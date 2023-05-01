الإثنين, مايو 1, 2023
الرئيسيةحياتنارصد ممثل شهير يتبول في أحد شوارع لندن بعد جلسة "سُكر" لمدة...
حياتنا

رصد ممثل شهير يتبول في أحد شوارع لندن بعد جلسة “سُكر” لمدة خمس ساعات! (شاهد)

أمضى الفنان الإيرلندي كيليان ميرفي 5 ساعات داخل حانة بوسط لندن وهو يتناول الكحول مع أصدقائه قبل أن يقوم بفعلته التي رصدتها الكاميرات

كتب سالم حنفي
كيليان ميرفي يسكر watanserb.com
كيليان ميرفي يتبول في أحد شوارع لندن بعد أن شرب الشامبانيا لمدة 5 ساعات متواصلة
- Advertisement -

وطن – كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الممثل الإيرلندي الشهير كيليان ميرفي، أمضى جلسة شرب صاخبة لمدة خمس ساعات في لندن هذا الأسبوع.

وبحسب الصحيفة، فقد استمتع بطل مسلسل الجريمة البريطاني “بيكي بلايندرز” البالغ من العمر 46 عامًا، أولاً بنصف لتر الشراب خلال عرض لموسوعة غينيس مع مبتكر العرض ستيفن نايت.

وقالت الصحيفة إن الممثل بدا وكأنه في حالة معنوية جيدة ، حيث ظهر مبتسمًا وهو يتجاذب أطراف الحديث مع ستيفن أثناء رحلة الحانة، كما وقع النجم عدة توقيعات للمعجبين على صور لشخصيته توماس شيلبي عندما رصدوه في الحانة.

شرب الشمبانيا

وفي وقت لاحق ، بدأ في شرب الشمبانيا في فرينش هاوس، في حين شرب ستيفن بقية الزجاجة قبل أن يغادر الساعة 8 مساءً، إلا أن كيليان ميرفي واصل الحفلة ، حيث التقى ببعض الأصدقاء في المكان.

الكاميرات رصدته وهو يتبول في الشارع

وبحسب الصحيفة، فقد خرج بنفسه في منطقة بوسط لندن بعد حوالي ساعة – ثم شوهد وهو يتبول ومغطيا رأسه في زقاق قريب قبل أن يتوجه إلى المنزل.

- Advertisement -

 

الكاميرات التقطت كيليان ميرفي يشرب الشامبنيا
كيليان ميرفي يشرب الشامبنيا

ولفتت الصحيفة ان هذا اللقاء بين كيليان ميرفي وستيفن نايت جاء وسط أنباء عن فيلم Peaky Blinders الذي تم الإبلاغ عنه ، والذي سيتم إصداره في عام 2024.

وقال ستيفن سابقًا إن الفيلم سيركز على قصص الحرب العالمية الثانية المتعلقة بالمجموعة.

يشار إللى انه في عام 2022 ، كشف كيليان عن الوزن الذي ذهب إليه من أجل الحصول على المظهر الصحيح لشخصيته بيكي بلايندرز.

وقال الممثل إن بنيته تعني أنه لا يصادف أنه الشخص الأكثر “فرضًا” ، لذلك تجمّع لتصوير زعيم العصابة الإجرامية في برمنغهام ، بيكي بلايندرز.

تناول البروتين وحمل الأوزان ليؤدي شخصية بيكي بلايندرز

وقال لراديو تايمز : “أنا لست شخصًا قويًا جسديًا للغاية. لذلك يجب أن أتناول الكثير من البروتين وأرفع الكثير من الأوزان وأقوم بكل تلك الأشياء. لذلك يستغرق ذلك بعض الوقت ، وأنا أكرهه.

وذهب الممثل الأيرلندي إلى تذكر الوقت الذي أمضاه مع صانع العرض ستيفن نايت في حانة Garrison في برمنغهام حتى يتمكن من التعرف على أصدقاء ستيفن، حيث أخذ النجم لهجاتهم خلال وقتهم معًا لصقل صوت تومي في المسلسل.

المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

اقرأ أيضاً

الهدهد

مشاهد فاضحة وشيطنة للعراقيين.. مسلسل دفعة لندن يفجر موجة جدل (فيديو)

الهدهد

وفاء من نوع آخر.. يعيش حافي القدمين وطلَّق الأحذية حدادا على زوجته (شاهد)

الهدهد

رفقة معارض شهير.. ظهور جديد لعماد المبيض يكشف مكان تواجده (شاهد)

الهدهد

بنحو ملياري دولار..الإمارات تسدل الستار على فضيحتها بشأن الصندوق السيادي الماليزي

تقارير

كواليس وأسرار زيارة “الأسد” لسلطنة عُمان.. متى أقرت وكيف كان موقف قطر منها!

حياتنا

اغتصب 24 امرأة بينهم شرطية.. السجن مدى الحياة لشرطي بريطاني روَّع نساء لندن (شاهد)

حياتنا

جنس فموي ولحظات مثيرة داخل أحد قطارات لندن والشرطة تلاحق المتورطين (شاهد)

الهدهد

اغتصاب وتبول على الضحايا.. فضيحة ضابط بريطاني تخرج للعلن بعد تعدد ضحاياه

الهدهد

الضحية على علاقة بقطر.. جريمة غامضة تهز بريطانيا وشهادات غير متطابقة

الهدهد

ركاب مترو لندن رجالا ونساء يتخلون عن سراويلهم بشكل جماعي (فيديو)

حياتنا

هل سرقت الملكة رانيا فكرة فستانها الجريء من الأميرة بياتريس؟! (شاهد)

حياتنا

متظاهر يقذف تشارلز الثالث بالبيض وهكذا كانت ردة فعله!(شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

حيّر العلماء…اكتشاف قنديل بحر في هونغ كونغ يمتلك 24 عينًا

“سيديهات فنادق دبي”.. وسم يقلب دول الخليج وفضيحة تلصص إماراتية

“أردوغان مش أحسن مننا”.. وزير لبناني سابق يتاجر بالسوريين ويبتز الأوروبيين

لا تتكرر دائماً.. هدف مبابي الغريب في الدوري الفرنسي (شاهد)

موقع إسباني: المغرب على برميل بارود والملك محمد السادس في أحضان ملاكم!

سياسي يمني يكشف ما فعلته ميليشيا تابعة للإمارات قبل وصول فيصل رجب إلى أبين

ملايين المشاهدات لصورة رونالدو وهو يقبل جورجينا المثيرة (شاهد)

تشكيلة منتخب الجزائر ضد السنغال في كأس أفريقيا للناشئين 2023

اذا فاز كليجدار اوغلو سترون اردوغان معلقا على المشانق كعدنان مندريس!

“براءة جابر مصاروة” .. زوج فلسطيني يطعن زوجته وطفليهما حتّى الموت وهم نيام! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC