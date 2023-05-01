رصد ممثل شهير يتبول في أحد شوارع لندن بعد جلسة “سُكر” لمدة خمس ساعات! (شاهد)

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وطن – كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الممثل الإيرلندي الشهير كيليان ميرفي، أمضى جلسة شرب صاخبة لمدة خمس ساعات في لندن هذا الأسبوع.

وبحسب الصحيفة، فقد استمتع بطل مسلسل الجريمة البريطاني “بيكي بلايندرز” البالغ من العمر 46 عامًا، أولاً بنصف لتر الشراب خلال عرض لموسوعة غينيس مع مبتكر العرض ستيفن نايت.

وقالت الصحيفة إن الممثل بدا وكأنه في حالة معنوية جيدة ، حيث ظهر مبتسمًا وهو يتجاذب أطراف الحديث مع ستيفن أثناء رحلة الحانة، كما وقع النجم عدة توقيعات للمعجبين على صور لشخصيته توماس شيلبي عندما رصدوه في الحانة.

شرب الشمبانيا

وفي وقت لاحق ، بدأ في شرب الشمبانيا في فرينش هاوس، في حين شرب ستيفن بقية الزجاجة قبل أن يغادر الساعة 8 مساءً، إلا أن كيليان ميرفي واصل الحفلة ، حيث التقى ببعض الأصدقاء في المكان.

الكاميرات رصدته وهو يتبول في الشارع

وبحسب الصحيفة، فقد خرج بنفسه في منطقة بوسط لندن بعد حوالي ساعة – ثم شوهد وهو يتبول ومغطيا رأسه في زقاق قريب قبل أن يتوجه إلى المنزل.

Famous actor urinates in a London street after a five-hour drinking session https://t.co/Z8oN96EhnX pic.twitter.com/XdG3dam2bM — Daily Mail Online (@MailOnline) April 30, 2023

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ولفتت الصحيفة ان هذا اللقاء بين كيليان ميرفي وستيفن نايت جاء وسط أنباء عن فيلم Peaky Blinders الذي تم الإبلاغ عنه ، والذي سيتم إصداره في عام 2024.

وقال ستيفن سابقًا إن الفيلم سيركز على قصص الحرب العالمية الثانية المتعلقة بالمجموعة.

يشار إللى انه في عام 2022 ، كشف كيليان عن الوزن الذي ذهب إليه من أجل الحصول على المظهر الصحيح لشخصيته بيكي بلايندرز.

وقال الممثل إن بنيته تعني أنه لا يصادف أنه الشخص الأكثر “فرضًا” ، لذلك تجمّع لتصوير زعيم العصابة الإجرامية في برمنغهام ، بيكي بلايندرز.

تناول البروتين وحمل الأوزان ليؤدي شخصية بيكي بلايندرز

وقال لراديو تايمز : “أنا لست شخصًا قويًا جسديًا للغاية. لذلك يجب أن أتناول الكثير من البروتين وأرفع الكثير من الأوزان وأقوم بكل تلك الأشياء. لذلك يستغرق ذلك بعض الوقت ، وأنا أكرهه.

وذهب الممثل الأيرلندي إلى تذكر الوقت الذي أمضاه مع صانع العرض ستيفن نايت في حانة Garrison في برمنغهام حتى يتمكن من التعرف على أصدقاء ستيفن، حيث أخذ النجم لهجاتهم خلال وقتهم معًا لصقل صوت تومي في المسلسل.