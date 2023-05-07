رقم قياسي جديد للحكومة بنزيما خلال مشواره الكروي مع ريال مدريد

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وطن- سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما، أسطورة ريال مدريد الإسباني الحالي، رقماً قياسياً جديداً مع نادي ريال مدريد، بعد فوزه مع الفريق ببطولة كأس ملك إسبانيا للمرة ال20 في تاريخ مسيرته.

وأصبح الفرنسي بنزيما لاعب ريال مدريد، أكثر لاعب فرنسي تتويجاً بالألقاب في تاريخ الكرة المستديرة في العالم برصيد 33 لقباً مع فريق ريال مدريد.

رقم قياسي جديد لبنزيما مع ريال مدريد

كما وعادل رقم النجم البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد السابق، كأكثر لاعب حصولاً على الألقاب على مستوى البطولات المحلية والقارية خلال مشواره مع النادي برصيد 25 لقباً حتى الآن.

كما وجاء النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش في المركز الثالث كأكثر اللاعبين تتويجاً بالألقاب مع ريال مدريد برصيد 23 لقباً، متساوياً بذلك مع باكو خينتو وناتشو.

تتويج ريال مدريد بلقب كأس الملك

ونجح فريق ريال مدريد تحت قيادة الفرنسي بنزيما ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، التتويج بكأس ملك إسبانيا 2022-2023، الغائب عن خزائن الفريق الملكي منذ 9 سنوات ماضية. بعد فوزه في المباراة النهائية على أوساسونا بهدفين مقابل هدف وحيد.

🚨🎥 تكريم بنزيما كأكثر لاعب تحقيقاً للألقاب في تاريخ ريال مدريد. انشيلوتي : أنت الأعظم ، يشرفني أن أُعطيك هذا. – اللاعبين يحتفلون بالأسطورة الآن في الفندق. pic.twitter.com/Dq17QsZzHg — محمود مجيد ¹⁴ (@MMajeedSX) May 7, 2023

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وكان رجل ليلة مباراة نهائي كأس الملك، النجم البرازيلي الشاب رودريغو الذي سجل هدفي التتويج باللقب داخل شباك منافسه أوساسونا.

📸 | تهنئة اللاعبين للأسطورة كريم بنزيما بعد أن أصبح أكثر لاعب تتويجاً للألقاب في تاريخ النادي 25 لقب مناصفةً مع الأسطورة مارسيلو. pic.twitter.com/0gOJAb5OCE — BlancosGlobal (@Blancos_Global) May 7, 2023

كما ويستعد ريال مدريد لمباراة الذهاب من دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل الدفاع عن لقبه السابق، الثلاثاء، على ملعب ( سانتياغو برنابيو) قلعة الفريق الملكي.

والجدير بالذكر، فإن فريق ريال مدريد يبتعد عن صدارة ترتيب الدوري الإسباني. بفارق 13 نقطة، عن غريمه التقليدي برشلونة القريب من التتويج باللقب لهذا الموسم في حال فوزه بالجولة القادمة على إسبانيول، الأحد.