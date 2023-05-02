شاكيرا تثير جنون بيكيه بقرار بشأن أبنائهما رغم سفره لميامي لمقابلتهما على نفقتها الخاصة!

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وطن – صدمت المغنية الكولومبية ” شاكيرا” شريكها السابق جيرارد بيكيه برفضها السماح له المكوث مع أطفاله لمدة 10 أيام بعد أن سافر إلى الولايات المتحدة لمقابلتهم.

وبعد أشهر من انفصال صانع ضربات واكا واكا ونجم برشلونة السابق ، انتقلت المغنية إلى ميامي مع ابنيها ، ساشا وميلانو ، بحثًا عن حياة هادئة.

وفقًا لاتفاقية الحضانة الخاصة بهم ، يمكن لجيرارد مقابلة الأطفال لمدة 10 أيام كل شهر وستغطي شاكيرا نفقات سفره.

والآن ، جيرارد بيكه متواجد في الولايات المتحدة لمقابلة أبنائه ، لكن شاكيرا لم تسمح له بالبقاء مع الأطفال لمدة 10 أيام، بحسب ما نقلته صحيفة “ذا نيوز” الباكستانية.

شاكيرا تمنع بيكيه من قضاء 10 أيام مع أبنائه

ووفقًا لبودكاست Mamarazzis ، قال لورينا فاسكويز إنه “لن يتمكن جيرارد بيكيه أخيرًا من قضاء تلك الأيام العشرة مع أطفاله ، كما هو منصوص عليه في الاتفاقية ، لأن شاكيرا جعلت الأمور صعبة بما يكفي بالنسبة له للقيام بذلك”.

وأوضح “فاسكويز” إن السبب وراء ذلك هو أن جيرارد بيكيه كان مع أطفاله حتى 2 أبريل ، وبالتالي ، يمكنه قضاء ثمانية أيام فقط مع ساشا وميلانو.

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بيكيه برفقة أطفاله لتناول طعام الغداء

وفيما يتعلق بما توصل إليه مع أبنائه ، فقد تم الكشف على وسائل التواصل الاجتماعي أن جيرارد بيكه أخذهم لتناول طعام الغداء.

وفي صورة التقطه أحد الأشخاص في مطعم ، يمكن رؤية بيكيه مع أطفالهم الصغار الذين يجلسون على منطقة الشاطئ تحت سماء زرقاء في يوم مشمس مع وجود البحر في الخلفية.

Primeras imágenes de Gerard Pique almorzando con sus hijos Milán y Sasha en Miami, sin Shakira pic.twitter.com/2UEcOZQ673 — Susanita tiene un raton (@PosaTres) May 1, 2023

انفصال شاكيرا وبيكيه

وكانت شاكيرا قد انفصلت عن جيرارد بيكيه العام الماضي بعد 12 عامًا من الرومانسية دون الكشف عن أسباب انفصالهما.

وبعد أسابيع ، أقام لاعب كرة القدم علاقه مع كلارا تشيا مارتي البالغة من العمر 23 عامًا، فيحين يشاع الآن أن شاكيرا تواعد الموسيقي الإسباني أليخاندرو سانز.