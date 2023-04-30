الأحد, أبريل 30, 2023
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لقطات تحرك الصخر لطفل فلسطيني يحتضن ويقبّل قبر والده الشهيد (فيديو)

الطفل الفلسطيني يمثل استثناء عن مفهوم الطفولة في العالم أجمع بسبب مايتعرض له من استهداف متواصل

كتب فهمي الورغمي
انتهاكات حقوق الاطفال في فلسطين watanserb.com
طفل فلسطيني يحتضن قبر والده الشهيد
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وطن – انتشر مقطع فيديو وُصف بالمؤثر جدا، لطفل فلسطيني صغير، وهو يزور قبر والده الذي استشهد على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي المقطع، شوهد الطفل وهو يجري صوب قبر والده، وأخذ في تقبيله واحتضانه أكثر من مرة، في مشهد يعبر عن التسامح والإنسانية.

أطفال فلسطين حالة مغايرة

ودائما ما يلفت الأطفال الفلسطينيون الأنظار بفضل صمودهم وقوتهم، رغم أنهم يعيشون بمعزل عن البيئة الدولية، في ظل معاناتهم من كل أنواع الحرمان من أبسط الحقوق الدولية التي يتمتع بها كافة أطفال العالم، من جراء تعرضهم للحصار والجوع والأمراض ومرارة الفراق.

وتسببت جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال ، في فقدان الأطفال في فلسطين معنى الطفولة، حيث تغيب معاني اللهو واللعب ومتعة الحياة بل القهر والحصار.

إحصائية مفزعة

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، اغتالت إسرائيل حلم 17 طفلاً فلسطينياً منذ بداية عام 2023، ووصل عدد الشهداء الأطفال منذ عام 2000 إلى 2259 طفلاً فلسطينياً، بحسب الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين.

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وعلى مدار 30 عاماً، وثّقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال اعتداءات الاحتلال على الأطفال، وقال مدير الحركة العالمية خالد قزمار إنّ هناك استهدافاً واضحاً للأطفال وغالبية الإصابات قاتلة وتستهدف المنطقة العلوية من الجسد.

وأضاف أنّ الحركة العالمية للدفاع تقوم بمتابعة حالات الاعتداء على الأطفال على المستوى القانوني وتقدّمها إلى المؤسسات المختصة بالشأن النفسي والاجتماعي.

وأشار إلى أن الحركة العالمية بدورها تتوجّه إلى محكمة الجنايات الدولية في محاولة لتحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المجرمين.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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