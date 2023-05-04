الخميس, مايو 4, 2023
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سلطان النيادي يلتقط صورة محيرة لـ “عين الصحراء” من الفضاء الخارجي

قلب الريشات في موريتانيا هو معلم جيولوجي دائري يبهر الناظرين بجماله وغموضه، يقع في هضبة آدرار بالصحراء الكبرى ويبلغ قطره نحو 35 كيلومتراً

كتب فهمي الورغمي
سلطان النيادي يلتقط صور للدول العربية من الفصاء watanserb.com
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
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وطن– احتفى رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، بعددٍ من المناطق العربية عبر نشر مجموعة من الصور الجميلة والساحرة لها من مقرّ إقامته الحالي في محطة الفضاء الدولية.

وكان آخر منشوراته، صوراً لموقع “عين الصحراء” في موريتانيا، وهي التي تعدّ واحدة من أكثر المناطق الجيولوجية جاذبية للباحثين حول العالم.

سلطان النيادي ينشر صورة لـ”عين الصحراء” الموريتانية

ونشر سلطان النيادي، عبر حسابه الرسمي على تويتر صوراً لمنطقة “عين الصحراء”، أو المعروفة أيضاً باسم “قلب الريشات” الواقعة في موريتانيا.

وعلق رائد الفضاء الإماراتي على الصور قائلاً: “التقطت هذه الصورة لـ عين الصحراء أو قلب الريشات في موريتانيا وهو معلم جيولوجي يشهد على عجائب الطبيعة وأسرار كوكبنا.. ما أجمل طبيعتنا في العالم العربي.. وما أروع غناها وتنوعها”.

وكان النيادي، قد انطلق في رحلته إلى محطة الفضاء الدولية، مطلع مارس/آذار الماضي، وخلالها سيخوض أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة.

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كما سيشارك “النيادي” خلال تواجده بمحطة الفضاء الدولية، بتجارب علمية في عشرة مجالات حيوية طوال مدة المهمة.

وقد حقّق سلطان النيادي بالفعل، بعض الإنجازات التي ستبقى راسخة في التاريخ العربي، حيث سجّل اسمه بأحرف من ذهب كأول عربي يسير في الفضاء الفسيح.

وذلك خلال المهام التي قام بها للسير خارج محطة الفضاء الدولية، ضمن مهام البعثة 69 الموجودة على متن المحطة.

ويمضي النيادي مهمة «طموح زايد 2» على متن المحطة الدولية، في أطول مهمة للرواد العرب بالفضاء، والتي تستمر 6 أشهر، أجرى خلالها العديد من التجارب العلمية، وأول عملية سير خارج المحطة استمرت لـ7 ساعات ودقيقة واحدة.

ماذا نعرف عن “عين الصحراء” الموريتانية؟

عين الصحراء، هي بقعة في وسط صحراء شمال موريتانيا، وتسمى كذلك، لأن تصميمها الطبيعي يشبه العين. وعلى غرار اسم “عين الصحراء” تسمى كذلك، “عين أفريقيا” أو “قلب الريشات”.

قلب الريشات في موريتانيا هو معلم جيولوجي دائري يبهر الناظرين بجماله وغموضه. يقع في “هضبة آدرار” بالصحراء الكبرى، ويبلغ قطره نحو 35 كيلومتراً.

يعتقد بعض العلماء أنه ناتج عن اصطدام نيزك بالأرض قبل ملايين السنين، ويعتقد آخرون أنه بركان خامد منذ عصور طويلة.

يشهد قلب الريشات على عجائب الطبيعة وأسرار كوكبنا، وقد التقطت له صور رائعة من الفضاء.

كما يحمل قلب الريشات تاريخاً وثقافة غنية، فهو موطن لنباتات فريدة وحيوانات نادرة، وقد سمع عنه أساطير وحكايات تُروى من جيل إلى جيل.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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