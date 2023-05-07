الانسحاب السعودي من اليمن.. كيف يمهد الأرض لظهور أفغانستان جديدة؟ (تحليل)

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وطن – نشر موقع مجلس الشؤون الأسترالية الإسرائيلية واليهودية، تحليلا بشأن مستجدات الأزمة في اليمن، اعتبر فيه أن السعودية تحاول إخراج نفسها من اليمن وتسليم البلاد فعليًا إلى الحوثيين، ما ينذر بعدة سيناريوهات محتملة إحداها نموذج طالبان وظهور أفغانستان جديدة.

وقال التقرير إنه بالنظر إلى اتفاق استعادة العلاقات بين السعودية وإيران وما أعقبه من عقد أول اجتماع علني بين السعودية والحوثيين في صنعاء، فإنّ هذا الاستسلام غير المشروط ، تحت ستار اتفاق سلام محتمل ، قريب من التحقيق.

على غرار الولايات المتحدة في تعاملها مع طالبان، عمل السعوديون على تهميش الحكومة اليمنية والجهات الفاعلة اليمنية الأخرى، وانخرطوا في التفاوض على انسحابهم مباشرة مع الحوثيين والحرس الثوري الإيراني، حول ما إذا كان يمكن التوصل إلى صفقة للاتفاق ظاهريًا على شروط الانسحاب.

من بين مجموعة النتائج المحتملة التي تعتبر جميعها سيئة، سيكون أقلها سوءًا إذا تم تجميد الصراع إلى أجل غير مسمى ، مع بقاء المملكة العربية السعودية منخرطة عسكريًا لحماية مأرب وغيرها من المناطق الموالية للحكومة اليمنية ، والحوثيون يطلقون حتماً الصواريخ والطائرات بدون طيار على المملكة.

لكن النتيجة الأكثر ترجيحًا ، كما في أفغانستان ، هي فك الارتباط السعودي الكامل عن اليمن ، مع تصعيد الحوثيين عسكريًا ورفضهم التنازل عن أي شيء جوهري ، واستسلام السعوديين المحبطين واليائسين من جانب واحد – ربما بوعد فاز به الحوثيون.

إذا قام السعوديون بسحب دعمهم من جانب واحد للحلفاء في اليمن ، فهناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لليمن: التحوّل الحزبي ، حيث ينقل الحرس الثوري الإيراني بشكل عملي ذراعه المحلي إلى السياسة – مع الاحتفاظ بقوات أمنية منفصلة وسيطرة نهائية – داخل واجهة الدولة، وسيناريو التقسيم ، الذي يغزو فيه الحوثيون بسرعة جميع المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية ولكن على الأقل مؤقتًا لا يحاولون احتلال المناطق التي يسيطر عليها وكلاء الإمارات في الجنوب ؛ وسيناريو طالبان حيث يتحرك الحوثيون لغزو البلاد بأكملها على الفور.

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هذه ليست بالضرورة سيناريوهات متبادلة ، وقد يكون من المفيد أكثر أن ننظر إليها جميعًا كخطوات محتملة في عملية نحو السيطرة النهائية. في الأخير، كما هو الحال في العراق ولبنان ، سيتم تحديد المسار الذي يتبعه كل جهاز محلي تابع للحرس الثوري الإيراني في إيران ، بناءً على عوامل محلية وخارجية.

هذا مسار غير محتمل لكنه لا يزال ممكنًا للسيطرة الافتراضية على اليمن. في العراق ولبنان وأفغانستان لفترة من الوقت ، ضمن الحرس الثوري الإيراني أجهزته المحلية ، التي كانت تقاتل في البداية فقط لخلق استنساخ ثيوقراطي استبدادي للنظام الإيراني ، ودخلت السياسة مع الاحتفاظ أيضًا بميليشياتها المستقلة.

كان هذا هو الحال أيضًا في اليمن في الثمانينيات ، عندما ظهر الشكل الأول من جماعة أنصار الله، أسوة بشكل حزب الله.. بحلول التسعينيات ، التي شهدت إعادة توحيد اليمن بعد عقود من الحروب المركزة والحروب الأهلية ، بدأ الحرس الثوري الإيراني في نقل عائلة الحوثيين إلى السياسة أثناء الاستعداد للجهاد في نهاية المطاف.

أدى توحيد اليمن في التسعينيات وما تلاه من تقنين للتنظيمات السياسية إلى تحول اتحاد الشباب المؤمن إلى تجمع الشباب المؤمن وإنشاء جناحه السياسي “حزب الحق” سيكون بقيادة المتمرد حسين بدر الدين الحوثي – الذي اعتبره حزب الحق رمزًا للحزب – وأحد أعز أصدقائه والموالين له ، عبد الله الرزامي ، ممثل له. وكان ذلك في عام 1993.

في سيناريو (إعادة) الحزب ، سيدخل الحوثيون في محادثات مباشرة مع ممثلي الحكومة اليمنية ويجمعهم مع الأطراف اليمنية الأخرى معًا لتشكيل واجهة لحكومة يمنية موحدة معترف بها دوليًا وتتلقى المساعدة. ثم ينهب الحوثيون تلك المساعدات ويستخدمونها لحماية وترسيخ قوتهم العسكرية والسياسية ، كما يفعل حزب الله في لبنان ، وكما تفعل الجماعات الأمامية الأخرى للحرس الثوري الإيراني في العراق.

ومع ذلك ، لا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن هذا سيحدث. في المقام الأول ، على عكس ما حدث في لبنان والعراق ، حققت إيران نصرًا عسكريًا بشكل أساسي وقد بنت بالفعل نسخة من ثيوقراطية موازية للدولة اليمنية ولكن مع سيطرة فعالة عليها.

