الثلاثاء, مايو 2, 2023
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شاكيرا تثير جنون بيكيه بقرار بشأن أبنائهما رغم سفره لميامي لمقابلتهما على نفقتها الخاصة!

اتفاقية الحضانة الخاصة تمكن جيرارد بيكيه من مقابلة الأطفال لمدة 10 أيام كل شهر على نفقة شاكيرا

كتب سالم حنفي
بيكيه في ميامي watanserb.com
بيكيه وطليقته شاكيرا وابنائهما
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وطن – صدمت المغنية الكولومبية ” شاكيرا” شريكها السابق جيرارد بيكيه برفضها السماح له المكوث مع أطفاله لمدة 10 أيام بعد أن سافر إلى الولايات المتحدة لمقابلتهم.

وبعد أشهر من انفصال صانع ضربات واكا واكا ونجم برشلونة السابق ، انتقلت المغنية إلى ميامي مع ابنيها ، ساشا وميلانو ، بحثًا عن حياة هادئة.

وفقًا لاتفاقية الحضانة الخاصة بهم ، يمكن لجيرارد مقابلة الأطفال لمدة 10 أيام كل شهر وستغطي شاكيرا نفقات سفره.

والآن ، جيرارد بيكه متواجد في الولايات المتحدة لمقابلة أبنائه ، لكن شاكيرا لم تسمح له بالبقاء مع الأطفال لمدة 10 أيام، بحسب ما نقلته صحيفة “ذا نيوز” الباكستانية.

شاكيرا تمنع بيكيه من قضاء 10 أيام مع أبنائه

ووفقًا لبودكاست Mamarazzis ، قال لورينا فاسكويز إنه “لن يتمكن جيرارد بيكيه أخيرًا من قضاء تلك الأيام العشرة مع أطفاله ، كما هو منصوص عليه في الاتفاقية ، لأن شاكيرا جعلت الأمور صعبة بما يكفي بالنسبة له للقيام بذلك”.

وأوضح “فاسكويز” إن السبب وراء ذلك هو أن جيرارد بيكيه كان مع أطفاله حتى 2 أبريل ، وبالتالي ، يمكنه قضاء ثمانية أيام فقط مع ساشا وميلانو.

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بيكيه برفقة أطفاله لتناول طعام الغداء

وفيما يتعلق بما توصل إليه مع أبنائه ، فقد تم الكشف على وسائل التواصل الاجتماعي أن جيرارد بيكه أخذهم لتناول طعام الغداء.

وفي صورة التقطه أحد الأشخاص في مطعم ، يمكن رؤية بيكيه مع أطفالهم الصغار الذين يجلسون على منطقة الشاطئ تحت سماء زرقاء في يوم مشمس مع وجود البحر في الخلفية.

انفصال شاكيرا وبيكيه

وكانت شاكيرا قد انفصلت عن جيرارد بيكيه العام الماضي بعد 12 عامًا من الرومانسية دون الكشف عن أسباب انفصالهما.

وبعد أسابيع ، أقام لاعب كرة القدم علاقه مع كلارا تشيا مارتي البالغة من العمر 23 عامًا، فيحين يشاع الآن أن شاكيرا تواعد الموسيقي الإسباني أليخاندرو سانز.

المصدرذا نيوز + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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