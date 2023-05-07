الأحد, مايو 7, 2023
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تقطعت بهم السُبل في مكة.. جزائريون يقعون ضحية “عملية احتيال” غامضة

المعتمرين الـ100 بينهم 60 امرأة تعرضوا للاحتيال من إحدى شركات الأسفار الجزائرية وهم الآن في السعودية وسط مطالبات حقوقية للتدخل من أجل إعادتهم للجزائر

كتب فهمي الورغمي
100 معتمر جزائري يتعرضون لعملية احتيال watanserb.com
100 معتمر جزائري يتعرضون لعملية احتيال
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وطن- كشفت صحف جزائرية عن تعرّض نحو 100 معتمر جزائري لـ”عملية احتيال” من طرف إحدى شركات السياحة، حيث وجدوا أنفسهم في شوارع مكة بدون مأوى، الأمر الذي أثار جدلاً وردود فعل واسعة لدى الجزائريين.

100 معتمر جزائري يتعرضون لـ”عملية احتيال”

وقالت صحيفة “النهار” الجزائرية، إن “100 معتمر جزائري قد انتهى بهم الأمر بأن أصبحوا بلا مأوى، مشيرة إلى عدم “وجود أي جهة رسمية تتكفل بهم بعدما تم طردهم من أحد فنادق مكة”.

ونوّهت الصحيفة إلى أنّ “الوكالة المسؤولة عن تنظيم رحلتهم لأداء العمرة تهربت من تحمل المسؤولية وتملصت من التزاماتها تجاههم”.

ومن جانبها، نقلت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، نداء استغاثة للمعتمرين الجزائريين وبينهم 60 امرأة وغالبيتهم من كبار السن.

وأوضحت المنظمة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنّ “مدير الفندق طالب المعتمرين الجزائريين بإخلاء الغرف بسبب انتهاء مدة العقد ومطالبتهم بدفع أموال إضافية”.

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وأكدت في ذات السياق، على “تهرب وكالة السياحة الجزائرية المسؤولة عن تنظيم رحلة العمرة من مسؤوليتها ومطالبتها المعتمرين المتضررين بدفع أموال إضافية للتكفل بهم مجدداً، وهو الأمر الذي يخالف الشروط والإجراءات المعمول بها”.

100 معتمر جزائري يتعرضون لعملية احتيال
100 معتمر جزائري يتعرضون لعملية احتيال

الوكيل السعودي “لا يبالي” بما يحدث للمعتمرين الجزائريين

شدّدت المنظمة الجزائرية في منشورها على أنّ الوكيل السعودي “لا يبالي بالتطورات الأخيرة التي يواجهها المعتمرون الجزائريون”. و”الأكثر من ذلك” -تضيف المنظمة- “تهرب وكالة السياحة الجزائرية المسؤولة عن تنظيم رحلة العمرة من مسؤوليتها”.

وأشارت إلى وكالة الأسفار التي أقلتهم إلى مكة، “طالبت المعتمرين المتضررين بدفع أموال إضافية للتكفل بهم مجدداً وهو الأمر الذي يخالف الشروط والإجراءات المعمول بها”.

وفي هذا السياق، دعت المنظمة وزارة السياحة وديوان الحج والعمرة للتدخل، وإغاثة المعتمرين مؤكّدة أنّ الـ100 معتمر المطرودين منهم 60 امرأة.

مشيرةً إلى أنها تعرف اسم الوكالة السياحية التي تكفّلت بالرحلة، وقد عرضت القضية على وزارة السياحة. في انتظار ما ستسفر عنه هذه المستجدات.

المصدرفيسبوك، صحيفة "النهار" الجزائرية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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