية.

كما تشتهر مسقط بمسجد السلطان قابوس الأكبر، الذي يعد أحد أكبر المساجد في العالم، ويتميز بفنونه المعمارية وديكوراته الفخمة.

صلالة: هي مدينة تقع في جنوب غرب سلطنة عمان، في منطقة ظفار، وتعد عروس السياحة في السلطنة، خصوصاً في موسم الخريف، حيث تتحول المدينة إلى بستان أخضر يزهر بالورود والفواكه.

تضم صلالة العديد من المواقع السياحية التي تجمع بين التاريخ والطبيعة، مثل مدينة سمهرم الأثرية، وشاطئ المغسيل، ووادي دربات، وغابات الصنوبر.

– شبه جزيرة مسندم: هي محافظة تقع في شمال شرق سلطنة عمان، وتفصلها عن باقي أراضي السلطنة جزء من دولة الإمارات.

تشتهر شبه جزيرة مسندم بجمال شواطئها وخورها، حيث تشكل مناظر خلابة من التضاريس الجبلية المنحدرة نحو الماء.

كما تشتهر شبه جزيرة مسندم بكثرة الأنشطة المائية التي يمكن ممارستها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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