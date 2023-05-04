بعد غياب لنحو 33 عاماً.. نابولي يتربع على عرش إيطاليا (فيديو)

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وطن- تُوج فريق نابولي بلقب الدوري الإيطالي الممتاز 2022-2023، بعد غياب لنحو 33 عاماً عن صدارة الكالتشيو، عقب تعادله الإيجابي أمام أودينيزي بهدف لكليهما في ختام منافسات الجولة ال33.

وافتتح فريق أودينيزي صاحب الأرض أولى أهداف المباراة عند الدقيقة ال13، عن طريق اللاعب ساندي لوفريك.

تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي الممتاز

وأدرك نابولي هدف التعادل لصالح فريق نابولي، النجم النيجيري فيكتور أوسيمين في ال52.

كما وتساوى فريق نابولي وأودينيزي في عدد التسديدات بين كلا الفريقين طيلة مجريات دقائق المباراة برصيد 7 تسديدات.

بينما تفوق نابولي المتوج باللقب الثالث في تاريخ مسيرته في الدوري الإيطالي الممتاز، على مستوى الاستحواذ على الكرة بنسبة 65%، مقابل 35% للفريق المنافس أودينيزي في المباراة.

صافرة النهاية..#نابولي بطلاً للدوري الإيطالي لموسم 2022-2023

التعادل مع أودينيزي 1-1 يحسم لقب الاسكوديتو قبل نهاية المسابقة بخمس جولات لحظات جنون الجماهير.. للتاريخ#أودينيزي_نابولي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/zEYMaeMJap — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 4, 2023

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واستطاع فريق نابولي حسم اللقب قبل ختام منافسات الدوري الإيطالي هذا الموسم ب5 جولات، بعد تعزيز الصدارة بفارق نحو 14 نقطة عن الوصيف لاتسيو صاحب المركز الثاني.

كما وخاض فريق قلعة الجنوب 33 مباراة، حقق من خلالها الفوز في 25 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، كما وتلقى الخسارة في 3 مباريات أخرى حتى يومنا هذا.

وسجل النجم النيجيري فيكتور أوسيمين هداف نابولي 22 هدفاً حتى الآن، متربعاً بذلك على صدارة هدافين الكالتشيو الإيطالي هذا الموسم كأول أفريقي يفعل ذلك.

نابولي يتربع على عرش إيطاليا

كما وسيواجه فريق نابولي المتوج بلقب للمرة الثالثة في تاريخه للمواجهة القوية القادمة. أمام منافسه فيتورنتينا، الأحد، في منافسات الجولة ال34 في الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، على ملعب ( سان باولو).

“الحاسمة اختارت الحاسم.. لقطة تاريخية هو الأولى بها”

أوسيمين يسجل هدف التعادل لفريق نابولي.. قد يكون هدف الاسكوديتو#أودينيزي_نابولي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/kDwbvmrVj9 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 4, 2023

ويتصدر فريق نابولي قلعة الجنوب جدول ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو). برصيد 80 نقطة، كما وجاء فريق لاتسيو في المركز الثاني برصيد 64 نقطة للموسم الحالي.