الأحد, مايو 7, 2023
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حياتنا

مذيعة “بي بي سي” تتعرّض لهجوم بسبب حملها طفلتها على الهواء! (شاهد)

أثارت الصورة ردود فعل متباينة، فمنهم من تعامل مع الأمر بفكاهة، وهناك نساء أخريات أكدن على حديثها ومعاناتهن في مرحلة رضاعة الطفل. وطرف ثالث انتقد الأسلوب الذي اعتمدته سيرينا غوكة بحق ابنتها.

كتب أنس السالم
مذيعة
سيرينا غوكة وطفلتها
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وطن – تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعيّ مع لقطة للإعلامية السورية سيرينا غوكة، مذيعة برنامج “تريندنغ” الذي تقدمه عبر شاشة “بي بي سي عربي”.

وانتشرت صورة عبر العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أطلت فيها المذيعة سيرينا غوكة وهي تحمل طفلتها خلال البرمج، وجاء فيها: “الإعلامية السورية سيرينا غوكة وهي تحمل رضيعتها لتعرف المشاهدين على ميزاتها، فهي تشرب الحليب خمسين مرة في اليوم وتبقى جائعة وتستطيع ايقاظ جميع السكان من حولها”.

سيرينا غوكة وطفلتها
سيرينا غوكة وطفلتها

وأثارت الصورة ردود فعل متباينة، فمنهم من تعامل مع الأمر بفكاهة، وهناك نساء أخريات أكدن على حديثها ومعاناتهن في مرحلة رضاعة الطفل. وطرف ثالث انتقد الأسلوب الذي اعتمدته سيرينا غوكة بحق ابنتها.

وقالت إحدى المعلقات: “عمتعمل تريند؟ اولا الطفلة بس تكبر وتستوعب رح يكون عندها رد فعل عنيف عالأم على هذا التصرف الغير مسؤول. فيها تطلع كضيفة وتشكي همها او تطلع عبر وسائل التواصل بصفحاتها الشخصية وتعبر عن همها وتشارك وتعلق مع المتفاعلين معها” .

طفلة سيرينا غوكة
طفلة سيرينا غوكة

بينما اعتبرت اخرى أن المذيعة تريد أن تصبح “ترند على حساب الطفلة”. وفق رأيها

كما قالت متابعة عن مذيعة بي بي سي: “مش عارفه تشيل بيبي .. متأكده هي مش بتخدمها حرام عليكي مفروض انتي متصلحيش امومه”. حسب قولها

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كما كتبت معلقة اخرى: “حرام عليها التصرف .. أنا كأم ع قلبي زي العسل تعبه راحه. ما زالت بنتها رضيعه لتعبر عن اللي فيها بالبكاء. شو تبي تكلمها يعني والجوع طبيعي انا ابني يصحيني طول ليل عشان ياكل وين الغلط بالعمر هذا تعب بس مجرد اشوف ضحكته ويكون بخير تسوى عندي دنيا كلها روح روحي هو الله يهديها”.

المصدروطن - مواقع التواصل الاجتماعي
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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