الجمعة, مايو 5, 2023
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رياضة

بهدف معلول.. الأهلي بطلاً للسوبر المصري للمرة ال13 في تاريخه (شاهد)

الأهلي بتوج ببطولة السوبر المصري 2023 بعد فوزه على بيراميدز بهدف نظيف دون رد

كتب فارس أبو شيحة
تتويج الأهلي بكأس السوبر المصري 2023 watanserb.com
تتويج الأهلي بكأس السوبر المصري 2023
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وطن- تُوج فريق الأهلي المصري بطلاً لكأس السوبر المصري 2023، للمرة ال13 في تاريخ البطولة المحلية بعد هزيمة بيراميدز بهدف نظيف دون مقابل، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (محمد بن زايد) في دولة الإمارات.

وسجل هدف تتويج الأهلي المصري (المارد الأحمر) الوحيد في المباراة، النجم التونسي علي معلول من ركلة جزاء تحصل عليها فريق الأهلي في الدقيقة ال95 من الوقت البديل من أحداث المباراة.

مباراة الأهلي ضد بيراميدز في نهائي السوبر المصري

واحتسب الحكم الدولي المصري محمود البنا ركلة جزاء الأهلي في المباراة النهائية أمام بيراميدز، بعد قيام أحد لاعبي الأخير بعرقلة محمود عبد المنعم (كهربا) داخل منطقة الجزاء، عقب مراجعة تقنية الفار (الفيديو).

ونجح المارد الأحمر الأهلاوي من التتويج بلقب الثاني له هذا الموسم تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر على مستوى المسابقات المحلية.

تتويج  الأهلي بالسوبر المصري 2023

كما وتعد المرة ال13 الذي يتوج فيها فريق الأهلي المصري ببطولة كأس المصري 2023 في تاريخ مسيرته، على حساب بيراميدز. بعد اعتذار الزمالك عن المشاركة في المباراة النهائية للبطولة المحلية.

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وشهدت مباراة الأهلي وبيراميدز العديد من المشادات بين لاعبي كلا الفريقين في نهائي كأس السوبر المصري 2023.

كما وسيلتقي فريق الأهلي متصدر الدوري المصري أمام نظيره حرس الحدود، الثلاثاء، في منافسات الدوري المصري لكرة القدم على ملعب ( استاد الكلية الحربية).

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز

تشكيلة الأهلي ضد بيراميدز

ولعب المدرب السويسري مارسيل كولر المباراة النهائية والقوية لكأس السوبر المصري أمام بيراميدز، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع التشكيلة: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: بيرسي تاو، مروان عطية، أحمد قندوسي، أحمد عبد القادر.

مركز الهجوم:  حمدي فتحي، محمد شريف.

ويعتلي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة، كما وبفارق 3 نقاط عن الوصيف فيوتشر صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة للموسم الجاري.

الأهلي بطل السوبر المصري 2023
الأهلي بطل السوبر المصري 2023
المصدروطن + الأهلي تويتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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