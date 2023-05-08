هبة عبوك في إطلالة شبه عارية كشفت مناطقها الحساسة على الشاطئ برفقة ابنيها (شاهد)

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وطن- في محاولةٍ منها للظهور بأنها غير مكترثة بالانفصال عن لاعب باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، واصلت الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل إثارةَ الجدل بنشر مجموعة من الصور الجريئة برفقة ابنيها أمين ونعيم.

ووفقاً لما نشرته هبة عبوك عبر خاصية “الاستوري” عبر حسابها على انستغرام، فقد ظهرت الشريكة السابقة لأشرف حكيمي مع ابنها الأكبر أمين، وهما يستمتعان بالأجواء على الشاطئ، وتقوم بتقبيله في فمه.

كما أظهرت صورة أخرى لهما وهما يتناولان الأيس كريم معاً.

إلا أنّ هبة عبوك لم تكتفِ بنشر هذه الصور العائلية التي تجمعها بابنها أمين؛ بل قامت بمشاركة متابعيها بصورة ثالثة لها برفقة ابنها الأصغر نعيم، مع وضع علامة “قلب” على وجهه لتغطية ملامحه.

وظهرت هبة عبوك في الصورة مرتديةً بيكيني أحمر بقطعتين كشف عن صدرها بشكل كبير، بالإضافة لكشفه المنطقة الحساسة من الجزء السفلي من جسدها.

وفي صورة أخرى، ظهرت هبة عبوك برفقة ابنيها معاً (أمين ونعيم) في حضنها، مرتديةً بيكيني آخر باللون الأخضر.

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كما ظهر نجلها الصغير “نعيم” في موقفٍ عفوي طريف وقد قام بنزع حفاظته بيده، في حين أظهرت هبة عبوك علامات السعادة الغامرة على وجهها بابتسامة عريضة.

هبة عبوك توجّه رسالة حادة لأشرف حكيمي

وكانت هبة عبوك قد أثارت جدلاً كبيراً قبل أيام بعد هجومها على أشرف حكيمي، وزعمها بأنها كانت مشهورة أكثر منه حينما تعارفا. وذلك ردّاً على الشائعات التي تحدثت عن رغبتها في الاستيلاء على أمواله.

المذيعة الإسبانية ماريا باتينيو في برنامج “Save me”، تحدثت عن ردّ صديقتها الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك على رسالةٍ كانت قد بعثتها لها.

وقالت “باتينيو” خلال اللقاء، إن هبة عبوك تواجه طلاقاً صعباً مع اللاعب المغربي وجناح نادي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، وفقاً لما نقله موقع “save me”.

“عالم ذكوريّ يكره النساء”

وقالت المذيعة، إنها كتبت للعارضة وأخبرتها: “إنه لأمر مرعب أنهم يعتبرونك مهتمة بالمال”، لتكشفَ عن ردّ هبة عبوك التي قالت: “مرحبًا ماريا، تمامًا، إنه العالم الذكوري وكراهية النساء الذي نعيش فيه. مع الأخذ في الاعتبار أنه عندما بدأنا العلاقة، لم يكن يكسب المال وكنت أكثر شهرةً منه”