فيديو لأردوغان وهو يختبر بنفسه مقاتلة الحاكم القوي ورسائل نارية

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وطن – انتشر مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يختبر بنفسه، الطائرة الحربية النفاثة المأهولة التركية الصنع والتي تحمل اسم “قآن” وهو اسم عثماني يطلق على الرجال ويعني “الحاكم القوي”.

وأظهر مقطع الفيديو، أردوغان وهو يصعد إلى المقاتلة التركية الصنع، وجلس على مقعد القيادة واختبر المقاتلة بنفسها، وأخذ يلوح للحاضرين في أجواء احتفالية.

أردوغان يختبر بنفسه، قبل قليل، الطائرة الحربية النفاثة المأهولة التركية الصنع والتي تحمل اسم "قاآن KAAN" وهو اسم عثماني يطلق على الرجال ويعني "الحاكم القوي". pic.twitter.com/EAWH19zhBf — وكالة أنباء تركيا (@tragency1) May 1, 2023

جاء ذلك مشاركة أردوغان في احتفالية “قرن المستقبل” التي أقيمت بهدف التعريف بمنتجات الصناعات الدفاعية التركية.

وقال أردوغان في كلمة له، إن المقاتلة تحمل اسم “قآن”، ومن شأنها أن تجعل تركيا واحدة من 5 دول تنتج هذا النوع من الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس في العالم، موضحا أنها ستستكمل اختباراتها خلال عدة أعوام لتنضم بعدها إلى ترسانة القوات الجوية التركية.

وأضاف أنها ستكون قادرة على العمل المشترك مع المركبات الجوية المسيرة ومنصات مثل التحذير الجوي والتحكم، كما سيمكنها أداء مهام قتالية جو- جو بأسلحة الجيل الخامس، وإجراء ضربات دقيقة من فتحات الأسلحة الداخلية بسرعة تفوق سرعة الصوت.​

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واعتبر الرئيس التركي أن بلاده تعيش بهذه المناسبة “يوما مشهودا” في تاريخ الدفاع والطيران التركي، مشيرا إلى أن زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي هو صاحب فكرة تسمية المقاتلة الوطنية “قآن”.

أردوغان الذي يستعد لخوض انتخابات رئاسية حاسمة بعد نحو أسبوعين، أكّد أن السلام والعدل والحق سيترسخ في المنطقة والعالم كلما تعززت قوة تركيا.

واستعرض الرئيس التركي سلسلة من الإنجازات العسكرية لبلاده، مشيرا إلى أن الطائرة المحلية “حُر جت” ستنضم في القريب العاجل إلى أسطول القوات الجوية، وستكون بين الطائرات على ظهر سفينة “تي جي سي أناضول” الحربية.

وأضاف أن الطائرة “حُر جت” ستحل محل مقاتلات “إف-16” (F-16) الأميركية بشكل جزئي من خلال تزويدها بالأسلحة والرادارات المحلية.

ولفت إلى أن طائرة “حُر قوش” التي بدأت تركيا بتصنيعها لصالح دول وصفها بالصديقة والشقيقة، باتت علامة دولية، مؤكدا تسليم الدفعات الأولى منها قريبا إلى النيجر وتشاد، في حين ستقوم الطائرة التركية المقاتلة المسيرة “عنقاء-3 إم” بأول تحليق لها خلال الأيام المقبلة.​​

الانتخابات التركية

ويستعد أردوغان لانتخابات مقررة يوم 14 مايو الجاري، في حدث يأخذ طابع استفتاء على الرئيس التركي الذي يواجه للمرة الأولى معارضة موحدة بعد 20 عاما على توليه السلطة.

والأحد الماضي، جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه الأبرز كمال كليجدار أوغلو حشودا ضخمة في البلاد، وذلك قبل أسبوعين من انتخابات رئاسية وتشريعية يتوقع أن تشهد منافسة محتدمة.

وقال أردوغان أمام مؤيديه في أحد متنزهات أنقرة: “هل أنتم مستعدون لـ14 مايو/أيار؟ هل أنتم مستعدون لجعل أقلام الاقتراع تفيض (بالمقترعين)؟”.

وفي تصريحات أدلى بها خلال الفعالية الانتخابية التي أقيمت في “حديقة الشعب”، تطرّق أردوغان إلى الخدمات التي قدمتها حكومته وبلديات حزبه للعاصمة خلال السنوات الـ21 الماضية.

وأكد أن أنقرة باتت عاصمة للصناعات الدفاعية أيضا بفضل الاستثمارات التي قامت بها حكوماته خلال السنوات الماضية، كما شدد على أن أنقرة ستتحوّل إلى مركز لخطوط القطارات السريعة بفعل الخطوط التي تملكها وعقب استكمال المشاريع الحالية أيضا.

وطالب أردوغان أنصار حزبه “العدالة والتنمية” بتكثيف فعالياتهم الانتخابية، منتقدا “تقاعس” بلديات المعارضة في كل من أنقرة وإسطنبول وإزمير، كبرى المدن التركية، عن تقديم الخدمات الأساسية لسكان تلك المدن، رغم إدارتها لها منذ قرابة 4 أعوام.

ودعا الرئيس الذي استأنف حملته الانتخابية ونشاطه العام بعد وعكة صحية ألمّت به هذا الأسبوع، مناصريه إلى حضّ مواطنيهم ممن لم يحسموا خيارهم بعد على التصويت لصالحه.

من جهته، شدد كليجدار أوغلو في مهرجان في إزمير – ثالث كبرى مدن البلاد والتي تعد معقلا للمعارضة * على أن “تركيا ستستعيد النور” على حد قوله.

وأضاف: “هذه الانتخابات هي انتخابات لإعادة بناء ديمقراطيتنا.. سنعيد السلام إلى هذا البلد، سأعيد الأخوّة إلى هذا البلد”.