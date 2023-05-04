ما سبب استقرار الوزن رغم التدريب؟ فيما يلي 5 نصائح مهمة ينبغي اعتمادها

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وطن-هل تكافح من أجل الوصول إلى وزنك المثالي، لكن وزنك لم يتغير منذ وقت رغم مواضبتك على القيام بالتمارين الرياضية؟ إذا كان الأمر كذلك، لا تقلق عادة، ما يصل الناس إلى مرحلة من الاستقرار في رحلة بلوغهم الوزن المثالي وغالبًا ما يكون من الصعب الخروج من هذه الدائرة.

نشر موقع “برس ساني” الفرنسي تقريرًا، سلط من خلاله الضوء على مشكلة ثبات الوزن. مشيرًا إلى أن هناك مشكلة في تحقيق النتائج المرجوة، لذا، ينبغي اتباع 5 استراتيجيات سهلة التنفيذ ستساعدك على تجاوز مشكلة ثبات الوزن والحفاظ على الدافع للتقدم نحو وزنك المثالي.

تغيير نوع التمرين من حيث المدة والجهد.

إذا شعرت أن وزنك ثابت، فقد حان الوقت لتغيير نظام التمرين الرياضي، إذ يمكن أن يكون تغيير نوع ومدة التدريبات الخاصة بك مفيد للتقدم. وحاول استبدال المشي لمدة ثلاثين دقيقة بالهرولة لمدة ساعة.

في الحقيقة، يساعد بذل الجهد المكثف من خلال ممارسة تمارين القلب والأوعية الدموية في بدء عملية التخلص من الوزن الزائد. ثم حاول استكمال هذا التمرين الجديد بتمارين القوة المعتدلة في صالة الألعاب الرياضية للحصول على نهج كامل لتحقيق أهدافك.

افهم دورة السعرات الحرارية.

وفقًا لما ترجمته “وطن“، قد يكون ثبات الوزن لفترة معيّنة أمر محبطًا للغاية، الأمر الذي يجعلك أقل حماسًا. لكن، عملية التمثيل الغذائي تساهم في التخلص من الوزن، وذلك، من خلال دورة السعرات الحرارية، فعن طريق زيادتها أو تقليلها بشكل طفيف كل يوم بما لا يزيد عن 300 سعر حراري في اليوم (زيادة تناول السعرات الحرارية سيخبر الجسم بحرق المزيد من السعرات الحرارية) يمكن أن يساعدك هذا في تحقيق الوزن المطلوب، فضلاً عن أنه يمكنك أيضًا ضمان حصولك على توازن غذائي جيد طوال الأسبوع!

استبدل كل مشروباتك بالماء.

إذا كنت تبحث عن طريقة سهلة وفعالة لخفض السعرات الحرارية الزائدة وفقدان الوزن، فابدأ باستبدال المشروبات مثل عصائر الفاكهة بالماء العادي. يمكن أن يكون لهذا تأثير كبير، حيث يشرب الكثير من الناس هذه المشروبات التي تبدو صحية، ولكنها تحتوي على سعرات حرارية عالية. بالإضافة إلى ذلك، لن تحتاج إلى تغيير نظامك الغذائي بشكل جذري.

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حتى إذا كنت لا تزال تخطط لاستهلاك جميع وجباتك المفضلة خلال اليوم، فإن استبدال عصير الفاكهة بالماء سيساعدك على خفض السعرات الحرارية. إذا كان وزنك ثابتًا أو كنت ترغب في تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها دون عناء، فاستبدل مشروباتك بالماء وشاهد كيف يتغيّر وزنك.

قلل من تناول الملح.

يمكن أن يكون فقدان الوزن صراعًا حقيقيًا بالنسبة لك. وإذا كنت شخصًا محبطًا بسبب عدم فقدان الوزن لفترة من الوقت، فقد يكون الوقت قد حان لإلقاء نظرة على معدل تناولك للملح. غالبًا ما لا ندرك أنه عندما نأكل الأطعمة المعالجة بالملح أو الوجبات الغنية بالملح مثل الوجبات الجاهزة أو الأطعمة المجمدة، تنتفخ أجسامنا بسبب احتباس الماء، ما يسبب ارتفاع نسبة الملح في الصوديوم. هذا ومن شأنه أن يجعل وزنك ثابتًا، كما يمكن أن يكون له آثار دائمة على صحتنا.

محاولة تقليل كمية الملح التي تستهلكها ستساعدك في تحقيق التوازن الغذائي، وتحسن مستويات الترطيب لديك وتحسين صحتك العامة. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يساعدك تقليل تناول الملح على اتخاذ خطوات جديدة في رحلتك للحفاظ على صحتك.

قم بتغيير مكونات وجباتك، فقد يكون جسمك قد اعتاد عليها.

من المحبط إجراء نفس التغييرات الغذائية وممارسة الرياضة بانتظام، ولكن يبقى وزنك ثابتًا. قبل الاستسلام، من المهم أن تتذكر أن الجسم يتكيف بسرعة ويتأقلم مع العادات الجديدة. فمن خلال تغيير تركيبة وجباتك، مثل إضافة المزيد من الدهون الصحية أو زيادة كمية الألياف في كل وجبة، يمكنك بدء عملية التمثيل الغذائي بشكل فعال وإعادتك إلى المسار الصحيح لتحقيق أهدافك في إنقاص الوزن.