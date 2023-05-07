مذيعة “بي بي سي” تتعرّض لهجوم بسبب حملها طفلتها على الهواء! (شاهد)

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وطن – تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعيّ مع لقطة للإعلامية السورية سيرينا غوكة، مذيعة برنامج “تريندنغ” الذي تقدمه عبر شاشة “بي بي سي عربي”.

وانتشرت صورة عبر العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أطلت فيها المذيعة سيرينا غوكة وهي تحمل طفلتها خلال البرمج، وجاء فيها: “الإعلامية السورية سيرينا غوكة وهي تحمل رضيعتها لتعرف المشاهدين على ميزاتها، فهي تشرب الحليب خمسين مرة في اليوم وتبقى جائعة وتستطيع ايقاظ جميع السكان من حولها”.

وأثارت الصورة ردود فعل متباينة، فمنهم من تعامل مع الأمر بفكاهة، وهناك نساء أخريات أكدن على حديثها ومعاناتهن في مرحلة رضاعة الطفل. وطرف ثالث انتقد الأسلوب الذي اعتمدته سيرينا غوكة بحق ابنتها.

وقالت إحدى المعلقات: “عمتعمل تريند؟ اولا الطفلة بس تكبر وتستوعب رح يكون عندها رد فعل عنيف عالأم على هذا التصرف الغير مسؤول. فيها تطلع كضيفة وتشكي همها او تطلع عبر وسائل التواصل بصفحاتها الشخصية وتعبر عن همها وتشارك وتعلق مع المتفاعلين معها” .

بينما اعتبرت اخرى أن المذيعة تريد أن تصبح “ترند على حساب الطفلة”. وفق رأيها

كما قالت متابعة عن مذيعة بي بي سي: “مش عارفه تشيل بيبي .. متأكده هي مش بتخدمها حرام عليكي مفروض انتي متصلحيش امومه”. حسب قولها

حكمة اليوم: من النعم في الحياة أن يكون لديك صديق شاطر بالتصوير وبالطبخ معا 😌 لا تنسوا موعدنا اليوم في ترندينغ الساعة الثالثة 3 بتوقيت غرينتش😉 #بي_بي_سي #بي_بي_سي_ترندينغ pic.twitter.com/6GfvwO2AqS — Serena Ghokeh سيرينا غوكه (@SerenaGhokeh) May 5, 2023

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كما كتبت معلقة اخرى: “حرام عليها التصرف .. أنا كأم ع قلبي زي العسل تعبه راحه. ما زالت بنتها رضيعه لتعبر عن اللي فيها بالبكاء. شو تبي تكلمها يعني والجوع طبيعي انا ابني يصحيني طول ليل عشان ياكل وين الغلط بالعمر هذا تعب بس مجرد اشوف ضحكته ويكون بخير تسوى عندي دنيا كلها روح روحي هو الله يهديها”.