إن اعتراف الحرس الثوري الإيراني في لبنان والعراق بالعوامل المحلية التي تجعله أمرًا معقدًا للغاية لإنشاء دولة إسلامية خالصة تشبه إيران – على الرغم من أن هذا لا يزال هو التطلع – شيء آخر هو حل مثل هذه الدولة عندما تكون ناجحة بالفعل. مبني. كما شرحت في التقرير:

وأقام الحوثيون بعد انقلاب 2014 ، دولة ظل موازية مؤلفة من لجان “شعبية” و”ثورية” ، بالإضافة إلى مفوضين سياسيين (مشرفين) وحلفاء محليين “حوثيين” خارج نواة الجماعة (المتحوّثين) التي تشرف على الهياكل الحكومية الرسمية التي اختارها أنصار الله من المحافظين إلى مستوى الأحياء وفي كل مجال ، من التعليم إلى الأمن بدأت الحكومة الرسمية وحكومة الظل في اليمن في الاندماج منذ عام 2017 في عدة مناطق ، مع تولي الحوثيين مقاليد الأمور مباشرة وكذلك أداء الأدوار الإشرافية على الدوائر الحكومية.

علاوة على ذلك ، ورد أن السعوديين مستعدون بالفعل لدفع رواتب نظام الحوثي دون أي تنازلات من الأخير لإشراك الأطراف اليمنية الأخرى. أخيرًا ، أظهر السعوديون بالفعل للحوثيين ، كما فعل الأمريكيون مع طالبان ، أنه لا داعي للتواصل مع عملائهم المحليين. مثل طالبان ، لا يعترف الحوثيون بشرعية أي حكومة محلية.

تقسيم

سيناريو محتمل آخر هو تقسيم غير سهل لليمن بين الإمارات وإيران في أعقاب هجوم حوثي متجدد وناجح للسيطرة على مأرب ، آخر معقل كبير للقوات الحكومية المتحالفة مع السعودية، لكن لا يزال من المحتمل أن تدافع الإمارات العربية المتحدة عن الأراضي التي يسيطر عليها وكلاؤها مثل المجلس الانتقالي الجنوبي من الحوثيين ، مما يؤدي إلى “وضع مشابه للكيان الكردي في شمال سوريا وتعايشه المضطرب مع الحوثيين.

من ناحية أخرى ، يمكن للحوثيين وبقية شبكة الحرس الثوري الإيراني أن يعرضوا الاقتصاد الإماراتي لخطر شديد، كما أظهروا من خلال ضربات متعددة بالصواريخ الباليستية وطائرات بدون طيار العام الماضي.

قد تكون القدرة على ضرب المراكز الاقتصادية الإماراتية كافية لإجبار الإمارات على تسليم الأراضي التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي. علاوة على ذلك ، بافتراض غزو ناجح لشمال اليمن وترتيب مع السعوديين ، يمكن للحوثيين إعادة نشر جميع قواتهم ومواردهم في الجنوب لشن هجمات واستهداف المنطقة بمزيد من الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية.

بعد التطبيع مع إيران والنظام العميل لها في سوريا ، من غير الواضح أيضًا ما إذا كانت أبو ظبي مهتمة بعد الآن باحتواء الحرس الثوري الإيراني في أي مكان ، بما في ذلك اليمن. من المحتمل أن تؤدي ” العلاقة الخاصة ” العميقة بين الإمارات العربية المتحدة وإيران إلى قرار أبو ظبي بالتضحية بالمجلس الانتقالي الجنوبي.

نموذج طالبان

السيناريو الثالث بعد فك الارتباط السعودي هو إطلاق هجمات كبيرة للحوثيين لغزو اليمن بالكامل على الفور ، دون خطوات مؤقتة وردود خارجية قليلة أو معدومة.

من الممكن تمامًا أن يرفض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، المهووس بتحويل المملكة العربية السعودية بموجب “رؤية 2030” ، تعريض التنمية الاقتصادية السعودية للخطر من خلال فتح أراضيها مرة أخرى أمام ضربات الصواريخ والطائرات بدون طيار من خلال التدخل.

الإمارات العربية المتحدة ، أيضًا ، لأسباب سياسية واقتصادية مذكورة أعلاه ، قد تقرر أيضًا التخلي عن وكلائها. إذا أثبتت كل من الرياض وأبو ظبي استعدادهما لغسل أيديهما من اليمن تمامًا ، فإن التحول السريع إلى الطالبان هو النتيجة الأكثر ترجيحًا.

هناك مجموعة من العوامل التي ستحدد الجدول الزمني وطريقة غزو الحوثيين لليمن ، لكن ما لا شك فيه ، هو أنه بالنسبة لقادة الحوثيين وقادتهم في الحرس الثوري الإيراني ، فإن الجهاد ليس – قابل للتفاوض – خاصة بعد أن بدأوا يتذوقون طعم النصر.

بالطبع ، لا يزال من الممكن ألا تؤدي المحادثات الحالية مع الحوثيين إلى أي مكان ويظل السعوديون منخرطين بفتور في الصراع. ومع ذلك ، تشير جميع المعلومات العامة حتى الآن إلى أن الاستسلام السعودي الوشيك وفك الارتباط هو الأرجح.

إذا كان الأمر كذلك ، فسيؤدي ذلك ، بطريقة أو بأخرى ، حتماً إلى أن يصبح اليمن بسرعة استنساخ ديني لإيران وكذلك قاعدة عسكرية لا تقدر بثمن من الناحية الاستراتيجية للحرس الثوري الإيراني.