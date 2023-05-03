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حقيقة فيديو “الكمين” ضد الدعم السريع في السودان.. ما علاقة ليبيا؟

خدمة تقصي صحة الأخبار بوكالة "فرانس برس" أكدت أن الفيديو لا علاقة له بما يجري في السودان بل التقط عام 2020 في ليبيا

كتب خالد الأحمد
الإشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع watanserb.com
الإشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
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وطن- ما إن بدأت وتيرة الحرب والإشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالتصاعد منذ أكثر من أسبوعين، حتى بدأت حرب أخرى موازية تتصاعد هي الأخرى وتمثلت بالإشاعات التي بدأ الطرفان يبثانها للتأثير على الحالة النفسية لكلا الطرفين.

حرب من نوع آخر على مواقع التواصل بين حميدتي والبرهان

وفي هذا السياق تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو زعم ناشروه أنّه يظهر كميناً نصبه الجيش السوداني لقوات الدعم السريع في أحد أحياء الخرطوم.

ويُظهر الفيديو مسلّحين يرصدون عربة من مبنى مطلّ على شارعٍ قبل إطلاق النار عليها بكثافة. وجاء في التعليق المرافق: “هذا ما حصل لقوات الدعم السريع في كافوري (حيّ في شمال الخرطوم) قبل قليل”.

كما نشر تعليق يقول: “الدعامة (قوات الدعم السريع) بيطيروا طير من العربات مقتولين”.

ويأتي تداول هذا الفيديو مع تواصل المعارك العنيفة في السودان بين قوات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، رغم هدنة تُمدّد بانتظام من دون الالتزام بها، فيما يحذّر المجتمع الدولي من وضع إنساني “كارثي”.

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وأسفرت المعارك في الخرطوم ومناطق أخرى، خصوصاً دارفور (غرب)، عن سقوط أكثر من 500 قتيل و5000 جريح، بحسب البيانات الرسمية التي يُعتقد أنّها أقلّ بكثير من الواقع.

سياقٍ مضلّل

وأشارت “خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة” في وكالة “فرانس برس” إلى أنّ الفيديو المتداول لا علاقة له بالسودان.

وتنبّه أحد المعلّقين على المنشورات المتداولة إلى أنّ الصوت مركّب، فيما علّق آخر برابطٍ يُظهر نسخة من الفيديو نشرت عام 2020.

وأضاف المصدر أن مروجي الفيديو عمدوا في سياقٍ مضلّل إلى عكس الصورة وتركيب صوتٍ يوحي زيفاً بأنّ الفيديو ملتقط في السودان.

وبالفعل يمكن العثور على نسخٍ أخرى للفيديو نفسه في صفحات أخرى على موقع يوتيوب (تحذير محتوى عنيف)، مرفقة بتعليقات تشير إلى أن المشاهد تعود لكمينٍ تعرّضت له آنذاك قوات المشير خليفة حفتر في ليبيا.

إثر ذلك أرشد التعمّق بالبحث إلى تقارير نشرتها وسائل إعلاميّة عدّة عن الفيديو في الثالث من حزيران/يونيو 2020.

وجاء في هذه التقارير أنّ الفيديو يظهر وقوع قوات المشير خليفة حفتر في كمين نصبته قوات حكومة الوفاق الوطني قرب العاصمة طرابلس.

فيديو الكمين ضد الدعم السريع في السودان
فيديو الكمين ضد الدعم السريع في السودان

الفيديو يعود لكمين في ليبيا

إلا أنّ الفيديو في الحقيقة يعود لكمينٍ في ليبيا عام 2020.ويُظهر الفيديو مسلّحين يرصدون عربة من مبنى مطلّ على شارعٍ قبل إطلاق النار عليها بكثافة.

وتابع المصدر أن حفتر كان الرجل القوي في شرق البلاد يدعم حكومة موازية لحكومة الوفاق الوطني في الغرب المعترف بها دولياً برئاسة فائز السرّاج.

وشهدت ليبيا على مدى أكثر من عقد صراعاً متقطعاً منذ أن أطاحت ثورة عام 2011 بدعم من حلف شمال الأطلسي بمعمّر القذافي، وسط نزاعات شاركت فيها ميليشيات مختلفة وقوى أجنبية، وتنافس بين حكومات متعددة على النفوذ في البلاد.

وكان الإعلام العسكري في القوات المسلحة السودانية أكد أن الموقف العملياتي مستقر في جميع أنحاء البلاد، عدا اشتباكات متقطعة مع المليشيا المتمردة في أجزاء من العاصمة.

وأضاف أن ذلك يأتي نتيجة لخروقاتها المستمرة للهدنة المعلنة، وذلك بمواصلة القصف العشوائي لبعض المواقع بما فيها الأحياء السكنية واستمرار التحركات العسكرية.

المصدرتويتر، وكالة فرانس برس، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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