الخميس, مايو 4, 2023
الرئيسيةحياتناما سبب استقرار الوزن رغم التدريب؟ فيما يلي 5 نصائح مهمة ينبغي...
حياتنا

ما سبب استقرار الوزن رغم التدريب؟ فيما يلي 5 نصائح مهمة ينبغي اعتمادها

"إذا شعرت أن وزنك ثابت، فقد حان الوقت لتغيير نظام التمرين الرياضي..."

كتب معالي بن عمر
استقرار الوزن watanserb.com
استقرار الوزن
- Advertisement -

وطن-هل تكافح من أجل الوصول إلى وزنك المثالي، لكن وزنك لم يتغير منذ وقت رغم مواضبتك على القيام بالتمارين الرياضية؟ إذا كان الأمر كذلك، لا تقلق عادة، ما يصل الناس إلى مرحلة من الاستقرار في رحلة بلوغهم الوزن المثالي وغالبًا ما يكون من الصعب الخروج من هذه الدائرة.

نشر موقع “برس ساني” الفرنسي تقريرًا، سلط من خلاله الضوء على مشكلة ثبات الوزن. مشيرًا إلى أن هناك مشكلة في تحقيق النتائج المرجوة، لذا، ينبغي اتباع 5 استراتيجيات سهلة التنفيذ ستساعدك على تجاوز مشكلة ثبات الوزن والحفاظ على الدافع للتقدم نحو وزنك المثالي.

تغيير نوع التمرين من حيث المدة والجهد.

إذا شعرت أن وزنك ثابت، فقد حان الوقت لتغيير نظام التمرين الرياضي، إذ يمكن أن يكون تغيير نوع ومدة التدريبات الخاصة بك مفيد للتقدم. وحاول استبدال المشي لمدة ثلاثين دقيقة بالهرولة لمدة ساعة.

تمارين القلب والأوعية الدموية
تمارين القلب والأوعية الدموية

في الحقيقة، يساعد بذل الجهد المكثف من خلال ممارسة تمارين القلب والأوعية الدموية في بدء عملية التخلص من الوزن الزائد. ثم حاول استكمال هذا التمرين الجديد بتمارين القوة المعتدلة في صالة الألعاب الرياضية للحصول على نهج كامل لتحقيق أهدافك.

افهم دورة السعرات الحرارية.

وفقًا لما ترجمته “وطن“، قد يكون ثبات الوزن لفترة معيّنة أمر محبطًا للغاية، الأمر الذي يجعلك أقل حماسًا. لكن، عملية التمثيل الغذائي تساهم في التخلص من  الوزن، وذلك، من خلال دورة السعرات الحرارية، فعن طريق زيادتها أو تقليلها بشكل طفيف كل يوم بما لا يزيد عن 300 سعر حراري في اليوم (زيادة تناول السعرات الحرارية سيخبر الجسم بحرق المزيد من السعرات الحرارية)  يمكن أن يساعدك هذا في تحقيق الوزن المطلوب، فضلاً عن أنه يمكنك أيضًا ضمان حصولك على توازن غذائي جيد طوال الأسبوع!

استبدل كل مشروباتك بالماء.

إذا كنت تبحث عن طريقة سهلة وفعالة لخفض السعرات الحرارية الزائدة وفقدان الوزن، فابدأ باستبدال المشروبات مثل عصائر الفاكهة بالماء العادي. يمكن أن يكون لهذا تأثير كبير، حيث يشرب الكثير من الناس هذه المشروبات التي تبدو صحية، ولكنها تحتوي على سعرات حرارية عالية. بالإضافة إلى ذلك، لن تحتاج إلى تغيير نظامك الغذائي بشكل جذري.

- Advertisement -

حتى إذا كنت لا تزال تخطط لاستهلاك جميع وجباتك المفضلة خلال اليوم، فإن استبدال عصير الفاكهة بالماء سيساعدك على خفض السعرات الحرارية. إذا كان وزنك ثابتًا أو كنت ترغب في تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها دون عناء، فاستبدل مشروباتك بالماء وشاهد كيف يتغيّر وزنك.

أسباب ثبات الوزن وعدم تغيّره
أسباب ثبات الوزن وعدم تغيّره

قلل من تناول الملح.

