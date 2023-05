أين للا سلمى؟.. سؤال يتجدد في ذكرى ميلاد مولاي الحسن الملك المنتظر

- Advertisement -

وطن- تحتفل المملكة المغربية، الإثنين، بالذكرى العشرين لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الذي ولد في 8 مايو/أيار 2003، والذي يحمل اسم جديه، السلطان مولاي الحسن الأول والملك الحسن الثاني.

الأمير المغربي مولاي الحسن ابن الملك محمد السادس، هو ولي عهد المغرب والابن الأكبر للملك محمد السادس والأميرة للا سلمى، التي تحمل لقب “طليقة الملك” حاليا ومختفية عن الأنظار تماما.

وُلد في 8 مايو 2003 في الرباط، وتم تسميته على اسم جده الأمير الحسن الثاني. يتلقى تعليمه في مدرسة القصر الملكي، ويتحدث العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية.

يُشارك في العديد من الأنشطة الرسمية والاجتماعية، ويظهر اهتماما بالرياضة والفنون والثقافة. يعتبر الأمير مولاي الحسن شخصية شعبية ومحبوبة في المغرب، ويحظى بإعجاب الكثير من المغاربة والأجانب على حد سواء.

مولاي الحسن، هو ولي عهد المغرب والابن البكر للملك محمد السادس من زوجته الأميرة سلمى بناني. وهو (بحسب خط الخلافة على العرش المغربي) الوريث الواضح لعرش المملكة المغربية بعد أبيه. سُمي بالحسن على اسم جده الملك الحسن الثاني ويشتهر باسم الحسن الثالث وهو أصغر ولي عهد في العالم.

ويعتبر مولاي الحسن، واحدا من أشهر الشخصيات السياسية في الممكلة المغربية، حيث بادرت عدد من السفارات لتهنئته بعيد ميلاده العشرين، شأن السفارة الأمريكية والبريطانية.

تتقدم السفارة البريطانية بالرباط بأحر التهاني لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن بمناسبة عيد ميلاده العشرين.

We extend our warmest wishes to His Royal Highness Prince Moulay El Hassan for his twentieth birthday. pic.twitter.com/6nQdPDPImL

— UK in Morocco (@UKinMorocco) May 8, 2023