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رونالدو وجورجينا في مستشفى بالرياض في حالة قلق وترقب.. ماذا حدث لابنتهما بيلا؟ (شاهد)

بيلا سبق وأن خضعت للعلاج لمدة أسبوع كامل لمعاناتها من التهاب الشعب الهوائية

كتب سالم حنفي
رونالدو وجورجينا في مستشفى بالرياض watanserb.com
رونالدو وجورجينا في مستشفى بالرياض
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وطن- شوهد أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو مؤخرًا في مستشفى في الرياض بالمملكة العربية السعودية مع صديقته جورجينا رودريغيز. وبحسب ما ورد، كان المهاجم البرتغالي في المستشفى لإجراء عملية جراحية لابنته بيلا التي كانت تعاني من مشاكل صحية منذ بعض الوقت.

وبحسب موقع “سبورتس تيغر“، فقد تمّ نقل ابنة كريستيانو إلى المستشفى لإجراء جراحة الزائدة الدودية، وفقًا للتقارير.

كريستيانو رونالدو وجورجينا في مستشفى بالرياض
كريستيانو رونالدو وجورجينا في مستشفى بالرياض

بيلا خضعت سابقاً للعلاج لمدة أسبوع

وأوضح الموقع، أنه في وقت سابق، تمّ خضوعها لمدة أسبوع كامل لتلقي العلاج من “التهاب الشعب الهوائية”، مما أدى إلى تغيّب لاعب كرة القدم عن تدريب ما قبل الموسم لفريقه مانشستر يونايتد آنذاك.

وكان اللاعب البرتغالي قد أدلى ببيان قال فيه: “لا يبدو أن المديرين التنفيذيين في مانشستر يونايتد يعتقدون بنسبة 100٪ أن ابنتي المولودة حديثًا كانت مريضة. إنه أمر مؤلم لأنهم لم يأخذوا كلامي من أجل ذلك”.

وأثار هذا كثيراً من الجدل بين مشجعي مانشستر يونايتد ورونالدو.

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وأدى انعدام الثقة هذا بين النادي الإنجليزي والفائز خمس مرات بالكرة الذهبية إلى خروجه من نادي Premier Club. لكن ظهوره في المستشفى يؤكد أن ابنته كانت في الحقيقة مريضة وتعاني من ظروف صحية.

رونالدو وجورجينا في مستشفى بالرياض في حالة قلق وترقب
رونالدو وجورجينا في مستشفى بالرياض في حالة قلق وترقب

تقارير إعلامية عن عدم رغبة رونالدو الاستمرار مع النصر

يأتي هذا كلّه في وقتٍ أفادت فيه تقارير بأنّ لاعب مانشستر يونايتد السابق يريد الرحيل عن النصر السعودي، ويتطلّع ريال مدريد إلى تقديم عرض بعدم اللعب لمهاجمه الأسطوري.

وفاة ابن رونالدو يذكر أنّ رونالدو كان قد فُجع العام الماضي بوفاة أحد توأميه من شريكته جورجينا، في حادثة وصفها بـ”أسوأ لحظة في حياته” منذ وفاة والده وهو في عمر الـ20. وروى رونالدو في حديث سابق اللحظات الأولى التي أعقبت وفاة رضيعه وقال: “وصلت جورجينا إلى المنزل وبدأ الأطفال يقولون أين الطفل الآخر؟”، جاء ذلك بعدما ولدت (بيلا) بصحة جيدة، بينما لم ينجو شقيقها التوأم أنجل وتوفي بعد الولادة مباشرة. وتابع: “بكيت مع ابني الأكبر، كريستيانو جونيور، عندما أخبرته بما حدث”.

وكشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن أنّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يشعر بعدم الارتياح في نادي النصر السعودي، ويسعى جاهداً للرحيل عن النادي والعودة إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

وبحسب ما أفادت به الصحافة الإسبانية، فإنّ رونالدو لن يواصل اللعب في السعودية بسبب صعوبة تأقلمه مع ثقافة البلد وحاجز اللغة.

وتجدر الإشارة إلى أنه بموجب عقده الحالي، يجب على كريستيانو رونالدو البقاء في النصر السعودي حتى يونيو 2025، ولكن يبدو أنه يسعى للعودة إلى مدريد قبل ذلك الوقت.

المصدرتويتر، موقع سبورتس تيغر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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