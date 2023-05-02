مذهل ومخيف أيضا.. سلطان النيادي ينشر فيديو جديدا لسيره في الفضاء

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وطن- شارك رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي مقطع فيديو جديد له، من محطة الفضاء الدولية، وثَق خلاله أولى لحظات خروجه من المحطة والسير- كأول عربي- في الفضاء الخارجي.

سلطان النيادي يتحدث عن تجربته في السير في الفضاء

قال سلطان النيادي عبر حسابه الرسمي على تويتر إن “مهمة السير في الفضاء كانت تجربة مليئة بالتحديات الصعبة. تعلّمت منها الكثير ولمست خلالها دعمكم الكبير.”

وتابع:”شكرًا لفريقَي مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة ناسا على كل ما حققناه ومواكبتهم الدائمة لي”.

وتابع قائلا: “أشارككم هذا الفيديو الذي يختصر ساعات من العمل خلال هذه المهمة بينما أستعد لما هو قادم”.

مهمة السير في الفضاء كانت تجربة مليئة بالتحديات الصعبة. تعلّمت منها الكثير ولمست خلالها دعمكم الكبير. شكرًا لفريقَي مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة ناسا على كل ما حققناه ومواكبتهم الدائمة لي.

أشارككم هذا الفيديو الذي يختصر ساعات من العمل خلال هذه المهمة بينما أستعد لما هو قادم. pic.twitter.com/AiheIeKonX — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) May 2, 2023

وكان بث مباشر لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، على منصة “يوتيوب“، يوم الجمعة الماضي، وثق خروج رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، من معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية، ليصبح بذلك أول عربي يسير في الفضاء.

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وفي وقت سابق، قال النيادي، إنه سيخرج من معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية، يوم الجمعة، ليصبح بذلك أول عربي يسير في الفضاء.

وكتب النيادي على صفحته في موقع “تويتر” وقتها: “اليوم نصل إلى محطة جديدة في مسيرتنا.. خضت تدريبات مكثفة لأكثر من 3 سنوات تحضيرًا لهذه المهمة التي تتطلب تركيزًا عاليًا، ودقة”.

اليوم نصل إلى محطة جديدة في مسيرتنا.. خضت تدريبات مكثفة لأكثر من 3 سنوات تحضيرًا لهذه المهمة التي تتطلب تركيزًا عاليًا، ودقة. ساعات قليلة وأخرج من وحدة معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية مرتديًا هذه البدلة.. ساعات قليلة ونسطر للعرب تاريخًا جديدًا، ويلامس علم الإمارات الفضاء 🇦🇪 pic.twitter.com/qhKAqDI3qs — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) April 28, 2023

وأضاف: “ساعات قليلة وأخرج من وحدة معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية مرتديًا هذه البذلة”.

وتابع: “ساعات قليلة ونسطر للعرب تاريخًا جديدًا، ويلامس علم الإمارات الفضاء”.

ويوم الخميس الماضي، كتب النيادي “غدًا نخرج من محطة الفضاء الدولية أنا وزميلي ستيفن بوين في مهمة جديدة تضمن استدامة المحطة لتغيير وحدة RFG الخاصة بترددات الراديو والتحضير لتركيب الألواح الشمسية”.

غدًا نخرج من محطة الفضاء الدولية أنا وزميلي ستيفن بوين في مهمة جديدة تضمن استدامة المحطة لتغيير وحدة RFG الخاصة بترددات الراديو والتحضير لتركيب الألواح الشمسية. بعد التدريبات الطويلة والصعبة نحن مستعدون ومعنوياتنا عالية لنخوض التحدي في هذه المهمة. غدًا لنا موعد جديد مع طموح زايد. pic.twitter.com/YMIp78ffiQ — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) April 27, 2023

وأوضح قائلا: “بعد التدريبات الطويلة والصعبة نحن مستعدون ومعنوياتنا عالية لنخوض التحدي في هذه المهمة. غدًا لنا موعد جديد مع طموح زايد”.

من هو رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي؟

سلطان النيادي هو رائد فضاء إماراتي وأحد أوائل رواد الفضاء العرب. وُلد في عام 1981 في منطقة أم غافة في العين.

تخرج من جامعة “برايتون” في هندسة الإلكترونيات والاتصالات، وحصل على درجة الدكتوراه في تكنولوجيا منع تسرب البيانات من جامعة جريفيث في أستراليا.

انضم إلى برنامج الإمارات لرواد الفضاء في عام 2017، وتلقى تدريبات مكثفة في مركز “جونسون” للفضاء التابع لناسا.

شارك في مهمة فضائية طويلة إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2023، وأصبح أول عربي يسير في الفضاء الطلق لمدة ست ساعات ونصف.

يُعتبر سلطان النيادي رمزاً للطموح والابتكار في المجال الفضائي، وهو يسعى إلى نشر الوعي والمعرفة حول أهمية استكشاف الفضاء للأجيال في المستقبل.

ويشار أن السير في الفضاء، هو عملية مختلفة تمامًا عن السير على الأرض، حيث تتم الحركة في الفضاء بشكل حر وبدون قيود من الجاذبية الأرضية.

يخرج رواد الفضاء من محطة الفضاء الدولية بعد استخدام البدلة الفضائية، وهي بدلة خاصة ومتكاملة تُساعد الرواد على التنفس وتوفير الحماية من الظروف القاسية في الفضاء الخارجي، مثل درجات الحرارة المتدنية جدًا وعدم وجود الهواء.

يتم تزويد هذه البدلات الفضائية بأجهزة توفير الأكسجين والضغط وأجهزة التحكم في درجة الحرارة، بالإضافة إلى الأدوات والمعدات اللازمة.