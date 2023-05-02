الثلاثاء, مايو 2, 2023
الرئيسيةالهدهدمذهل ومخيف أيضا.. سلطان النيادي ينشر فيديو جديدا لسيره في الفضاء
الهدهد

مذهل ومخيف أيضا.. سلطان النيادي ينشر فيديو جديدا لسيره في الفضاء

سلطان النيادي خلال رحلته إلى محطة الفضاء الدولية، أصبح أول عربي يسير في الفضاء الخارجي الفسيح في خطوة حظيت بإعجاب عربي واسع النطاق

كتب فهمي الورغمي
سلطان النيادي في الفضاء watanserb.com
سلطان النيادي في الفضاء
- Advertisement -

وطن- شارك رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي مقطع فيديو جديد له، من محطة الفضاء الدولية، وثَق خلاله أولى لحظات خروجه من المحطة والسير- كأول عربي- في الفضاء الخارجي.

سلطان النيادي يتحدث عن تجربته في السير في الفضاء

قال سلطان النيادي عبر حسابه الرسمي على تويتر إن “مهمة السير في الفضاء كانت تجربة مليئة بالتحديات الصعبة. تعلّمت منها الكثير ولمست خلالها دعمكم الكبير.”

وتابع:”شكرًا لفريقَي مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة ناسا على كل ما حققناه ومواكبتهم الدائمة لي”.

وتابع قائلا: “أشارككم هذا الفيديو الذي يختصر ساعات من العمل خلال هذه المهمة بينما أستعد لما هو قادم”.

وكان بث مباشر لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، على منصة “يوتيوب“، يوم الجمعة الماضي، وثق خروج رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، من معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية، ليصبح بذلك أول عربي يسير في الفضاء.

- Advertisement -

وفي وقت سابق، قال النيادي، إنه سيخرج من معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية، يوم الجمعة، ليصبح بذلك أول عربي يسير في الفضاء.

وكتب النيادي على صفحته في موقع “تويتر” وقتها: “اليوم نصل إلى محطة جديدة في مسيرتنا.. خضت تدريبات مكثفة لأكثر من 3 سنوات تحضيرًا لهذه المهمة التي تتطلب تركيزًا عاليًا، ودقة”.

سلطان النيادي يتحدث عن تجربته في السير في الفضاء
سلطان النيادي يتحدث عن تجربته في السير في الفضاء

وأضاف: “ساعات قليلة وأخرج من وحدة معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية مرتديًا هذه البذلة”.

وتابع: “ساعات قليلة ونسطر للعرب تاريخًا جديدًا، ويلامس علم الإمارات الفضاء”.

ويوم الخميس الماضي، كتب النيادي “غدًا نخرج من محطة الفضاء الدولية أنا وزميلي ستيفن بوين في مهمة جديدة تضمن استدامة المحطة لتغيير وحدة RFG الخاصة بترددات الراديو والتحضير لتركيب الألواح الشمسية”.

وأوضح قائلا: “بعد التدريبات الطويلة والصعبة نحن مستعدون ومعنوياتنا عالية لنخوض التحدي في هذه المهمة. غدًا لنا موعد جديد مع طموح زايد”.

سلطان النيادي يتحدث عن تجربته في السير في الفضاء
سلطان النيادي يتحدث عن تجربته في السير في الفضاء

من هو رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي؟

سلطان النيادي هو رائد فضاء إماراتي وأحد أوائل رواد الفضاء العرب. وُلد في عام 1981 في منطقة أم غافة في العين.

تخرج من جامعة “برايتون” في هندسة الإلكترونيات والاتصالات، وحصل على درجة الدكتوراه في تكنولوجيا منع تسرب البيانات من جامعة جريفيث في أستراليا.

انضم إلى برنامج الإمارات لرواد الفضاء في عام 2017، وتلقى تدريبات مكثفة في مركز “جونسون” للفضاء التابع لناسا.

