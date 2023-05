رونالدو وجورجينا في مستشفى بالرياض في حالة قلق وترقب.. ماذا حدث لابنتهما بيلا؟ (شاهد)

- Advertisement -

وطن- شوهد أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو مؤخرًا في مستشفى في الرياض بالمملكة العربية السعودية مع صديقته جورجينا رودريغيز. وبحسب ما ورد، كان المهاجم البرتغالي في المستشفى لإجراء عملية جراحية لابنته بيلا التي كانت تعاني من مشاكل صحية منذ بعض الوقت.

وبحسب موقع “سبورتس تيغر“، فقد تمّ نقل ابنة كريستيانو إلى المستشفى لإجراء جراحة الزائدة الدودية، وفقًا للتقارير.

❗

Cristiano Ronaldo in a hospital in Riyadh for his daughter's appendix operation. pic.twitter.com/xbPdU679ff

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) May 2, 2023