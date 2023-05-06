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محمد صلاح يروج لقميص ليفربول الجديد بإطلالة ممثلي الأفلام الإباحية في السبعينات (شاهد)

النظارات التي ارتداها صلاح وزملائه في المقطع جعلتهم يبدون وكأنهم يظهرون في فيلم إباحي في السبعينات

كتب باسل النجار
محمد صلاح يروج لقميص ليفربول الجديد بإطلالة ممثلي الأفلام الإباحية في السبعينات (شاهد) watanserb.com
محمد صلاح يروج لقميص ليفربول الجديد
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وطن- تألق محمد صلاح وزملائه في ليفربول، في مقطع فيديو يروج لأطقم النادي الجديدة المستوحاة من عهد السبعينيات لكن المعجبين قارنوهم بنجوم إباحية من تلك الفترة بسبب النظارات الشمسية التي كانوا يرتدونها.

وبحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، قال المعجبون إن محمد صلاح وزملائه في فريق ليفربول يشبهون نجوم البورنو من سبعينيات القرن الماضي في الفيديو الغريب الذي يروج للقميص الجديد لفريق الريدز.

لأطقم النادي الجديدة المستوحاة من عهد السبعينيات
أطقم النادي الجديدة المستوحاة من عهد السبعينيات
محمد صلاح يروج لقميص ليفربول الجديد
محمد صلاح يروج لقميص ليفربول الجديد

وظهر صلاح ، ولويس دياز ، وآندي روبرتسون ، وداروين نونيز ، من بين آخرين ، بكثافة في المقطع الذي نشره ليفربول على تويتر يكشف النقاب عن القميص الجديد، وهو ارتداد لقطاع الفريق في موسم 73/74، حيث حاول الفيديو الغريب تلخيص مزاج السبعينيات من خلال دمج صور قديمة مع لقطات للمجموعة الجديدة.

ووفقا للصحيفة، فإن جماليات المقطع ليست هي فقط التي منحت المعجبين إحساس السبعينيات، بينما النظارات التي ارتداها صلاح وزملائه في المقطع جعلتهم يبدون وكأنهم يظهرون في فيلم للبالغين من تلك الفترة الزمنية.

رغم الانتقادات هناك مشجعون أشادوا بالزي الجديد

وبحسب الصحيفة، فإنه على الرغم من الانتقادات الكثيرة التي وجهت للزي الجديد وإقرانه بالممثلين الإباحيين في عهد السبعينيات، إلا أن معجبين آخرين كانوا أقل قسوة وأشادوا بزي فرقة الريدز الجديدة.

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وقال أحد المشجعين: “حسنًا ، أجل ، أنا واقع في الحب” ، بينما غرد مشجع آخر قائلا: “طقم ليفربول الأفضل منذ فترة طويلة!”.

وأضاف ثالث: “أول مجموعة رائعة منLFC منNike. لا يمكنني مقاومة شرائها. آمل أن تكون الأطقم الخارجية والثالثة هي أيضًا من الكلاسيكيات”، قبل قبل أن يعلن مؤيد رابع: “لقد أبقينا الأمر بسيطًا لمرة واحدة ، ولم تتم إضافة ألوان غريبة إلى المزيج الذي بدا غريبًا أو بعيدًا عن لوحة الألوان.”

انجازات كبيرة لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي

وقالت الصحيفة أنه في هذه الأثناء وعلى أرض الملعب ، يتحرك فريق الريدز بشكل متفشي مثل آلهة الجنس بعد أن حققوا 16 هدفًا في آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، في جولة خالية من الهزائم شهدت فوزهم على ليدز 6-1 والمشاركة في لعبة ملحمية 4-3 مثيرة ضد توتنهام.

يأمل يورجن كلوب أن يتمكن فريقه من تقديم أداء حيوي مماثل عندما يواجه برينتفورد في نهاية هذا الأسبوع.

المصدرديلي ستار، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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