الخميس, مايو 4, 2023
الرئيسيةالهدهدأصدر أوامر عاجلة.. بايدن يهدد "جنرالات السودان" وهذا ما قاله عن البشير
الهدهد

أصدر أوامر عاجلة.. بايدن يهدد “جنرالات السودان” وهذا ما قاله عن البشير

الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر أوامره بفرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن تهديد السلام والأمن والاستقرار في السودان

كتب باسل النجار
بيان جو بايدن حول أحداث السودان watanserb.com
الرئيس الأمريكي جو بايدن
- Advertisement -

وطن – أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن بيانا جديدا اليوم، الخميس، بشأن أحداث العنف في السودان متوعدا بفرض عقوبات على الأطراف المسؤولة عن زعزعة استقرار الدولة وإزهاق أرواح المدنيين.

بيان عاجل لبايدن بشأن أحداث العنف في السودان

وقال جو بايدن إن العنف الحاصل في السودان “مأساة وخيانة لمطلب الشعب السوداني الواضح بحكومة مدنية والانتقال إلى الديمقراطية.”

وتابع: إنني أنضم إلى شعب السودان المحب للسلام والقادة في جميع أنحاء العالم في الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة.

وأضاف الرئيس الأمريكي بحسب ما نقلت “واشنطن بوست washingtonpost” أن هذا العنف، الذي سرق بالفعل أرواح مئات المدنيين وبدأ خلال شهر رمضان، هو أمر غير معقول ويجب أن ينتهي.

منذ اللحظات الأولى لهذا الصراع، سهلت الولايات المتحدة المغادرة الآمنة لآلاف الأشخاص – الأمريكيين وغيرهم – عن طريق البر والبحر والجو.

وأجرت مفاوضات مكثفة لوقف تصعيد العنف كما تتواصل جهودنا الدبلوماسية لحث جميع الأطراف على إنهاء الصراع العسكري والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وكذلك جهودنا لمساعدة الأمريكيين الباقين، بما في ذلك من خلال تزويدهم بمعلومات عن خيارات الخروج، يقول بايدن.

- Advertisement -

وتابع الرئيس الأمريكي: تتعامل الولايات المتحدة بالفعل مع هذه الأزمة الإنسانية التي تتكشف تدريجيا امامنا، وهي على استعداد لدعم المساعدة الإنسانية عندما تسمح الظروف بذلك.

وأكمل: “تقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب السودان ونحن نعمل على دعم التزامهم بمستقبل يسوده السلام والفرص.”

الرئيس الأمريكي هدد بفرض عقوبات على أطراف الصراع

وشدد بايدن على أنه أصدر اليوم، الخميس، أمرًا تنفيذيًا جديدًا يوسع سلطات الولايات المتحدة للرد على العنف الذي بدأ في 15 أبريل الماضي.

وذلك بفرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن تهديد السلام والأمن والاستقرار في السودان وتقويض التحول الديمقراطي فيه، واستخدام العنف ضد المدنيين؛ أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

واختتم بيانه بالقول: “عانى الشعب السوداني ثلاثين عامًا في ظل نظام استبدادي لكنهم لم يتخلوا أبدًا عن التزامهم بالديمقراطية أو عن أملهم في مستقبل أفضل.”

وتابع: “وقد أسقط تفانيهم ديكتاتورًا، ليواجهوا فيما بعد انقلابا عسكريا في أكتوبر 2021، والآن المزيد من العنف بين الفصائل التي تقاتل من أجل السيطرة.”

المعارك بين البرهان وحميدتي في السودان سيطول أمدها

ويشار إلى أنه لا تتوقع الولايات المتحدة توقف المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، لأن أيا منهما ليس لديه الدافع للسعي للسلام، حسب ما أعلنت رئيسة الاستخبارات الوطنية الأميركية أفريل هينز الخميس.

وقالت هينز أمام مجلس الشيوخ، إن “المعارك في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بتقديرنا، سيطول أمدها على الأرجح، لأن الطرفين يعتقدان أن بإمكان كل منهما الفوز عسكريا وليس لديهما دوافع تذكر للجلوس إلى طاولة المفاوضات”.

