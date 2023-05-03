حقيقة فيديو “الكمين” ضد الدعم السريع في السودان.. ما علاقة ليبيا؟

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وطن- ما إن بدأت وتيرة الحرب والإشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالتصاعد منذ أكثر من أسبوعين، حتى بدأت حرب أخرى موازية تتصاعد هي الأخرى وتمثلت بالإشاعات التي بدأ الطرفان يبثانها للتأثير على الحالة النفسية لكلا الطرفين.

حرب من نوع آخر على مواقع التواصل بين حميدتي والبرهان

وفي هذا السياق تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو زعم ناشروه أنّه يظهر كميناً نصبه الجيش السوداني لقوات الدعم السريع في أحد أحياء الخرطوم.

ويُظهر الفيديو مسلّحين يرصدون عربة من مبنى مطلّ على شارعٍ قبل إطلاق النار عليها بكثافة. وجاء في التعليق المرافق: “هذا ما حصل لقوات الدعم السريع في كافوري (حيّ في شمال الخرطوم) قبل قليل”.

🛑 *البل الحصل في كافوري قبال شوية الدعامة بيطيرو طير من العربات مقتولين* _

تشاد بس مكانكم الاصلي

هنا موت بس وبل

اكسح امسح pic.twitter.com/tdoTYoB64e — المشير سوار الذهب ٣ (@Ibrahim86415342) May 1, 2023

كما نشر تعليق يقول: “الدعامة (قوات الدعم السريع) بيطيروا طير من العربات مقتولين”.

ويأتي تداول هذا الفيديو مع تواصل المعارك العنيفة في السودان بين قوات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، رغم هدنة تُمدّد بانتظام من دون الالتزام بها، فيما يحذّر المجتمع الدولي من وضع إنساني “كارثي”.

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وأسفرت المعارك في الخرطوم ومناطق أخرى، خصوصاً دارفور (غرب)، عن سقوط أكثر من 500 قتيل و5000 جريح، بحسب البيانات الرسمية التي يُعتقد أنّها أقلّ بكثير من الواقع.

🛑 *البل الحصل في كافوري قبال شوية الدعامة بيطيرو طير من العربات مقتولين* _ ( منقول ) pic.twitter.com/8dnQKrvSfN — ODEELA𒆜 DM للحوجة🛑🛑 (@YAQEEN1333) May 1, 2023

سياقٍ مضلّل

وأشارت “خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة” في وكالة “فرانس برس” إلى أنّ الفيديو المتداول لا علاقة له بالسودان.

وتنبّه أحد المعلّقين على المنشورات المتداولة إلى أنّ الصوت مركّب، فيما علّق آخر برابطٍ يُظهر نسخة من الفيديو نشرت عام 2020.

وأضاف المصدر أن مروجي الفيديو عمدوا في سياقٍ مضلّل إلى عكس الصورة وتركيب صوتٍ يوحي زيفاً بأنّ الفيديو ملتقط في السودان.

وبالفعل يمكن العثور على نسخٍ أخرى للفيديو نفسه في صفحات أخرى على موقع يوتيوب (تحذير محتوى عنيف)، مرفقة بتعليقات تشير إلى أن المشاهد تعود لكمينٍ تعرّضت له آنذاك قوات المشير خليفة حفتر في ليبيا.

إثر ذلك أرشد التعمّق بالبحث إلى تقارير نشرتها وسائل إعلاميّة عدّة عن الفيديو في الثالث من حزيران/يونيو 2020.

وجاء في هذه التقارير أنّ الفيديو يظهر وقوع قوات المشير خليفة حفتر في كمين نصبته قوات حكومة الوفاق الوطني قرب العاصمة طرابلس.

الفيديو يعود لكمين في ليبيا

إلا أنّ الفيديو في الحقيقة يعود لكمينٍ في ليبيا عام 2020.ويُظهر الفيديو مسلّحين يرصدون عربة من مبنى مطلّ على شارعٍ قبل إطلاق النار عليها بكثافة.

وتابع المصدر أن حفتر كان الرجل القوي في شرق البلاد يدعم حكومة موازية لحكومة الوفاق الوطني في الغرب المعترف بها دولياً برئاسة فائز السرّاج.

وشهدت ليبيا على مدى أكثر من عقد صراعاً متقطعاً منذ أن أطاحت ثورة عام 2011 بدعم من حلف شمال الأطلسي بمعمّر القذافي، وسط نزاعات شاركت فيها ميليشيات مختلفة وقوى أجنبية، وتنافس بين حكومات متعددة على النفوذ في البلاد.

وكان الإعلام العسكري في القوات المسلحة السودانية أكد أن الموقف العملياتي مستقر في جميع أنحاء البلاد، عدا اشتباكات متقطعة مع المليشيا المتمردة في أجزاء من العاصمة.

الموقف العملياتي مستقر في جميع أنحاء البلاد، عدا اشتباكات متقطعة مع المليشيا المتمردة في أجزاء من العاصمة نتيجة لخروقاتها المستمرة للهدنة المعلنة، وذلك بمواصلة القصف العشوائي لبعض المواقع بما فيها الأحياء السكنية واستمرار التحركات العسكرية، pic.twitter.com/nc0eBOJGh3 — القوات المسلحة السودانية – الإعلام العسكري (@GHQSudan) May 2, 2023

وأضاف أن ذلك يأتي نتيجة لخروقاتها المستمرة للهدنة المعلنة، وذلك بمواصلة القصف العشوائي لبعض المواقع بما فيها الأحياء السكنية واستمرار التحركات العسكرية.