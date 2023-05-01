نابولي يقترب خطوة من حسم اللقب.. ترتيب الدوري الإيطالي 2023

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وطن- يقترب فريق نابولي من حسم لقب الدوري الإيطالي الممتاز 2022-2023، بفارق 18 نقطة عن أقرب المنافسين له فريق لاتسيو الوصيف مع ختام منافسات الجولة ال32.

وفشل نابولي من التتويج باللقب من حساب منافسات الجولة ال32، بعد تعادله الإيجابي بهدف لكليهما أمام منافسه ساليرنيتانا على ميدان ملعب (سان باولو).

نتائج منافسات الدوري الإيطالي

كما وحقق فريق إنتر ميلان أمام لاتسيو بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، وتعادل فريقا حامل اللقب السابق ميلان ويوفنتوس أمام روما وبولونيا بهدف لكليهما.

وستنطلق منافسات الجولة ال33 من الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو)، بمواجهة يوفنتوس وليتشي، الأربعاء، كما وستنتهي بمواجهة أودينيري أمام المتصدر نابولي، الخميس.

كما وخاض فريق نابولي المتصدر 32 مباراة في منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، حقق فيها الفوز 25 مباراة، وتعادل في 4 مباريات. كما وتلقى الخسارة في 3 مباريات أخرى حتى يومنا هذا.

ترتيب الدوري الإيطالي 2023

كما وجاءت نتائج ترتيب الدوري الإيطالي 2023، مع ختام الجولة ال32، فيما يلي:

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نابولي 79 نقطة.

لاتسيو 61 نقطة.

يوفنتوس 60 نقطة.

إنتر ميلان 57 نقطة.

ميلان 57 نقطة.

روما 57 نقطة.

أتالانتا 55 نقطة.

بولونيا 45 نقطة.

فيورنتينا 45 نقطة.

مونزا 44 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2023

وآتي ترتيب جدول هدافين الدوري الإيطالي 2023، كما يلي:

فيكتور أوسيمين (نابولي) 21 هدفاً.

لوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) 17 نقطة.

أديمولا لوكمان (أتالانتا) 13 هدفاً.

مبالا نزولا (سبيزيا) 13 هدفاً.

بولاي ديا (ساليرنيتانا) 12 هدفاً.

كفاراتسخيليا (نابولي) 12 هدفاً.