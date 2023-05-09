تشكيلة ميلان والإنتر والتوقيت في ديربي الغضب بدوري أبطال أوروبا 2023

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وطن- يلتقي فريق ميلان أمام جاره إنتر ميلان، الأربعاء، في ديربي الغضب من منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وستنطلق مباراة ديربي ميلانو الغضب على أرض ملعب ” ستاد جوزيبي مياتسا”، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة ميلان والإنتر

كما وستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر (القاهرة)، بينما بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً. لنقل المباراة المثير والقوية التي يترقبها عشاق الكرة المستديرة في أرجاء المعمورة.

تشكيلة ميلان ضد إنتر ميلان

وسيدخل المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، مباراة ديربي الغضب بدوري أبطال أوروبا 2022-2023، أمام منافسه إنتر ميلان، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: مايك ماينان.

دفاع ميلان: تيو هرنانديز، فيكايو توموري، كيير، دافيد كالابريا.

مركز الوسط: راضي كرونيتش، ساندرو تونالي، إسماعيل بن ناصر.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو، جونيور ميسياس، رفائيل لياو.

تشكيلة إنتر ميلان ضد ميلان

وسيلعب المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي المباراة الصعبة أمام منافسه ميلان، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

دفاع الإنتر: دارميان، أتشيربي، باستوني.

مركز الوسط: دومفريس، نيكولو باريلا، بروزوفيتش، تشالهان أوغلو، فيديريكو ديماركو.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو (إيدين دجيكو)، خواكين كوريا (لاوتارو مارتينيز).

معلق مباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة القمة الإيطالية بين ميلان وجاره الإنتر في منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي رؤوف خليف أو المصري علي محمد علي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي الممتاز

وجاء فريق إنتر ميلان في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، برصيد 63 نقطة، كما وبفارق نقطتين ميلان عن ميلان صاحب المركز الخامس من الترتيب برصيد 61 نقطة للموسم الجاري.