ترتيب الدوري الفرنسي 2023 بعد خسارة باريس بالثلاثة أمام لوريان

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وطن- ما زال فريق باريس سان جيرمان يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023، بعد خسارته أمام لوريان بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال33.

وسجل فريق لوريان ثلاثية في شباك مرمى باريس سان جيرمان، في الدقيقة ال15 عن طريق اللاعب إنزو لي في، ودارلين يونجوا في الدقيقة ال39. وشيخ أحمدو دينج في الدقيقة ال88.

مباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان

وأحرز النجم الفرنسي كيليان مبابي الهدف الوحيد. للفريق الباريسي في المباراة داخل مرمى منافسه لوريان، عند الدقيقة ال29.

كما وشهدت المباراة إشهار البطاقة الحمراء في وجه النجم المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة ال20، ليخرج اللاعب على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

وتفوق فريق لوريان الضيف على باريس سان جيرمان على مستوى التسديدات التي وصلت إلى 14 تسديدة مقابل 13 تسديدة للفريق الباريسي.

كما واستحوذ باريس سان جيرمان على 54% على الكرة. طيلة مجريات دقائق المباراة، فيما استحوذ الفريق المنافس لوريان على 46% في المباراة.

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ولعب باريس سان جيرمان (البي أس جي)، 33 مباراة في منافسات الدوري الفرنسي، حقق فيها الفوز في 24 مباراة، وتعادل في 3 مباريات. كما وتلقى الخسارة في 6 مباريات أخرى.

ترتيب الدوري الفرنسي 2023

كما وجاء ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز 2022-2023، بعد خسارة المتصدر باريس سان جيرمان أمام لوريان في منافسات الجولة ال33، على النحو الآتي:

باريس سان جيرمان 75 نقطة.

أولمبيك مارسيليا 70 نقطة.

لانس 66 نقطة.

موناكو 61 نقطة.

ليل 59 نقطة.

رين 56 نقطة.

أولمبيك ليون 53 نقطة.

كلير مونت 49 نقطة.

نيس 48 نقطة.

لوريان 48 نقطة.

كما وستنتهي منافسات الجولة ال33 من الدوري الفرنسي الممتاز، بمواجهة بريست ونانت، الأربعاء، على ملعب (فرانسيس لو بليه).