يمكن أن يكون فقدان الوزن صراعًا حقيقيًا بالنسبة لك. وإذا كنت شخصًا محبطًا بسبب عدم فقدان الوزن لفترة من الوقت، فقد يكون الوقت قد حان لإلقاء نظرة على معدل تناولك للملح. غالبًا ما لا ندرك أنه عندما نأكل الأطعمة المعالجة بالملح أو الوجبات الغنية بالملح مثل الوجبات الجاهزة أو الأطعمة المجمدة، تنتفخ أجسامنا بسبب احتباس الماء، ما يسبب ارتفاع نسبة الملح في الصوديوم. هذا ومن شأنه أن يجعل وزنك ثابتًا، كما يمكن أن يكون له آثار دائمة على صحتنا.

محاولة تقليل كمية الملح التي تستهلكها ستساعدك في تحقيق التوازن الغذائي، وتحسن مستويات الترطيب لديك وتحسين صحتك العامة. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يساعدك تقليل تناول الملح على اتخاذ خطوات جديدة في رحلتك للحفاظ على صحتك.

قم بتغيير مكونات وجباتك، فقد يكون جسمك قد اعتاد عليها.

من المحبط إجراء نفس التغييرات الغذائية وممارسة الرياضة بانتظام، ولكن يبقى وزنك ثابتًا. قبل الاستسلام، من المهم أن تتذكر أن الجسم يتكيف بسرعة ويتأقلم مع العادات الجديدة. فمن خلال تغيير تركيبة وجباتك، مثل إضافة المزيد من الدهون الصحية أو زيادة كمية الألياف في كل وجبة، يمكنك بدء عملية التمثيل الغذائي بشكل فعال وإعادتك إلى المسار الصحيح لتحقيق أهدافك في إنقاص الوزن.

تقليل كمية الملح في الطعام
تقليل كمية الملح في الطعام

 

المصدربرس سانتي-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

اقرأ أيضاً

حياتنا

كم عدد تمارين القرفصاء أو squat التي يجب القيام بها يوميًا للحصول على جسم رشيق؟؟

حياتنا

“اليابانيون لديهم القدرة على التحكم في أوزانهم بشكل أكثر فاعلية”.. فيما يلي عادة يابانية صباحية تساعدك على ذلك

حياتنا

ممارسة هذه الرياضة تساعد على حرق أكثر من 600 سعرة حرارية في ساعة واحدة!

حياتنا

هذا هو سبب عدم قدرتك على إنقاص الوزن..

حياتنا

تعرّف على حمية كاليفورنيا المثالية لفقدان الوزن دون حساب السعرات الحرارية!

حياتنا

مشروب يُستهلك دون اعتدال.. مثاليّ للحصول على بطن مسطحة

حياتنا

ماذا سيحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول السكر لمدة شهر؟

حياتنا

النظام الغذائي: طريقة ثورية تُفقدك 34 كيلوجراماً في 10 شهور فقط

حياتنا

افقد الوزن بسهولة عن طريق القيام بهذه الحركة البسيطة بعد تناول الطعام

حياتنا

دراسة أمريكية حديثة: تقليل السعرات الحرارية أكثر فعالية من الصيام المتقطع لإنقاص الوزن

حياتنا

فيما يلي البروتينات المسموح تناولها ليلاً لإذابة دهون الجسم

حياتنا

أفضل 5 تمارين لخسارة الوزن بسرعة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ضربة جديدة لآمال السيسي.. الدار العقارية الإماراتية تجمد خططها للاستثمار في مصر!

حسم الأمر واتخذ القرار.. مصدر يكشف مصير ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان!

موعد الأهلي وبيراميدز والتشكيلة في نهائي كأس السوبر المصري 2023

هبة نور في إطلالة جريئة جدا.. هوت شورت وبطن مكشوف وصدر منفوخ (شاهد)

4 مشروبات يتناولها الأشخاص الأطول عمراً بالعالم..تعرف عليها

هبة عبوك توجه رسالة حادة لـ أشرف حكيمي وتهينه وتتحدث عن عالم ذكوري يكره النساء! (شاهد)

عروس طنطا.. “فاحشة قوم لوط” سبب قتلها بعد يومين من زفافها!

صفقة من العيار الثقيل على أبواب ريال مدريد .. تعرف على تفاصيلها

انفصال حلا شيحة ومعز مسعود.. مفاجأة يكشفها والدها حول الأمر! (شاهد)

هند القحطاني تحتفل بعيد ميلاد ابنها بتورتة علم المثليين.. هل تشجع ميوله؟ (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC