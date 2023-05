بعد غياب لنحو 33 عاماً.. نابولي يتربع على عرش إيطاليا (فيديو)

- Advertisement -

وطن- تُوج فريق نابولي بلقب الدوري الإيطالي الممتاز 2022-2023، بعد غياب لنحو 33 عاماً عن صدارة الكالتشيو، عقب تعادله الإيجابي أمام أودينيزي بهدف لكليهما في ختام منافسات الجولة ال33.

وافتتح فريق أودينيزي صاحب الأرض أولى أهداف المباراة عند الدقيقة ال13، عن طريق اللاعب ساندي لوفريك.

وأدرك نابولي هدف التعادل لصالح فريق نابولي، النجم النيجيري فيكتور أوسيمين في ال52.

كما وتساوى فريق نابولي وأودينيزي في عدد التسديدات بين كلا الفريقين طيلة مجريات دقائق المباراة برصيد 7 تسديدات.

