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انفجارات عنيفة في السودان.. ماذا يحدث عند قصر الرئاسة؟

صراع عبد الفتاح البرهان وحميدتي على السلطة مستمر والسودانيون يدفعون الثمن بدمائهم

كتب باسل النجار
انفجارات عنيفة في السودان watanserb.com
انفجارات عنيفة في السودان
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وطن- أفاد شهود عيان بوقوع انفجار عنيف هز وسط العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، مع تصاعد لأعمدة الدخان في محيط القصر الجمهوري، حسبما ذكر مراسل راديو “سوا”.

انفجارات تهز وسط الخرطوم

ووسط استمرار القتال بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع في السودان، سمع دوي انفجارات متقطعة بالعاصمة وسط تحليق للطيران الحربي في شمال الخرطوم بحري.

وقال مراسل راديو “سوا” لدى الخرطوم إن الطيران الحربي التابع للجيش يحلق فوق محيط مقر الإذاعة والتفلزيون بأم درمان، في ما تطلق قوات الدعم السريع مضادات الطائرات.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية جنوب السودان عن موافقة طرفي النزاع في الجارة الشمالية لهدنة تستمر 7 أيام تبدأ من 4 مايو، بحسب موقع “الحرة“.

وبحسب فرانس برس، فإن الطرفين لم يحترما أيا من الهدن السابقة التي تم الاتفاق عليها.

وأسفر القتال الذي بدأ في 15 أبريل عن مقتل أكثر من 500 شخص، معظمهم في الخرطوم ودارفور (غرب)، وإصابة الآلاف، وفق حصيلة رسمية يؤكد مراقبون أنها أقل من الواقع.

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واعتبرت الأمم المتحدة أن الصراع أوقع البلد، وهو أحد أفقر دول العالم، في “كارثة بأتم معنى الكلمة”. ولا يُظهر قائدا الجيش وقوات الدعم السريع أي مؤشر على التراجع، ومع ذلك فإنهما ليسا قادرين على تحقيق نصر سريع فيما يبدو.

انفجارات تهز وسط الخرطوم
انفجارات تهز وسط الخرطوم

صراع البرهان وحميدتي

وتقاسم الطرفان السلطة في السابق في إطار عملية انتقال بدعم دولي نحو انتخابات حرة وحكومة مدنية.

وتبادل طرفا النزاع في السودان الاتهامات بقصف الأحياء السكنية في الخرطوم، وخرق هدن وقف إطلاق النار المتكررة التي يتم الإعلان عنها منذ اندلاع المعارك الدامية.

وكانت قوات الدعم السريع، قالت، مساء الثلاثاء، إنها “تبسط سيطرتها على 99 بالمئة من ولاية الخرطوم” وتعد بما سمته “النصر القريب”.

في المقابل، قالت القوات المسلحة، مساء الثلاثاء، إن الوضع “مستقر” في جميع أنحاء البلاد باستثناء اشتباكات متقطعة في العاصمة.

وأدت المعارك الدامية إلى نزوح كثير من سكان الخرطوم البالغ عددهم 5 ملايين نسمة إلى داخل وخارج البلاد.

والثلاثاء، قال متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة خلال مؤتمر صحفي دوري في جنيف إن المعارك الدائرة في السودان أجبرت أكثر من 334 ألف شخص على النزوح داخل البلاد، وأكثر من 100 ألف آخرين على اللجوء إلى الدول المجاورة.

المصدرموقع الحرة، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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