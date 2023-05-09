بعد الإفراج المؤقت عنه.. الشرطة الفرنسية تقتحم منزل سعد لمجرد لهذا السبب!

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وطن- زعم حساب “شاربليتا” الشهير على “انستغرام” والمتخصص في نشر فضائح الفنانين، أنّ الشرطة الفرنسية اقتحمت منزل الفنان المغربي سعد لمجرد بعد مكالمة كيدية.

وادّعى الحساب أنّ الشرطة الفرنسية اقتحمت منزل سعد لمجرد بعد مكالمة كيدية من والدة الفتاة التي اتهمت الفنان المغربي باغتصابها، بعد اتهامه بتهديدها بالقتل.

ووفقاً لما تداوله الحساب المذكور، فإنّ الشرطة أوقفت والدة الفتاة على ذمة التحقيق بعد تأكدها من كيدية البلاغ.

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الإفراج المؤقت عن سعد لمجرد

وكانت محكمة فرنسية قد منحت الفنان سعد المجرد السراح المؤقت بكفالة إلى حين استكمال المحاكمة استئنافياً.

وكان لمجرد يقبع داخل أحد سجون باريس منذ أواخر شهر فبراير الماضي، وذلك بعد أن أدانته محكمة الجنايات الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية وحكمت عليه بست سنوات، في القضية التي تعود فصولها إلى إحدى ليالي شهر أكتوبر من سنة 2016 بالعاصمة الفرنسية.

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سعد لمجرد يشكر كلّ مَن وقف بجانبه في محنته

ونشر الفنان المغربي، عقب الإفراج المؤقت عنه تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع “انستغرام“، وجّه من خلالها الشكر لكلّ مَن وقف بجانبه ودعا له.

وقال لمجرد في تدوينته: “الحمد لله عليها ساعة.. بغيت نشكر كل من دعا لي في كربتي، اللهم فرج همومكم و كربكم و بدلها بالأفراح والطمأنينة اللهم آمين .. قريت دعواتكم و بكيت من كثر الفرح جازاكم الله خيرا و الله يغفر لينا و ليكم و يعطيكم كل ما تمنيتو و يجعلنا و اياكم من الفائزين برضى الله و رضى الوالدين دنيا و آخرة . سامحوني على الحزن للي عشتوه معايا، و حتى انا كذلك بغيتكم تكونو فرحانين حيت انا وياكم عائلة وحدة”.

وتابع قائلاً: “سبحان الله في عيد الفطر ربي كتب ليا نكون بين أهلي و أحبابي و أعطاني الفرصة نكتب لكم هذه الكلمة النابعة من القلب.. أصدقائي الفنانين و الفنانات و الإعلاميين والصحافيين جازاكم الله خيرا على كل كلمة طيبة، لقد أثلجتم قلبي، لكم مني كل الحب و التقدير و متمنياتي لكم بالتوفيق في أعمالكم و في حياتكم”.

وأضاف: “مسك الختام، هذه الرسالة لحبايبي الفانز من كل بقاع العالم انا كنت في الماضي احبكم ، الآن أنا مغرم بكم، و قصة حبنا لن تنتهي أبدا مهما حصل ‘ حفظكم الله و أهاليكم ومتعكم بالصحة و العافية وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ودفع بها عنكم كل بلاء”.

واستطرد: “ملاحظة أخيرة كي يكون الأمر واضحا للكل: أنا الآن حر بالسراح المؤقت، أدعو الله تعالى بالفرج بمحكمة الاستئناف كي أنتهي من هذه القصة وأنجح في هذا الاختبار الإلهي، اللهم قوي إيماننا و صبرنا مهما كانت الظروف.. الأخبار الزوينة هي أنني أعلن الآن رسميا عن تاريخ طرح الكليب الجديد المغربي “اش خبارك” هو 4 ماي بإذن الله. ألحان وكلمات وتوزيع ومكس ماستر أخي وعشيري وحبيبي جلال الحمداوي.. غناء: حبيب فانزو”.

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سعد لمجرد يطلق أغنية “آش خبارك”

والخميس الماضي، أطلق سعد لمجرد أغنيته الجديدة “آش خبارك” على قناته الخاصة على موقع “يوتيوب”، بعد تشويق جمهوره بنشر مجموعة من الصور الترويجية من الفيديو كليب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأغنية “آش خبارك” تعاون فيها سعد لمجرد مع جلال الحمداوي الذي كتب كلماتها ووضع لحنها، في الوقت الذي أشرف على إخراج الفيديو كليب محمد علي العويني.