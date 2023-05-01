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رياضة

ترتيب الدوري الفرنسي 2023 بعد خسارة باريس بالثلاثة أمام لوريان

منافسات الجولة ال33 من الدوري الفرنسي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الفرنسي 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الفرنسي 2023
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وطن- ما زال فريق باريس سان جيرمان يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023، بعد خسارته أمام لوريان بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال33.

وسجل فريق لوريان ثلاثية في شباك مرمى باريس سان جيرمان، في الدقيقة ال15 عن طريق اللاعب إنزو لي في، ودارلين يونجوا في الدقيقة ال39. وشيخ أحمدو دينج في الدقيقة ال88.

مباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان

وأحرز النجم الفرنسي كيليان مبابي الهدف الوحيد. للفريق الباريسي في المباراة داخل مرمى منافسه لوريان، عند الدقيقة ال29.

كما وشهدت المباراة إشهار البطاقة الحمراء في وجه النجم المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة ال20، ليخرج اللاعب على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

وتفوق فريق لوريان الضيف على باريس سان جيرمان على مستوى التسديدات التي وصلت إلى 14 تسديدة مقابل 13 تسديدة للفريق الباريسي.

كما واستحوذ باريس سان جيرمان على 54% على الكرة. طيلة مجريات دقائق المباراة، فيما استحوذ الفريق المنافس لوريان على 46% في المباراة.

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ولعب باريس سان جيرمان (البي أس جي)، 33 مباراة في منافسات الدوري الفرنسي، حقق فيها الفوز في 24 مباراة، وتعادل في 3 مباريات. كما وتلقى الخسارة في 6 مباريات أخرى.

لوريان وباريس سان جيرمان
لوريان وباريس سان جيرمان

ترتيب الدوري الفرنسي 2023

كما وجاء ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز 2022-2023، بعد خسارة المتصدر باريس سان جيرمان أمام لوريان في منافسات الجولة ال33، على النحو الآتي:

باريس سان جيرمان 75 نقطة.

أولمبيك مارسيليا 70 نقطة.

لانس 66 نقطة.

موناكو 61 نقطة.

ليل 59 نقطة.

رين 56 نقطة.

أولمبيك ليون 53 نقطة.

كلير مونت 49 نقطة.

كيليان مبابي
كيليان مبابي

نيس 48 نقطة.

لوريان 48 نقطة.

كما وستنتهي منافسات الجولة ال33 من الدوري الفرنسي الممتاز، بمواجهة بريست ونانت، الأربعاء، على ملعب (فرانسيس لو بليه).

المصدروطن + باريس سان جيرمان تويتر + الدوري الفرنسي تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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