الخميس, مايو 4, 2023
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رياضة

تشكيلة منتخب الجزائر ضد الكونغو والتوقيت في كأس أفريقيا للناشئين 2023

منافسات دور مجموعات كأس أفريقيا للناشئين 2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب الجزائر ضد الكونغو watanserb.com
تشكيلة منتخب الجزائر ضد الكونغو
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وطن- يلتقي منتخب الجزائر أمام نظيره الكونغو، الجمعة، في الجولة الثالثة من منافسات دور مجموعات كأس أفريقيا للناشئين تحت سن 17 عاماً.

ويستضيف ملعب (نيلسون مانديلا)، مباراة الجزائر والكونغو في منافسات البطولة الأفريقية القارية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس دول شمال أفريقيا.

توقيت مباراة منتخب الجزائر ضد الكونغو

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر (القاهرة)، عند الساعة العاشرة مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

أما بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

معلق مباراة منتخب الجزائر والكونغو

وستبث وقائع أحداث مباراة منتخب الجزائر والكونغو، في منافسات كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت سن 17 عاماً، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري محمد المبروكي.

تدريبات منتخب الجزائر
تدريبات منتخب الجزائر

كما وستنقل مجريات المباراة على قناة ( bein sport HD 2)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11013، ومعدل الترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

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تشكيلة منتخب الجزائر ضد الكونغو

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الجزائري رزقي رمان، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام الكونغو، في منافسات دور مجموعات كأس أفريقيا للناشئين تحت سن 17 عاماً، كما يلي:

حراسة المرمى: ماستياس حماش، بوتلجة مهدي.

دفاع التشكيلة (محاربو الصحراء): رامي بوعويش، نذير يعقوبي، غاسي يعقوب، يونس بداني (عبد الحق بن إيدر).

خط الوسط: آمين غالو، يوسف بلقايد، أنس عابد (محمد عبد المجيب).

مركز الهجوم: مسلم أناتوف، زياد بلطايف، يزيد عصام (لياس جبريل بهلولي).

وكان المنتخب الجزائري قد تلقى الخسارة. أمام نظيره السنغال في منافسات الجولة الماضية من كأس أمم أفريقيا للناشئين، بثلاثية نظيفة دون مقابل.

المنتخب الجزائري
المنتخب الجزائري
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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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