الأحد, مايو 7, 2023
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رياضة

رقم قياسي جديد للحكومة بنزيما خلال مشواره الكروي مع ريال مدريد

بنزيما أصبح أكثر اللاعبين الفرنسيين تتويجاً بالألقاب مع ريال مدريد برصيد 33 لقباً

كتب فارس أبو شيحة
كريم بنزيما watanserb.com
كريم بنزيما
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وطن- سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما، أسطورة ريال مدريد الإسباني الحالي، رقماً قياسياً جديداً مع نادي ريال مدريد، بعد فوزه مع الفريق ببطولة كأس ملك إسبانيا للمرة ال20 في تاريخ مسيرته.

وأصبح الفرنسي بنزيما لاعب ريال مدريد، أكثر لاعب فرنسي تتويجاً بالألقاب في تاريخ الكرة المستديرة في العالم برصيد 33 لقباً مع فريق ريال مدريد.

رقم قياسي جديد لبنزيما مع ريال مدريد

كما وعادل رقم النجم البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد السابق، كأكثر لاعب حصولاً على الألقاب على مستوى البطولات المحلية والقارية خلال مشواره مع النادي برصيد 25 لقباً حتى الآن.

كما وجاء النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش في المركز الثالث كأكثر اللاعبين تتويجاً بالألقاب مع ريال مدريد برصيد 23 لقباً، متساوياً بذلك مع  باكو خينتو وناتشو.

بنزيما لاعب ريال مدريد
بنزيما لاعب ريال مدريد

تتويج ريال مدريد بلقب كأس الملك

ونجح فريق ريال مدريد تحت قيادة الفرنسي بنزيما ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، التتويج  بكأس ملك إسبانيا 2022-2023، الغائب عن خزائن الفريق الملكي منذ 9 سنوات ماضية. بعد فوزه في المباراة النهائية على أوساسونا بهدفين مقابل هدف وحيد.

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وكان رجل ليلة مباراة نهائي كأس الملك، النجم البرازيلي الشاب رودريغو الذي سجل هدفي التتويج باللقب داخل شباك منافسه أوساسونا.

كما ويستعد ريال مدريد لمباراة الذهاب من دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل الدفاع عن لقبه السابق، الثلاثاء، على ملعب ( سانتياغو برنابيو) قلعة الفريق الملكي.

رقم قياسي لبنزيما مع ريال مدريد
رقم قياسي لبنزيما مع ريال مدريد

والجدير بالذكر، فإن فريق ريال مدريد يبتعد عن صدارة ترتيب الدوري الإسباني. بفارق 13 نقطة، عن غريمه التقليدي برشلونة القريب من التتويج باللقب لهذا الموسم في حال فوزه بالجولة القادمة على إسبانيول، الأحد.

أسطورة ريال مدريد بنزيما
أسطورة ريال مدريد بنزيما
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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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