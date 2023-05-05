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بعد سقوطها في دبي .. شيرين بموقف محرج في الرياض وحسام حبيب يقبّلها (شاهد)

تألقت شيرين عبد الوهاب بأدائها واحساسها على مسرح "ابو بكر سالم" في حفل روائع الموجي، وتصدرت الترند بالسعودية

كتب أنس السالم
شيرين على مسرح أبو بكر سالم في ليلة روائع الموجي watanserb.com
شيرين على مسرح أبو بكر سالم في ليلة روائع الموجي
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وطن – طبع الملحن المصري حسام حبيب، قبلة على خدّ زوجته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد نجاح حفل روائع الموجي الخميس الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض .

وقد تألقت شيرين عبد الوهاب بأدائها واحساسها على مسرح “ابو بكر سالم” في حفل روائع الموجي، وتصدرت الترند بالسعودية.

قُبلة حسام حبيب لزوجته شيرين بعد نجاح حفل روائع الموجي
قُبلة حسام حبيب لزوجته شيرين بعد نجاح حفل روائع الموجي

شيرين أطلت بفستان سهرة باللون الأسود مع اعتمادها لتسريحة شعر ريترو أشاد بها الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

إطلالة شيرين في حفل روائع الموجي
إطلالة شيرين في حفل روائع الموجي

ووصلت شيرين برفقة زوجها حسام حبيب إلى مسرح أبو بكر سالم، وقالت: “مساءكم جميل وأنا سعيدة جدًّا بالغناء في حفل روائع الموجي، وسعيدة أكتر إني أغني من ألحان العظيم محمد الموجي، وأنا بحبكم”.

وقدمت شيرين أغنية “انا قلبي ليك ميال” على المسرح وسط إشادة كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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موقف محرج لشيرين: “آسفة أنا غلطت أصل أم كلثوم تخوف”

واعتذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن الخطأ الغنائي الذي وقعت فيه خلال غنائها أغنية “للصبر حدود” لكوكب الشرق أم كلثوم، ضمن حفل روائع الموجي بالرياض.

وقالت شيرين عبد الوهاب:”أنا آسفة على الغلط بس أم كلثوم بتخوف”.

وظهرت شيرين عبد الوهاب خلال الأغنية متوترة ومضطربة وبعيدة عن صوتها المعتاد، حيث تناست بعض كلمات الأغنية، وخرجت عن “التون” الموسيقي أكثر من مرة، الأمر الذي دعاها بعد الانتهاء من الأغنية بالاعتذار لجمهور حفل روائع الموجي. بحسب “فيتو

حفل روائع الموجي

حفل روائع الموجي، من تنظيم الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية حفلا غنائيا يضم باقة مميزة من نجوم ومطربي الوطن العربي.

ويستعرض الحفل روائع الموسيقار المصري الراحل محمد الموجي، وذلك على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

ويحيي الحفل من مصر النجوم شيرين عبد الوهاب وأنغام والمطربة مي فاروق، كما يشارك به باقة من المطربين العرب وهم: عبادي الجوهر، ماجد المهندس، وائل جسار، صابر الرباعي، عاصي الحلاني، زينة عماد، في حين يشرف عليه فنيا الموسيقار يحيى الموجي، ويقود الأوركسترا الموسيقار وليد فايد.

وكانت شيرين أحيت حفلاً ساهراً في كوكا كولا أرينا بدبي، قبل أسبوع من حفلها في الرياض.

وخلال غنائها تعثّرت شيرين على المسرح وسقطت أرضاً، ليسارعَ بعض من كانوا على المسرح لمساعدتها.

وقالت شيرين فور نهوضها عن الأرض: “كل الفنانين اللي بيحصل معاهم كده بسبب السبيكرات اللي مفروض تكون مدفونة لكن المنظمين ما بيتعلموش .. والسوشيال ميديا هتسيب كل حاجة وتكتب شيرين وقعت!”.

وتصدّر هاشتاغ (#شيرين_في_دبي) الترند في موقع تويتر، حيث انتشرت مقاطع وصور من حفل الفنانة في دبي، بحضور جماهيريّ ضخم.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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