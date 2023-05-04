تشكيلة منتخب الجزائر ضد الكونغو والتوقيت في كأس أفريقيا للناشئين 2023

- Advertisement -

وطن- يلتقي منتخب الجزائر أمام نظيره الكونغو، الجمعة، في الجولة الثالثة من منافسات دور مجموعات كأس أفريقيا للناشئين تحت سن 17 عاماً.

ويستضيف ملعب (نيلسون مانديلا)، مباراة الجزائر والكونغو في منافسات البطولة الأفريقية القارية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس دول شمال أفريقيا.

توقيت مباراة منتخب الجزائر ضد الكونغو

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر (القاهرة)، عند الساعة العاشرة مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

أما بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

معلق مباراة منتخب الجزائر والكونغو

وستبث وقائع أحداث مباراة منتخب الجزائر والكونغو، في منافسات كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت سن 17 عاماً، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري محمد المبروكي.

كما وستنقل مجريات المباراة على قناة ( bein sport HD 2)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11013، ومعدل الترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

- Advertisement -

تشكيلة منتخب الجزائر ضد الكونغو

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الجزائري رزقي رمان، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام الكونغو، في منافسات دور مجموعات كأس أفريقيا للناشئين تحت سن 17 عاماً، كما يلي:

حراسة المرمى: ماستياس حماش، بوتلجة مهدي.

دفاع التشكيلة (محاربو الصحراء): رامي بوعويش، نذير يعقوبي، غاسي يعقوب، يونس بداني (عبد الحق بن إيدر).

خط الوسط: آمين غالو، يوسف بلقايد، أنس عابد (محمد عبد المجيب).

مركز الهجوم: مسلم أناتوف، زياد بلطايف، يزيد عصام (لياس جبريل بهلولي).

وكان المنتخب الجزائري قد تلقى الخسارة. أمام نظيره السنغال في منافسات الجولة الماضية من كأس أمم أفريقيا للناشئين، بثلاثية نظيفة دون مقابل.