أين للا سلمى؟.. سؤال يتجدد في ذكرى ميلاد مولاي الحسن الملك المنتظر

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وطن- تحتفل المملكة المغربية، الإثنين، بالذكرى العشرين لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الذي ولد في 8 مايو/أيار 2003، والذي يحمل اسم جديه، السلطان مولاي الحسن الأول والملك الحسن الثاني.

عيد ميلاد الأمير مولاي الحسن

الأمير المغربي مولاي الحسن ابن الملك محمد السادس، هو ولي عهد المغرب والابن الأكبر للملك محمد السادس والأميرة للا سلمى، التي تحمل لقب “طليقة الملك” حاليا ومختفية عن الأنظار تماما.

تحل اليوم الذكرى العشرون لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن HRH Crown Prince Moulay El Hassan celebrates his 20th birthday today pic.twitter.com/t5DzxMN6pL — TheMoroccanMonarchy (@M_RoyalFamily) May 8, 2023

وُلد في 8 مايو 2003 في الرباط، وتم تسميته على اسم جده الأمير الحسن الثاني. يتلقى تعليمه في مدرسة القصر الملكي، ويتحدث العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية.

عيد ميلاد سعيد لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن Happy Birthday to HRH Crown Prince Moulay El Hassan pic.twitter.com/Bnvn3Y0PYZ — TheMoroccanMonarchy (@M_RoyalFamily) May 8, 2023

يُشارك في العديد من الأنشطة الرسمية والاجتماعية، ويظهر اهتماما بالرياضة والفنون والثقافة. يعتبر الأمير مولاي الحسن شخصية شعبية ومحبوبة في المغرب، ويحظى بإعجاب الكثير من المغاربة والأجانب على حد سواء.

نتمنى لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن عيد ميلاد سعيد 🇲🇦 pic.twitter.com/tTC7wF8D2U — Farida Loudaya (@FaridaLoudaya) May 8, 2023

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مولاي الحسن، هو ولي عهد المغرب والابن البكر للملك محمد السادس من زوجته الأميرة سلمى بناني. وهو (بحسب خط الخلافة على العرش المغربي) الوريث الواضح لعرش المملكة المغربية بعد أبيه. سُمي بالحسن على اسم جده الملك الحسن الثاني ويشتهر باسم الحسن الثالث وهو أصغر ولي عهد في العالم.

ويعتبر مولاي الحسن، واحدا من أشهر الشخصيات السياسية في الممكلة المغربية، حيث بادرت عدد من السفارات لتهنئته بعيد ميلاده العشرين، شأن السفارة الأمريكية والبريطانية.

تتقدم السفارة البريطانية بالرباط بأحر التهاني لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن بمناسبة عيد ميلاده العشرين. We extend our warmest wishes to His Royal Highness Prince Moulay El Hassan for his twentieth birthday. pic.twitter.com/6nQdPDPImL — UK in Morocco (@UKinMorocco) May 8, 2023

نتمنى لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن عيد ميلاد سعيد. ©️AP Images pic.twitter.com/89qiCs24U9 — U.S. Embassy Morocco (@USEmbMorocco) May 8, 2023

في عيد ميلاد مولاي الحسن.. أين اختفت والدته للا سلمى؟

من المواضيع التي تشغل الرأي العام المغربي والعالمي في الآونة الأخيرة: ما سبب اختفاء الأميرة للا سلمى وعدم ظهورها في الإعلام؟

الأميرة للا سلمى هي زوجة الملك محمد السادس وأول سيدة أولى في تاريخ المغرب. تزوجت من الملك في عام 2002 وأنجبت منه طفلين: ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة.

#إحتفلت الأميرة للا سلمى بعيد ميلادها 44 يوم الثلاثاء الماضي، بأحد الضيعات بمدينة الرباط، عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بألف خير 💐. pic.twitter.com/ClAeGOcNMz — The honorable Moroccan empire۞🇲🇦۞ (@Rabat_Capital1) May 14, 2022

كانت الأميرة نشطة في المجالات الاجتماعية والإنسانية، خاصة في مكافحة السرطان، وكانت ترافق زوجها، الملك محمد السادس، في بعض المناسبات الرسمية داخل وخارج المغرب.

حفظه الله ورعاه وحفظ الله ولي عهده الحسن والاميرة للا سلمى وحفظ الله سائر الأسرة العلوية الشريفة😍🇲🇦 pic.twitter.com/sENnPTiJjL — CHaimaa🌸 (@chaimaa_didi) March 5, 2023

لكن في السنوات الأخيرة، اختفت الأميرة عن الأنظار ولم تظهر في أي حدث رسمي مع عائلتها وأبنائها. هذا الاختفاء أثار العديد من التساؤلات والشائعات حول مصيرها وسبب غيابها.

بعض المصادر قالت إنها انفصلت عن الملك أو طلقت منه، وبعضها قال إنها تقيم في فرنسا أو الولايات المتحدة أو اليونان.

ولكن هذه التكهنات لم تجد تأكيدًا رسميًا من طرف المغرب أو من طرف الأميرة نفسها. فقط في عام 2019، ظهرت صورتان للأميرة وهي تزور مركزًا للأورام في بني ملال.

مما يشير إلى أنها لا تزال على قيد الحياة وتواصل نشاطها في مؤسستها لمحاربة السرطان. كما قيل إنها تقيم في الرباط وتحافظ على اتصال مع أطفالها.

21 مارس 2002 حفل زفاف صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمى March 21, 2002 Wedding of His Majesty King Mohammed VI and Her Royal Highness Princess Lalla Salma pic.twitter.com/CeJuYkeJLv — TheMoroccanMonarchy (@M_RoyalFamily) March 21, 2018

وموضوع إقامتها في الرباط، يجد له صدى واسعا لدى الكثيرين، حيث وثقت مقاطع فيديو متداولة الأميرة للا سلمى وهي تتجول على أحد الأرصفة المطلة على البحر بالقرب من برج “القريقية” التاريخي، في مدينة “أصيلة” شمال المملكة، في سبتمبر/أيلول 2022.

صاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمى اليوم تستمتع بواحد من المناظر المغربية الخلابة بمدينة أصيلة شمال المغرب pic.twitter.com/gGcnihiQJJ — lbig Elmouden (@lbig_elmouden) September 27, 2022

الظهور الباهت للأميرة للا سلمى، لم يكن كافيا لإسكات التكهنات أو لإزالة الغموض حول حالتها وعلاقتها بالملك.

فلا يزال سؤال ما سبب اختفاء الأميرة للا سلمى وعدم ظهورها في الإعلام قائما، كما يرى مراقبون للشأن المغربي.