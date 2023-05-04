الخميس, مايو 4, 2023
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رياضة

بعد غياب لنحو 33 عاماً.. نابولي يتربع على عرش إيطاليا (فيديو)

نابولي يُتوج بلقب دوري الكالتشيو الممتاز للمرة الثالثة في تاريخ مسيرته

كتب فارس أبو شيحة
نابولي يتوج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه watanserb.com
تتويج نابولي بالدوري الإيطالي
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وطن- تُوج فريق نابولي بلقب الدوري الإيطالي الممتاز 2022-2023، بعد غياب لنحو 33 عاماً عن صدارة الكالتشيو، عقب تعادله الإيجابي أمام أودينيزي بهدف لكليهما في ختام منافسات الجولة ال33.

وافتتح فريق أودينيزي صاحب الأرض أولى أهداف المباراة عند الدقيقة ال13، عن طريق اللاعب ساندي لوفريك.

تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي الممتاز

وأدرك نابولي هدف التعادل لصالح فريق نابولي، النجم النيجيري فيكتور أوسيمين في ال52.

كما وتساوى فريق نابولي وأودينيزي في عدد التسديدات بين كلا الفريقين طيلة مجريات دقائق المباراة برصيد 7 تسديدات.

بينما تفوق نابولي المتوج باللقب الثالث في تاريخ مسيرته في الدوري الإيطالي الممتاز، على مستوى الاستحواذ على الكرة بنسبة 65%، مقابل 35% للفريق المنافس أودينيزي في المباراة.

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واستطاع فريق نابولي حسم اللقب قبل ختام منافسات الدوري الإيطالي هذا الموسم ب5 جولات، بعد تعزيز الصدارة بفارق نحو 14 نقطة عن الوصيف لاتسيو صاحب المركز الثاني.

كما وخاض فريق قلعة الجنوب 33 مباراة، حقق من خلالها الفوز في 25 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، كما وتلقى الخسارة في 3 مباريات أخرى حتى يومنا هذا.

جماهير نابولي
جماهير نابولي

وسجل النجم النيجيري فيكتور أوسيمين هداف نابولي 22 هدفاً حتى الآن، متربعاً بذلك على صدارة هدافين الكالتشيو الإيطالي هذا الموسم كأول أفريقي يفعل ذلك.

نابولي يتربع على عرش إيطاليا

كما وسيواجه فريق نابولي المتوج بلقب للمرة الثالثة في تاريخه للمواجهة القوية القادمة. أمام منافسه فيتورنتينا، الأحد، في منافسات الجولة ال34 في الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، على ملعب ( سان باولو).

نابولي الإيطالي
نابولي الإيطالي

ويتصدر فريق نابولي قلعة الجنوب جدول ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو). برصيد 80 نقطة، كما وجاء فريق لاتسيو في المركز الثاني برصيد 64 نقطة للموسم الحالي.

نابولي
نابولي
المصدروطن + الدوري الإيطالي تويتر + نابولي تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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