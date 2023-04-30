على غرار سائق طريق السويس.. شاهد ما فعله سعودي سكران على طريق عام

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وطن- ألقت شرطة محافظة “قلوة” بمنطقة الباحة غرب المملكة العربية السعودية، القبض على مواطن بعد أن ظهر في محتوًى مرئيّ وهو يقود مركبة بتهور وصدم مركبات في طريق عام ولم يتوقف.

السائق كان في حالة غير طبيعية

وأشار الأمن العام السعودي في بيان له نشره عبر حسابه الرسمي بتويتر، إلى أنه من خلال إجراءات الاستدلال تبيّن أنّ السائق كان في حالة غير طبيعية.

وتابع أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، وجارٍ القبضُ على مَن وثّق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

شرطة محافظة قلوة تقبض على شخص لتعمده صدم مركبات في طريق عام. pic.twitter.com/Ld3c2DZlBt — الأمن العام (@security_gov) April 30, 2023

وأظهر مقطع الفيديو المتداول المركبة وهي تتمايل بعنف على طريق عام، ثم يتطاير أحد الإطارات في الهواء، قبل أن تظهر سيارة شرطة وتوقف سائقها.

وبدت السيارة وقد تعرّضت لعدة صدمات على جانبها الأيمن.

📌| شرطة محافظة #قلوة تقبض على شخص لتعمده صدم مركبات في طريق عام. pic.twitter.com/UeQvVPFSqI — عناد العتيبي 🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) April 30, 2023

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وكانت إحصائية نشرتها الأمانة العامة للجنة الوزارية للسلامة المرورية في آذار الماضي، كشفت من خلال حساب مبادرة “سلامتك” على “تويتر”، عن الأسباب الخمسة الأكبر وراء وقوع الحوادث المرورية في المملكة خلال عام 2022، وفي مقدمتها الانحراف المباغت وعدم ترك مسافة آمنة.

وأوضحت الإحصائية أنّ عدد الحوادث الناتجة عن الانحراف المباغت بالمركبات، بلغ (474.604) حوادث، يليه بالمرتبة الثانية عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات وتسبّب في وقوع (459.123) حادثًا مروريًا، ثم عدم التركيز مع قيادة المركبة الذي نجم عنه (193.827) حادثًا.

يذكر أنّ المرور السعودي نصّ على مخالفة السائق بغرامة ما بين 10000 – 5000 ريال، في حال قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.

ووصلت وفيات الحوادث المرورية في السعودية في عام 2019 إلى 5754 وفاة، بينما بلغت 4555 حالة وفاة في عام 2022.

واقعة أشبه بواقعة “سائق طريق السويس” في مصر

ويشار إلى أنّ واقعة مشابهة حدثت في مصر بسبتمبر الماضي، ولكنها أثارت وقتها جدلاً أكبر.

#مصر.. سائق يصدم عددا من السيارات أثناء قيادته الجنونية ويعرّض حياة المواطنين للخطر على #طريق_السويس، والشرطة تتمكن من إلقاء القبض عليه pic.twitter.com/sRqmHy7lls — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 24, 2022

وفي مشهدٍ شبّهه كثيرون بمشاهد أفلام هوليود، تداول مصريون عبر منصات التواصل الاجتماعي، آنذاك مقطعاً مصوراً لشخص كان يقود سيارته برعونة على طريق السويس، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

واستطاع المقطع الذي تجاوزت مدته الدقيقتين، تصدّر اهتمام المغردين المصريين وقتَها، وتباينت الآراء بين التأييد والانتقاد لدى تقييم الطريقة التي تعامل بها المواطنون والشرطة مع السائق المتهور.

وأظهر المقطع السائق، وهو يعرقل حركة المرور في الطريق السريع، إذ كانت السيارة تتأرجّح بشكل جنوني، بينما يضع السائق قدمه على باب السيارة الأمامي الذي كان مفتوحاً طوال الوقت.

وبعد مطاردة طويلة تمكّن رجال الشرطة من إيقاعه في كمين، ومن ثم القبض عليه.

وقد تجمع أصحاب السيارات الأخرى حول السائق وانهالوا عليه بالضرب، وفق ما أظهرته بعض المقاطع المصورة التي أكدتها وسائل إعلام مصرية آنذاك.

وفي أوائل أكتوبر الماضي، اتخذت أجهزة وزارة الداخلية المصرية الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم القضائي الذي صدر من الجهات القضائية المختصة بشأن القضية المعروفة إعلامياً باسم “السائق المتهور بطريق السويس“.

حيث قرّرت المحكمة حبس قائد السيارة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه مع إلغاء رخصة القيادة الخاصة به، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.