وأضافت “يسعى الطرفان إلى مصادر دعم خارجية، من المرجح في حال نجحت، أن تُفاقم النزاع وتخلق احتمالات أكبر لمخاطر توسع رقعة التحديات في المنطقة”.

ورأت هينز، أكبر مسؤولي الاستخبارات في الولايات المتحدة، أن المعارك فاقمت ظروفا إنسانية متردية أساسا، “ما يثير شبح تدفق هائل للاجئين والحاجة إلى مساعدات في المنطقة”.

ويتواصل القتال في الخرطوم لليوم العشرين على التوالي بعد فشل الهدنة الأخيرة بين الطرفين.

ودوّت أصوات اشتباكات عنيفة في وسط الخرطوم، اليوم الخميس، حيث حاول الجيش السوداني إخراج قوات الدعم السريع شبه العسكرية من المناطق المحيطة بالقصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش، مما يجعل تنفيذ هدنة مستمرة صعب المنال.

ويسعى الجانبان على ما يبدو إلى السيطرة على مناطق في العاصمة قبل أي مفاوضات محتملة.

المصدرواشنطن بوست - ترجمة وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اقرأ أيضاً

الهدهد

انفجارات عنيفة في السودان.. ماذا يحدث عند قصر الرئاسة؟

الهدهد

حقيقة فيديو “الكمين” ضد الدعم السريع في السودان.. ما علاقة ليبيا؟

الهدهد

تفاصيل ضربة ثانية تلقتها السعودية في الحرب السودانية وتنديد واسع

الهدهد

أدلة جديدة تفضح دعم الإمارات لقوات حميدتي والذهب كلمة السر (شاهد)

الهدهد

عبد الله حمدوك يقدم 5 مقترحات لوقف الحرب بالسودان ورسائل مؤثرة

تقارير

MEE: الإمارات تُنفذ أجندات تتجاوز حجمها.. هكذا تدعم أمراء الحرب في المنطقة

الهدهد

سخرية واسعة من حميدتي بعد رده على امتلاك قواته طائرات مسيرة.. ماذا قال؟ (شاهد)

تقارير

الغارديان: حفتر يدعم حميدتي يومياً بالوقود والذخائر والكورنيت بتوجيه من دولة ما.. من هي؟!

الهدهد

حكايات الحزن والألم على متن سفينة سعودية أجلت رعايا من السودان

تقارير

“حفتر السودان”.. نبوءة أكاديمي قطري عن حميدتي تصدق وهذا جديد توقعاته

الهدهد

حميدتي ينفي تلقيه دعما من الإمارات: “أنا مع الشعب ولست منافقاً” (فيديو)

الهدهد

مستاء وغاضب.. فيديو يوثق أحدث ظهور لعبد الفتاح البرهان

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

حفيد حسني مبارك ينشر صورة نادرة للرئيس الراحل في ذكرى ميلاده

هكذا تحرش طبيب بـ دانا حمدان.. كشفت لأول مرة عن “عقدة” تلازمها (فيديو)

بعد سميح ساويرس.. عمرو موسى يثير الجدل هو الآخر بتصريحات نارية (فيديو)

بعد توعد روسيا بتصفيته في مقر إقامته.. ماذا يفعل زيلينسكي في لاهاي؟

ما هي مخاطر استخدام مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية؟

تجرد من ملابسه.. فيديو صادم لمخمور يقتحم مسجداً في المغرب

“تخفّوا بملابس نساء وزيّ رجال دين” .. شاهد كيف تسللت القوة الإسرائيلية الخاصة إلى نابلس

هل يساعد استخدام الإنترنت في تقليل خطر الإصابة بالخرف؟..دراسة تُجيب

فضيحة.. الكشف عن موت متحول جنسياً خلال زراعة مهبل لتسهيل الجماع باستخدام أجزاء من القولون!

احذر..4 أشياء لا يجب أن تكون في حمامك عندما يأتي ضيوف

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC