الأحد, مايو 7, 2023
الرئيسيةالهدهدمشهد مهيب صعق المعارضة.. طوفان بشري لدعم أردوغان في إسطنبول
الهدهد

مشهد مهيب صعق المعارضة.. طوفان بشري لدعم أردوغان في إسطنبول

أدلى حتى الآن نحو 1.5 مليون من الناخبين الأتراك المقيمين في الخارج بأصواتهم في الانتخابات العامة والرئاسية المزمع إجراؤها في 14 مايو

كتب خالد الأحمد
تجمع بشري مهول دعما لأردوغان في إسطنبول watanserb.com
تجمع بشري مهول دعما لأردوغان في إسطنبول
- Advertisement -

وطن- تجمعت حشود كبيرة مهيبة من أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، للمشاركة بـ”تجمع إسطنبول الكبير” الذي دعا إليه حزب العدالة والتنمية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في الرابع عشر من الشهر الجاري.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية فقد تجاوز عدد الحضور المليون و700 ألف شخص حملوا أعلام تركيا ورددوا هتافات مؤيدة لأردوغان.

تجمع بشري مهول دعما لأردوغان في إسطنبول

وبدأ توافد الحشود على مطار أتاتورك قبل أكثر من 4 ساعات من أكبر تجمع ينظمه حزب العدالة والتنمية في اسطنبول.

وحسب مراقبين أتراك، لم يخرج مثل هذا الحشد من قبل في هذه المدينة لصالح العدالة والتنمية.

وفي 14 مايو ، سيتوجه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد في واحدة من أهم انتخابات عام 2023.

- Advertisement -

وحافظ الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان على السلطة لمدة 20 عامًا، بسبب النهضة التي أحدثها حزب العدالة والتنمية في تركيا.

وجاءت المشاركة الحاشدة في التجمع الذي تخلله حفل افتتاح المرحلة الأولى من “حديقة الشعب” في موقع مطار أتاتورك، بحضور الرئيس أردوغان.

وفي خطاب ألقاه أردوغان أمام الحشود قال “الآن أحضروا لي الرقم الرسمي (للمشاركين في التجمع الانتخابي)، الرقم الرسمي مليون و700 ألف”.

وأدلى حتى الآن نحو 1.5 مليون من الناخبين الأتراك المقيمين في الخارج بأصواتهم في الانتخابات العامة والرئاسية المزمع إجراؤها في 14 مايو/أيار الجاري، وتشهد منافسة بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو عن “تحالف الشعب”، الذي يمثل ما يعرف بالطاولة السداسية المعارضة، إضافة إلى رئيس حزب البلد محرم إنجه ومرشح “تحالف الأجداد” سنان أوغان.

وفي الوقت الذي انطلقت فيه الانتخابات التركية العامة في الخارج، فإن الأنظار تتجه إلى الأحد المقبل، موعد التصويت داخل تركيا لاختيار رئيس وبرلمان جديدين للبلاد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي أطلق حملة لإعادة انتخابه في نيسان الماضي، قال أنه يريد تركيا “قوية” تمحو سريعاً آثار الزلزال.

وأضاف أمام الآلاف من أنصاره وكوادر حزبه الذين تجمّعوا في قاعة رياضية في أنقرة: “ليس أمام تركيا خيار سوى البقاء قوية وزيادة قوتها حتى لا تخضع للعبودية السياسية والاقتصادية”.

وفي خطاب متلفز استمر ساعة ونصف الساعة آنذاك، أضاف الرئيس التركي، وهو أيضاً زعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ، أنّ “العالم الإسلامي كله ينتظر ليرى ما سيحدث في 14 ايار/مايو”.

وأكد أردوغان الذي وصل الى السلطة في عام 2003، أولًا كرئيس للوزراء ثم كرئيس للجمهورية، أنه يريد تخليص تركيا من “الانقلابيين والإمبرياليين” في اشارة إلى الانقلاب الفاشل في عام 2016.

تجمع بشري مهول دعما لأردوغان في إسطنبول
تجمع بشري مهول دعما لأردوغان في إسطنبول

الحالمون بالديمقراطية

وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع المشهد المهول لأنصار أردوغان، الذي يأتي رداً على حملة وسائل الإعلام الغربية ضده.

