بهدف معلول.. الأهلي بطلاً للسوبر المصري للمرة ال13 في تاريخه (شاهد)

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وطن- تُوج فريق الأهلي المصري بطلاً لكأس السوبر المصري 2023، للمرة ال13 في تاريخ البطولة المحلية بعد هزيمة بيراميدز بهدف نظيف دون مقابل، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (محمد بن زايد) في دولة الإمارات.

وسجل هدف تتويج الأهلي المصري (المارد الأحمر) الوحيد في المباراة، النجم التونسي علي معلول من ركلة جزاء تحصل عليها فريق الأهلي في الدقيقة ال95 من الوقت البديل من أحداث المباراة.

مباراة الأهلي ضد بيراميدز في نهائي السوبر المصري

واحتسب الحكم الدولي المصري محمود البنا ركلة جزاء الأهلي في المباراة النهائية أمام بيراميدز، بعد قيام أحد لاعبي الأخير بعرقلة محمود عبد المنعم (كهربا) داخل منطقة الجزاء، عقب مراجعة تقنية الفار (الفيديو).

جووووول! علي معلول من نقطة الجزاء يسجل الهدف الأول للنادي الأهلي بعد سقوط كهربا داخل المنطقة واحتساب الحكم لضربة جزاء ⚽️ شاهد المباراة مباشرة: https://t.co/GASJqqUAMr برعاية Hardee's Arabia pic.twitter.com/ISlhMr1n0j — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 5, 2023

ونجح المارد الأحمر الأهلاوي من التتويج بلقب الثاني له هذا الموسم تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر على مستوى المسابقات المحلية.

تتويج الأهلي بالسوبر المصري 2023

كما وتعد المرة ال13 الذي يتوج فيها فريق الأهلي المصري ببطولة كأس المصري 2023 في تاريخ مسيرته، على حساب بيراميدز. بعد اعتذار الزمالك عن المشاركة في المباراة النهائية للبطولة المحلية.

محمد الشناوي يرفع كأس #السوبر_المصري واحتفالات لاعبي الأهلي باللقب الثاني على التوالي🏆🏆pic.twitter.com/mlGc8ZRdPB — FilGoal (@FilGoal) May 5, 2023

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وشهدت مباراة الأهلي وبيراميدز العديد من المشادات بين لاعبي كلا الفريقين في نهائي كأس السوبر المصري 2023.

كما وسيلتقي فريق الأهلي متصدر الدوري المصري أمام نظيره حرس الحدود، الثلاثاء، في منافسات الدوري المصري لكرة القدم على ملعب ( استاد الكلية الحربية).

تشكيلة الأهلي ضد بيراميدز

ولعب المدرب السويسري مارسيل كولر المباراة النهائية والقوية لكأس السوبر المصري أمام بيراميدز، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع التشكيلة: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول.

الشناوي يرفع الكأس فرحة تتويج الأهلي بطل كأس السوبر المصري #كأس_السوبر_المصري #الأهلي_بيراميدز pic.twitter.com/x10w33fnN8 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 5, 2023

خط الوسط: بيرسي تاو، مروان عطية، أحمد قندوسي، أحمد عبد القادر.

مركز الهجوم: حمدي فتحي، محمد شريف.

ويعتلي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة، كما وبفارق 3 نقاط عن الوصيف فيوتشر صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة للموسم الجاري.