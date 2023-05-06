السبت, مايو 6, 2023
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5 تمارين لليقضة تساعد على تقليل الإجهاد في مكان العمل

عند التواصل مع الزملاء، تدرب على أن تكون منتبهًا تمامًا. استمع بعناية لما يقولونه، دون مقاطعة أو التفكير في ردك

كتب ايمان الباجي
5 تمارين لليقضة تساعد على تقليل الإجهاد في مكان العمل watanserb.com
مكان العمل
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وطنمن خلال ممارسة تمارين اليقظة في مكان العمل، يمكنك أن تتعلم التحكم في الإجهاد بشكل أكثر فعالية، وتحسين تركيزك وإنتاجيتك، وتنمية شعور أكبر بالهدوء والمرونة.

أصبح التوتر جزءًا من حياتنا اليومية، فمن الالتزام بالمواعيد النهائية الصارمة إلى التعامل مع الزملاء الصعبين، يمكن أن يكون للضغوط المرتبطة بالعمل عبئًا كبيرًا على صحتنا الجسدية والعقلية.

وفقا لموقع “news18“، اكتسبت تمارين اليقظة شعبية في السنوات الأخيرة كأداة قوية للحد من التوتر وتعزيز الرفاهية العامة، ويمكن أن تكون فعالة بشكل خاص في مكان العمل.

فيما يلي بعض ممارسات اليقظة الذهنية البسيطة والعملية التي يمكنك استخدامها لتقليل التوتر وتعزيز رفاهيتك العامة في مكان العمل.

 التنفس اليقظ

خذ بضع لحظات للتركيز على أنفاسك. حاول إبطاء تنفسك وخذ أنفاسًا أعمق. يمكن أن تساعد هذه الممارسة البسيطة في تهدئة عقلك وتقليل مستويات التوتر.

يمكن أن يكون للضغوط المرتبطة بالعمل عبئًا كبيرًا على صحتنا الجسدية والعقلية

المشي اليقظ

إذا شعرت بالإرهاق في العمل، خذ استراحة قصيرة واذهب في نزهة على الأقدام. أثناء المشي، ركز على إحساس ملامسة قدميك للأرض وحركة جسمك.

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يمكن أن تساعدك هذه الممارسة على التقليل من التوتر والقلق.

الأكل اليقظ

يعد أسلوب الأكل اليقظ، أحد الأساليب التي تساعد على التحكم في العادات الغذائية

بدلًا من تناول الكثير من الطعام في مكان عملك، خذ بضع لحظات لممارسة الأكل اليقظ. خذ قضمات صغيرة وامضغ طعامك ببطء، مع الانتباه لمذاق وملمس كل قضمة. يمكن أن تساعدك هذه الممارسة على تذوق طعامك وتقليل التوتر وتحسين عملية الهضم.

التواصل اليقظ

عند التواصل مع الزملاء، تدرب على أن تكون منتبهًا تمامًا. استمع بعناية لما يقولونه، دون مقاطعة أو التفكير في ردك. حاول الاستمرار في التركيز على المحادثة وتجنب تعدد المهام أو التحقق من هاتفك.

من خلال التواجد الكامل في تفاعلاتك، يمكنك تقليل التوتر وتحسين جودة علاقاتك مع الآخرين.

إذا شعرت بالتوتر في مكان عملك، ركز على أنفاسك

الراحة اليقظة

خذ فترات راحة قصيرة على مدار اليوم لممارسة اليقظة. اضبط عداد الوقت لبضع دقائق، وركز على أنفاسك، أو ببساطة اجلس وراقب أفكارك وعواطفك. يمكن أن تساعدك هذه الممارسة على إعادة ضبط عقلك وتقليل مستويات التوتر.

المصدرموقع news18، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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