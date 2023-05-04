صور كلارا شيا الأكثر حميمية في قصر شاكيرا وبيكيه السابق .. شاهد ماذا تفعل!

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وطن – قالت صحيفة “ماركا MARCA” الإسبانية، إنّ كلارا شيا حبيبة جيرارد بيكيه شوهدت في قصر العائلة بالقرب من برشلونة، حيث قضت شاكيرا وبيكيه وطفلاهما ساشا وميلان الكثير من الوقت معًا فيه.

كلارا شيا حبيبة بيكيه شوهدت في قصر العائلة

في الصور، التي تم نشرها إليها من خلال حساب TwitterClaGerFans الذي يتابع صور وأخبار الثنائي، يمكن رؤية كلارا شيا تستمتع بوقتها على شرفة ذلك القصر، وتطل على برشلونة، وتتمتع بالمناظر الطبيعية وتبدو طبيعية للغاية.وفق “ماركا”

حتى الآن، حاولت كلارا شيا أن تظل بعيدةً عن الأضواء ووسائل الإعلام، بدون منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، ولم تشاهد إلا برفقة بيكيه عندما حصل مصورون على بعض الصور لهما معا، سواء في بيئة شركة “كوزموس” المملوكة لبيكيه وفي آخر رحلة إلى دبي.

لم يكن هناك أي دليل على بقاء كلارا في منزل شاكيرا حتى الآن، والذي لم يعد بالفعل منزل المغنية الكولومبية، عندما قررت في أوائل أبريل تغيير الإقامة والاستقرار بشكل دائم في ميامي.

مع تسريب صور كلارا هذه، يمكنك رؤية صديقة بيكيه بأكثر طرقها حميمية، والاستمتاع بهذا المكان .

حياة شاكيرا في ميامي ورفض أطفالها رؤية حبيبة والدهم

ومعروف أنّ شاكيرا غادرت برشلونة واصطحبت أطفالها إلى ميامي لبَدء حياة جديدة، لكن باتفاق سابق مع بيكيه الذي يمكنه زيارة أطفاله وقضاء 10 أيام معهم كلّ شهر.

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في هذا السياق، لا تريد شاكيرا أن يكون لأطفالها أيّ علاقة مع كلارا شيا، ويبدو أن الصغار يقفون إلى جانب والدتهم.

وعلى الرغم من أنه كان معهم بالفعل في الولايات المتحدة، فقد سافر بيكيه بمفرده، بدون شريكته الحالية، التي لا يريد أطفاله رؤيتها.

أحد الشروط التي وضعها الأطفال لوالدهم بيكيه هو أنه عندما يزورهم في ميامي عليه أن يكون بدون صديقته كلارا شيا. وفق ما نقلت مجلة “ماركا marca” الإسبانية.

وهكذا، فإن قرار الأطفال يظهر أنهما يقفان إلى جانب والدتهما المغنية الكولومبية شاكيرا التي عانت كثيراً في الأشهر الأخيرة بسبب خيانة بيكيه لها، والكشف عن علاقته الجديدة مع كلارا شيا .