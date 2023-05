محمد صلاح يروج لقميص ليفربول الجديد بإطلالة ممثلي الأفلام الإباحية في السبعينات (شاهد)

- Advertisement -

وطن- تألق محمد صلاح وزملائه في ليفربول، في مقطع فيديو يروج لأطقم النادي الجديدة المستوحاة من عهد السبعينيات لكن المعجبين قارنوهم بنجوم إباحية من تلك الفترة بسبب النظارات الشمسية التي كانوا يرتدونها.

وبحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، قال المعجبون إن محمد صلاح وزملائه في فريق ليفربول يشبهون نجوم البورنو من سبعينيات القرن الماضي في الفيديو الغريب الذي يروج للقميص الجديد لفريق الريدز.

وظهر صلاح ، ولويس دياز ، وآندي روبرتسون ، وداروين نونيز ، من بين آخرين ، بكثافة في المقطع الذي نشره ليفربول على تويتر يكشف النقاب عن القميص الجديد، وهو ارتداد لقطاع الفريق في موسم 73/74، حيث حاول الفيديو الغريب تلخيص مزاج السبعينيات من خلال دمج صور قديمة مع لقطات للمجموعة الجديدة.

It’s here… and it’s beautiful.​

Introducing our new 2023/24 @nikefootball home kit, inspired by the classic strip of '73/74. 😍 pic.twitter.com/4L2EgobbAm

— Liverpool FC (@LFC) May 5, 2023