شارك في مهمة فضائية طويلة إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2023، وأصبح أول عربي يسير في الفضاء الطلق لمدة ست ساعات ونصف.

يُعتبر سلطان النيادي رمزاً للطموح والابتكار في المجال الفضائي، وهو يسعى إلى نشر الوعي والمعرفة حول أهمية استكشاف الفضاء للأجيال في المستقبل.

ويشار أن السير في الفضاء، هو عملية مختلفة تمامًا عن السير على الأرض، حيث تتم الحركة في الفضاء بشكل حر وبدون قيود من الجاذبية الأرضية.

يخرج رواد الفضاء من محطة الفضاء الدولية بعد استخدام البدلة الفضائية، وهي بدلة خاصة ومتكاملة تُساعد الرواد على التنفس وتوفير الحماية من الظروف القاسية في الفضاء الخارجي، مثل درجات الحرارة المتدنية جدًا وعدم وجود الهواء.

يتم تزويد هذه البدلات الفضائية بأجهزة توفير الأكسجين والضغط وأجهزة التحكم في درجة الحرارة، بالإضافة إلى الأدوات والمعدات اللازمة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

الهدهد

بعد فضيحة الإمارات.. كاميرا تلصص أمام السرير بأحد فنادق السعودية تثير ضجة

الهدهد

حميدتي ينفي تلقيه دعما من الإمارات: “أنا مع الشعب ولست منافقاً” (فيديو)

الهدهد

“سيديهات فنادق دبي”.. وسم يقلب دول الخليج وفضيحة تلصص إماراتية

الهدهد

شاهد ما فعله سلطان النيادي بمجرد خروجه للفضاء وأبهر ابن زايد وحاكم دبي

الهدهد

كويتي يواجه ركاب طائرة إسرائيلية بمطار دبي بـ”فلسطين حرة” والداخلية الإماراتية تطارده (شاهد)

الهدهد

أحدهم ابنه.. ماذا وراء تعيين حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم لنائبين؟

الهدهد

خطة جهنمية واستفزاز.. كيف استطاع إسرائيلي زيارة سلطنة عمان دون دخولها؟ (فيديو)

تقارير

تفضح الإمارات .. “واشنطن بوست” تنشر وثائق استخباراتية عالية السرية عن منشأة صينية مشتبه بها

الهدهد

مواصفات خارقة لـ”بدلة سلطان النيادي الفضائية”..ماذا لو تعطلت؟ (فيديو)

الهدهد

حاكم دبي يصدر أوامره بالصعود للقمر مجددا عبر “المستكشف راشد 2”

الهدهد

“المستكشف راشد” يضيع في الفضاء ويختفي.. توقعات سلطان النيادي تصدق

تقارير

شقيق محمد بن زايد يريد وضع يده على قطعة أرض ثمينة في القاهرة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

صوفيا فيرغارا بإطلالة فاضحة في إعلان “فيا رياض” وجدل في السعودية

الضحية شخصية عامة.. الأمن الأردني يحل لغز جريمة القتل في الزرقاء

تدهور صحة عادل إمام.. إلغاء أحدث مشاريعه الفنية ويسرا تطمئن محبيه (فيديو)

فيديو مروع لافتراس طفل فلسطيني من قبل أسد في غزة

سر الشباب الدائم للمشاهير.. الأساليب الـ 8 السحرية لمكافحة الشيخوخة (شاهد)

زوجة ميسي تلفت الأنظار في الدرعية ضمن جولة العائلة بالسعودية (فيديو)

نسرين طافش تطبع قبلة غرامية على فم زوجها مع رقصة احتفالا بعودته لها (فيديو)

في الصيف..5 أسباب تدفعك لتناول الجوز المنقوع

ابنة عمرو دياب تداعب حصاناً على خطى نجلاء التونسية! (شاهد)

كيف تحمي عينيك أثناء السباحة؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC