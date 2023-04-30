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على غرار سائق طريق السويس.. شاهد ما فعله سعودي سكران على طريق عام

تبيّن أنّ السائق كان في حالة غير طبيعية وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة

كتب خالد الأحمد
سعودي سكران على طريق عام watanserb.com
سعودي سكران على طريق عام
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وطن- ألقت شرطة محافظة “قلوة” بمنطقة الباحة غرب المملكة العربية السعودية، القبض على مواطن بعد أن ظهر في محتوًى مرئيّ وهو يقود مركبة بتهور وصدم مركبات في طريق عام ولم يتوقف.

السائق كان في حالة غير طبيعية

وأشار الأمن العام السعودي في بيان له نشره عبر حسابه الرسمي بتويتر، إلى أنه من خلال إجراءات الاستدلال تبيّن أنّ السائق كان في حالة غير طبيعية.

وتابع أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، وجارٍ القبضُ على مَن وثّق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول المركبة وهي تتمايل بعنف على طريق عام، ثم يتطاير أحد الإطارات في الهواء، قبل أن تظهر سيارة شرطة وتوقف سائقها.

وبدت السيارة وقد تعرّضت لعدة صدمات على جانبها الأيمن.

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وكانت إحصائية نشرتها الأمانة العامة للجنة الوزارية للسلامة المرورية في آذار الماضي، كشفت من خلال حساب مبادرة “سلامتك” على “تويتر”، عن الأسباب الخمسة الأكبر وراء وقوع الحوادث المرورية في المملكة خلال عام 2022، وفي مقدمتها الانحراف المباغت وعدم ترك مسافة آمنة.

وأوضحت الإحصائية أنّ عدد الحوادث الناتجة عن الانحراف المباغت بالمركبات، بلغ (474.604) حوادث، يليه بالمرتبة الثانية عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات وتسبّب في وقوع (459.123) حادثًا مروريًا، ثم عدم التركيز مع قيادة المركبة الذي نجم عنه (193.827) حادثًا.

يذكر أنّ المرور السعودي نصّ على مخالفة السائق بغرامة ما بين 10000 – 5000 ريال، في حال قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.

ووصلت وفيات الحوادث المرورية في السعودية في عام 2019 إلى 5754 وفاة، بينما بلغت 4555 حالة وفاة في عام 2022.

واقعة أشبه بواقعة “سائق طريق السويس” في مصر

ويشار إلى أنّ واقعة مشابهة حدثت في مصر بسبتمبر الماضي، ولكنها أثارت وقتها جدلاً أكبر.

وفي مشهدٍ شبّهه كثيرون بمشاهد أفلام هوليود، تداول مصريون عبر منصات التواصل الاجتماعي، آنذاك مقطعاً مصوراً لشخص كان يقود سيارته برعونة على طريق السويس، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

واستطاع المقطع الذي تجاوزت مدته الدقيقتين، تصدّر اهتمام المغردين المصريين وقتَها، وتباينت الآراء بين التأييد والانتقاد لدى تقييم الطريقة التي تعامل بها المواطنون والشرطة مع السائق المتهور.

وأظهر المقطع السائق، وهو يعرقل حركة المرور في الطريق السريع، إذ كانت السيارة تتأرجّح بشكل جنوني، بينما يضع السائق قدمه على باب السيارة الأمامي الذي كان مفتوحاً طوال الوقت.

وبعد مطاردة طويلة تمكّن رجال الشرطة من إيقاعه في كمين، ومن ثم القبض عليه.

وقد تجمع أصحاب السيارات الأخرى حول السائق وانهالوا عليه بالضرب، وفق ما أظهرته بعض المقاطع المصورة التي أكدتها وسائل إعلام مصرية آنذاك.

وفي أوائل أكتوبر الماضي، اتخذت أجهزة وزارة الداخلية المصرية الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم القضائي الذي صدر من الجهات القضائية المختصة بشأن القضية المعروفة إعلامياً باسم “السائق المتهور بطريق السويس“.

حيث قرّرت المحكمة حبس قائد السيارة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه مع إلغاء رخصة القيادة الخاصة به، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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