وفي هذا السياق علق “زيد بن علي شعلان“:”نحن العرب الحالمون بالديمقراطية نتابع بشغف الإنتخابات التركية.”

وأضاف أن “هذا الحدث المفصلي هو الابرز والأهم للأمة التركية والعربية والإسلامية.”

تجمع بشري مهول دعما لأردوغان في إسطنبول
تجمع بشري مهول دعما لأردوغان في إسطنبول

وسخر آخر من معارضي أردوغان بسبب فشلهم في حشد الناخبين.

وقال إن “المعارضين في تركيا نشروا صورة قديمة تعود لتجمع أردوغان في الانتخابات الرئاسية الماضية، على أن هذا التجمع اليوم يعود لمرشح المعارضة كمال كليتشدار أغلو.”

ووصف البعض الحشد الانتخابي للمعارضة بحضور قادتها بأنه مخيب للآمال.

وعبر “ابراهيم تميمي” عن اعتقاده بأن أردوغان سيحسم الانتخابات من الجولة الأولى بعدد أصوات يصل لـ ٨٠٪ “وذلك لان لا أحد أمامه لينافسه او يطرح مشروع نهوض حقيقي” حسب وصفه.

وفي السياق ذاته عقبت “ناديا“: “أنا لست من أنصار السياسة، ولكن نعم للرئيس أردوغان نكاية بأمريكا والغرب”.

وأضافت بنبرة دعاء:” اللهم انصره نصرا عزيزا وأذل أعداء الإسلام والمسلمين”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اقرأ أيضاً

الهدهد

زلزال سياسي في تركيا.. استقالة جماعية في حزب المستقبل والمعارضة في ورطة قبل الانتخابات

تقارير

أردوغان يلاكم المعارضة بسلاح المثلية الجنسية على حلبة الانتخابات واتهامات خطيرة

الهدهد

تركيا.. صور متداولة لفواتير الغاز الطبيعي بسعر صفري تنفيذا لقرار أردوغان

الهدهد

الانتخابات التركية تزداد سخونة.. حرب إلكترونية وتسجيلات مزيفة تشعل صراع أردوغان وكليجدار

اقتصاد

في تركيا.. وعود الانتخابات الرئاسية تنبئ بعجز أكبر في الميزانية

الهدهد

فيديو لأردوغان وهو يختبر بنفسه مقاتلة الحاكم القوي ورسائل نارية

تقارير

إذا فاز كليجدار أوغلو ستَرون أردوغان معلّقاً على المشانق كعدنان مندريس!

تقارير

تعامل أردوغان مع أزمة السودان.. الرئيس التركي يخشى الرهان على الحصان الخاسر

الهدهد

أردوغان “بالأحمر” في صحة جيدة وأحدث ظهور بعد جدل مرضه (فيديو)

الهدهد

سوري وسجدة شكر في الأردن.. مشهد مؤثر مع ابنته بعد فراق 10 سنوات (فيديو)

الهدهد

استطلاع رأي حديث يؤكد تقدم أردوغان على كيليجدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية

تقارير

الاعتداء على السوريين في تركيا.. الرصاص يطارد المنكوبين على الحدود (تقرير)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

في 5 ثوان.. يمتلك عيون الصقر من يمكنه اكتشاف الرقم 218 المخفي

الفياجرا والجنس بعد الخمسين.. ندى الأطرش تصدم ريم بساطي على الهواء (فيديو)

مؤثر.. اللحظات الأخيرة في حياة هاني الزهراني وطريقة انتشال جثته (فيديو)

من هو يوهانس برامز الذي يحتفي به غوغل؟.. قصة حياته والمرض الذي كتب نهايته

أخفاه في منطقة حساسة لديه.. ذهب الكويت المُهرب يورط مصريا

مذيعة “بي بي سي” تتعرّض لهجوم بسبب حملها طفلتها على الهواء! (شاهد)

على بعد 5 أمتار من طائرة بولندية.. طيار روسي “غير مسؤول” كاد يتسبب بكارثة

تقطعت بهم السُبل في مكة.. جزائريون يقعون ضحية “عملية احتيال” غامضة

والدة إيلون ماسك تعلق بعد كشف ابنها عن “سر ثروته الطائلة”

بوتين بيّت النية لغزو أوكرانيا قبل 12 عاما.. “محادثة سرية” أقلقت كلينتون

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC