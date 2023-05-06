محمد صلاح يروج لقميص ليفربول الجديد بإطلالة ممثلي الأفلام الإباحية في السبعينات (شاهد)

- Advertisement -

وطن- تألق محمد صلاح وزملائه في ليفربول، في مقطع فيديو يروج لأطقم النادي الجديدة المستوحاة من عهد السبعينيات لكن المعجبين قارنوهم بنجوم إباحية من تلك الفترة بسبب النظارات الشمسية التي كانوا يرتدونها.

وبحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، قال المعجبون إن محمد صلاح وزملائه في فريق ليفربول يشبهون نجوم البورنو من سبعينيات القرن الماضي في الفيديو الغريب الذي يروج للقميص الجديد لفريق الريدز.

وظهر صلاح ، ولويس دياز ، وآندي روبرتسون ، وداروين نونيز ، من بين آخرين ، بكثافة في المقطع الذي نشره ليفربول على تويتر يكشف النقاب عن القميص الجديد، وهو ارتداد لقطاع الفريق في موسم 73/74، حيث حاول الفيديو الغريب تلخيص مزاج السبعينيات من خلال دمج صور قديمة مع لقطات للمجموعة الجديدة.

It’s here… and it’s beautiful.​ Introducing our new 2023/24 @nikefootball home kit, inspired by the classic strip of '73/74. 😍 pic.twitter.com/4L2EgobbAm — Liverpool FC (@LFC) May 5, 2023

ووفقا للصحيفة، فإن جماليات المقطع ليست هي فقط التي منحت المعجبين إحساس السبعينيات، بينما النظارات التي ارتداها صلاح وزملائه في المقطع جعلتهم يبدون وكأنهم يظهرون في فيلم للبالغين من تلك الفترة الزمنية.

رغم الانتقادات هناك مشجعون أشادوا بالزي الجديد

وبحسب الصحيفة، فإنه على الرغم من الانتقادات الكثيرة التي وجهت للزي الجديد وإقرانه بالممثلين الإباحيين في عهد السبعينيات، إلا أن معجبين آخرين كانوا أقل قسوة وأشادوا بزي فرقة الريدز الجديدة.

- Advertisement -

وقال أحد المشجعين: “حسنًا ، أجل ، أنا واقع في الحب” ، بينما غرد مشجع آخر قائلا: “طقم ليفربول الأفضل منذ فترة طويلة!”.

وأضاف ثالث: “أول مجموعة رائعة منLFC منNike. لا يمكنني مقاومة شرائها. آمل أن تكون الأطقم الخارجية والثالثة هي أيضًا من الكلاسيكيات”، قبل قبل أن يعلن مؤيد رابع: “لقد أبقينا الأمر بسيطًا لمرة واحدة ، ولم تتم إضافة ألوان غريبة إلى المزيج الذي بدا غريبًا أو بعيدًا عن لوحة الألوان.”

انجازات كبيرة لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي

وقالت الصحيفة أنه في هذه الأثناء وعلى أرض الملعب ، يتحرك فريق الريدز بشكل متفشي مثل آلهة الجنس بعد أن حققوا 16 هدفًا في آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، في جولة خالية من الهزائم شهدت فوزهم على ليدز 6-1 والمشاركة في لعبة ملحمية 4-3 مثيرة ضد توتنهام.

يأمل يورجن كلوب أن يتمكن فريقه من تقديم أداء حيوي مماثل عندما يواجه برينتفورد في نهاية هذا الأسبوع.