بعد سقوطها في دبي .. شيرين بموقف محرج في الرياض وحسام حبيب يقبّلها (شاهد)

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وطن – طبع الملحن المصري حسام حبيب، قبلة على خدّ زوجته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد نجاح حفل روائع الموجي الخميس الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض .

وقد تألقت شيرين عبد الوهاب بأدائها واحساسها على مسرح “ابو بكر سالم” في حفل روائع الموجي، وتصدرت الترند بالسعودية.

شيرين أطلت بفستان سهرة باللون الأسود مع اعتمادها لتسريحة شعر ريترو أشاد بها الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصلت شيرين برفقة زوجها حسام حبيب إلى مسرح أبو بكر سالم، وقالت: “مساءكم جميل وأنا سعيدة جدًّا بالغناء في حفل روائع الموجي، وسعيدة أكتر إني أغني من ألحان العظيم محمد الموجي، وأنا بحبكم”.

أمسية طربية مميزة يعيشها الجمهور مع الفنانة شيرين على مسرح أبو بكر سالم في ليلة #روائع_الموجي ضمن حفلات #تقويم_الرياض 🎶🎻 عيشها ❤️ pic.twitter.com/slYsCQKewj — عـيشها (@Enjoy_Saudi) May 4, 2023

وقدمت شيرين أغنية “انا قلبي ليك ميال” على المسرح وسط إشادة كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أداء مميز للفنانة شيرين عبدالوهاب على ألحان الموجي في #روائع_الموجي على مسرح أبو بكر سالم 🎙️✨ #عيشها ♥️ #تقويم_الرياض pic.twitter.com/sgLUS6TD5y — عـيشها (@Enjoy_Saudi) May 4, 2023

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موقف محرج لشيرين: “آسفة أنا غلطت أصل أم كلثوم تخوف”

واعتذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن الخطأ الغنائي الذي وقعت فيه خلال غنائها أغنية “للصبر حدود” لكوكب الشرق أم كلثوم، ضمن حفل روائع الموجي بالرياض.

وقالت شيرين عبد الوهاب:”أنا آسفة على الغلط بس أم كلثوم بتخوف”.

وظهرت شيرين عبد الوهاب خلال الأغنية متوترة ومضطربة وبعيدة عن صوتها المعتاد، حيث تناست بعض كلمات الأغنية، وخرجت عن “التون” الموسيقي أكثر من مرة، الأمر الذي دعاها بعد الانتهاء من الأغنية بالاعتذار لجمهور حفل روائع الموجي. بحسب “فيتو”

حفل روائع الموجي

حفل روائع الموجي، من تنظيم الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية حفلا غنائيا يضم باقة مميزة من نجوم ومطربي الوطن العربي.

ويستعرض الحفل روائع الموسيقار المصري الراحل محمد الموجي، وذلك على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

ويحيي الحفل من مصر النجوم شيرين عبد الوهاب وأنغام والمطربة مي فاروق، كما يشارك به باقة من المطربين العرب وهم: عبادي الجوهر، ماجد المهندس، وائل جسار، صابر الرباعي، عاصي الحلاني، زينة عماد، في حين يشرف عليه فنيا الموسيقار يحيى الموجي، ويقود الأوركسترا الموسيقار وليد فايد.

وكانت شيرين أحيت حفلاً ساهراً في كوكا كولا أرينا بدبي، قبل أسبوع من حفلها في الرياض.

وخلال غنائها تعثّرت شيرين على المسرح وسقطت أرضاً، ليسارعَ بعض من كانوا على المسرح لمساعدتها.

وقالت شيرين فور نهوضها عن الأرض: “كل الفنانين اللي بيحصل معاهم كده بسبب السبيكرات اللي مفروض تكون مدفونة لكن المنظمين ما بيتعلموش .. والسوشيال ميديا هتسيب كل حاجة وتكتب شيرين وقعت!”.

وتصدّر هاشتاغ (#شيرين_في_دبي) الترند في موقع تويتر، حيث انتشرت مقاطع وصور من حفل الفنانة في دبي، بحضور جماهيريّ ضخم.