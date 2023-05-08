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أين للا سلمى؟.. سؤال يتجدد في ذكرى ميلاد مولاي الحسن الملك المنتظر

ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن احتفل، الاثنين 8 مايو، بعيد ميلاده العشرين، وقد استقبلت المملكة تهنئات رسمية بهذه المناسبة المهمة للبلاد من حيث استمرارية خط الخلافة على العرش المغربي

كتب فهمي الورغمي
ولي العهد الأمير مولاي الحسن watanserb.com
ولي العهد الأمير مولاي الحسن
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وطن- تحتفل المملكة المغربية، الإثنين، بالذكرى العشرين لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الذي ولد في 8 مايو/أيار 2003، والذي يحمل اسم جديه، السلطان مولاي الحسن الأول والملك الحسن الثاني.

عيد ميلاد الأمير مولاي الحسن

الأمير المغربي مولاي الحسن ابن الملك محمد السادس، هو ولي عهد المغرب والابن الأكبر للملك محمد السادس والأميرة للا سلمى، التي تحمل لقب “طليقة الملك” حاليا ومختفية عن الأنظار تماما.

وُلد في 8 مايو 2003 في الرباط، وتم تسميته على اسم جده الأمير الحسن الثاني. يتلقى تعليمه في مدرسة القصر الملكي، ويتحدث العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية.

يُشارك في العديد من الأنشطة الرسمية والاجتماعية، ويظهر اهتماما بالرياضة والفنون والثقافة. يعتبر الأمير مولاي الحسن شخصية شعبية ومحبوبة في المغرب، ويحظى بإعجاب الكثير من المغاربة والأجانب على حد سواء.

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مولاي الحسن، هو ولي عهد المغرب والابن البكر للملك محمد السادس من زوجته الأميرة سلمى بناني. وهو (بحسب خط الخلافة على العرش المغربي) الوريث الواضح لعرش المملكة المغربية بعد أبيه. سُمي بالحسن على اسم جده الملك الحسن الثاني ويشتهر باسم الحسن الثالث وهو أصغر ولي عهد في العالم.

ويعتبر مولاي الحسن، واحدا من أشهر الشخصيات السياسية في الممكلة المغربية، حيث بادرت عدد من السفارات لتهنئته بعيد ميلاده العشرين، شأن السفارة الأمريكية والبريطانية.

ولي العهد الأمير مولاي الحسن
ولي العهد الأمير مولاي الحسن

في عيد ميلاد مولاي الحسن.. أين اختفت والدته للا سلمى؟

من المواضيع التي تشغل الرأي العام المغربي والعالمي في الآونة الأخيرة: ما سبب اختفاء الأميرة للا سلمى وعدم ظهورها في الإعلام؟

الأميرة للا سلمى هي زوجة الملك محمد السادس وأول سيدة أولى في تاريخ المغرب. تزوجت من الملك في عام 2002 وأنجبت منه طفلين: ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة.

الأميرة للا سلمى
الأميرة للا سلمى

كانت الأميرة نشطة في المجالات الاجتماعية والإنسانية، خاصة في مكافحة السرطان، وكانت ترافق زوجها، الملك محمد السادس، في بعض المناسبات الرسمية داخل وخارج المغرب.

لكن في السنوات الأخيرة، اختفت الأميرة عن الأنظار ولم تظهر في أي حدث رسمي مع عائلتها وأبنائها. هذا الاختفاء أثار العديد من التساؤلات والشائعات حول مصيرها وسبب غيابها.

بعض المصادر قالت إنها انفصلت عن الملك أو طلقت منه، وبعضها قال إنها تقيم في فرنسا أو الولايات المتحدة أو اليونان.

ولكن هذه التكهنات لم تجد تأكيدًا رسميًا من طرف المغرب أو من طرف الأميرة نفسها. فقط في عام 2019، ظهرت صورتان للأميرة وهي تزور مركزًا للأورام في بني ملال.

مما يشير إلى أنها لا تزال على قيد الحياة وتواصل نشاطها في مؤسستها لمحاربة السرطان. كما قيل إنها تقيم في الرباط وتحافظ على اتصال مع أطفالها.

وموضوع إقامتها في الرباط، يجد له صدى واسعا لدى الكثيرين، حيث وثقت مقاطع فيديو متداولة الأميرة للا سلمى وهي تتجول على أحد الأرصفة المطلة على البحر بالقرب من برج “القريقية” التاريخي، في مدينة “أصيلة” شمال المملكة، في سبتمبر/أيلول 2022.

الظهور الباهت للأميرة للا سلمى، لم يكن كافيا لإسكات التكهنات أو لإزالة الغموض حول حالتها وعلاقتها بالملك.

فلا يزال سؤال ما سبب اختفاء الأميرة للا سلمى وعدم ظهورها في الإعلام قائما، كما يرى مراقبون للشأن المغربي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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