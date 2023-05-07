مشهد مهيب صعق المعارضة.. طوفان بشري لدعم أردوغان في إسطنبول

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وطن- تجمعت حشود كبيرة مهيبة من أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، للمشاركة بـ”تجمع إسطنبول الكبير” الذي دعا إليه حزب العدالة والتنمية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في الرابع عشر من الشهر الجاري.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية فقد تجاوز عدد الحضور المليون و700 ألف شخص حملوا أعلام تركيا ورددوا هتافات مؤيدة لأردوغان.

تجمع بشري مهول دعما لأردوغان في إسطنبول

وبدأ توافد الحشود على مطار أتاتورك قبل أكثر من 4 ساعات من أكبر تجمع ينظمه حزب العدالة والتنمية في اسطنبول.

وحسب مراقبين أتراك، لم يخرج مثل هذا الحشد من قبل في هذه المدينة لصالح العدالة والتنمية.

وفي 14 مايو ، سيتوجه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد في واحدة من أهم انتخابات عام 2023.

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وحافظ الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان على السلطة لمدة 20 عامًا، بسبب النهضة التي أحدثها حزب العدالة والتنمية في تركيا.

وجاءت المشاركة الحاشدة في التجمع الذي تخلله حفل افتتاح المرحلة الأولى من “حديقة الشعب” في موقع مطار أتاتورك، بحضور الرئيس أردوغان.

وفي خطاب ألقاه أردوغان أمام الحشود قال “الآن أحضروا لي الرقم الرسمي (للمشاركين في التجمع الانتخابي)، الرقم الرسمي مليون و700 ألف”.

وأدلى حتى الآن نحو 1.5 مليون من الناخبين الأتراك المقيمين في الخارج بأصواتهم في الانتخابات العامة والرئاسية المزمع إجراؤها في 14 مايو/أيار الجاري، وتشهد منافسة بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو عن “تحالف الشعب”، الذي يمثل ما يعرف بالطاولة السداسية المعارضة، إضافة إلى رئيس حزب البلد محرم إنجه ومرشح “تحالف الأجداد” سنان أوغان.

وفي الوقت الذي انطلقت فيه الانتخابات التركية العامة في الخارج، فإن الأنظار تتجه إلى الأحد المقبل، موعد التصويت داخل تركيا لاختيار رئيس وبرلمان جديدين للبلاد.

الحشد الانتخابي الأكبر على الإطلاق في تركيا ، اردوغان في اسطنبول ، المدينة التي صنعت مجده السياسي pic.twitter.com/Hpo8rBJHXf — جمال سلطان (@GamalSultan1) May 7, 2023

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي أطلق حملة لإعادة انتخابه في نيسان الماضي، قال أنه يريد تركيا “قوية” تمحو سريعاً آثار الزلزال.

وأضاف أمام الآلاف من أنصاره وكوادر حزبه الذين تجمّعوا في قاعة رياضية في أنقرة: “ليس أمام تركيا خيار سوى البقاء قوية وزيادة قوتها حتى لا تخضع للعبودية السياسية والاقتصادية”.

وفي خطاب متلفز استمر ساعة ونصف الساعة آنذاك، أضاف الرئيس التركي، وهو أيضاً زعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ، أنّ “العالم الإسلامي كله ينتظر ليرى ما سيحدث في 14 ايار/مايو”.

وأكد أردوغان الذي وصل الى السلطة في عام 2003، أولًا كرئيس للوزراء ثم كرئيس للجمهورية، أنه يريد تخليص تركيا من “الانقلابيين والإمبرياليين” في اشارة إلى الانقلاب الفاشل في عام 2016.

شاهد | نحو مليون و700 ألف مواطن تركي يشاركون في تجمع انتخابي للرئيس رجب طيب #أردوغان أقيم بحديقة الشعب في موقع مطار أتاتورك بمدينة #إسطنبول pic.twitter.com/W6k8kdzj4Q — TRT عربي (@TRTArabi) May 7, 2023

الحالمون بالديمقراطية

وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع المشهد المهول لأنصار أردوغان، الذي يأتي رداً على حملة وسائل الإعلام الغربية ضده.

وفي هذا السياق علق “زيد بن علي شعلان“:”نحن العرب الحالمون بالديمقراطية نتابع بشغف الإنتخابات التركية.”

وأضاف أن “هذا الحدث المفصلي هو الابرز والأهم للأمة التركية والعربية والإسلامية.”

نحن العرب الحالمون بالديمقراطية نتابع بشغف #الإنتخابات_التركية

ذلك الحدث المفصلي الابرز والأهم للأمة التركية والعربية والإسلامية. يقال أن هذا الحشد الجماهيري في #إسطنبول تجاوز الـ 1.5 مليون ناخب من أنصار #أردوغان وهو الاضخم تاريخياً. pic.twitter.com/KcGds8BsYN — زيد بن علي شعلان (@ZaidShalan) May 7, 2023

وسخر آخر من معارضي أردوغان بسبب فشلهم في حشد الناخبين.

وقال إن “المعارضين في تركيا نشروا صورة قديمة تعود لتجمع أردوغان في الانتخابات الرئاسية الماضية، على أن هذا التجمع اليوم يعود لمرشح المعارضة كمال كليتشدار أغلو.”

ووصف البعض الحشد الانتخابي للمعارضة بحضور قادتها بأنه مخيب للآمال.

بسبب فشلهم في حشد الناخبين، المعارضين في تركيا ينشرون صورة قديمة تعود لتجمع أردوغان في الانتخابات الرئاسية الماضية، على أن هذا التجمع اليوم يعود لمرشح المعارضة كمال كليتشدار أغلو.#أنصار_تنظيم_غولن#الانتخابات_التركية pic.twitter.com/4PQc5pujuL — aboaman (@ABo_AMAN_2011) May 6, 2023

وعبر “ابراهيم تميمي” عن اعتقاده بأن أردوغان سيحسم الانتخابات من الجولة الأولى بعدد أصوات يصل لـ ٨٠٪ “وذلك لان لا أحد أمامه لينافسه او يطرح مشروع نهوض حقيقي” حسب وصفه.

لست من انصار اردوغان ولا حتى قريب لفكره ولكن من باب التحليل وللذكرى ان اردوغان سيحسم الانتخابات من الجولة الاولى بعدد اصوات يصل لل ٨٠٪ وذلك لان لا احد امامه لينافسه او يطرح مشروع نهوض حقيقي #اردوغان #تركيا #انتخابات_تركيا — ibrahiemtamimi (@ibrahemtmeme) May 6, 2023

وفي السياق ذاته عقبت “ناديا“: “أنا لست من أنصار السياسة، ولكن نعم للرئيس أردوغان نكاية بأمريكا والغرب”.

وأضافت بنبرة دعاء:” اللهم انصره نصرا عزيزا وأذل أعداء الإسلام والمسلمين”.