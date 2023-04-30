الأحد, أبريل 30, 2023
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الهدهد

حوثي يعذب أمه بالفأس حتى الموت وقنبلة غضب تنفجر في اليمن (شاهد)

انتشار ملحوظ لجرائم القتل الأسري من قبل عناصر الحوثي بسبب الدورات الطائفية التي تنظمها الجماعة

كتب سالم حنفي
جرائم القتل الأسري الحوثيين watanserb.com
تشهد مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن تزايدا في حالات القتل الأسري
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وطن – أقدم مسلح حوثي، على ضرب والدته باستخدام الفأس حتى فارقت الحياة، في جريمة ليست الأولى من نوعها، أثارت غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن.

وأقدم وضاح صادق أحمد الجرافي، أحد المنتمين لجماعة الحوثي، ويقطن في منطقة بني زهير مديرية العدين، على ضرب والدته بالفأس حتى أرداها قتيلة.

يأتي هذا فيما أفادت مصادر يمنية بأن المدعو وضاح الجرافي، ووالده وجميع أخوته خضعوا لدورات قتالية وثقافية في صفوف جماعة الحوثي، وسبق وأن قاتلوا معها في بعض الجبهات.

وبحسب المصادر، فإنّ نبيل شقيق القاتل، سبق وأن وقع أسيرًا بيد قوات الجيش الوطني في محافظة مأرب، وخرج ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة بين الحكومة الشرعية والحوثيين، فيما لقي أحد أشقائه حتفه وهو يقاتل في صفوف الحوثيين بجبهة دمت، محافظة الضالع.

غضب عارم

أثارت هذه الجريمة غضبا عارما بين اليمنيين، فقال الصحفي محمد الضبياني في تغريدة عبر “تويتر“: “عنصر حوثي يدعى وضاح صادق أحمد الجرافي في منطقة بني زهير مديرية العدين محافظة إب، يرتكب جريمة مروعة هزت اليمن، حيث أقدم هذا السفاح على ضرب أمه بـ العطيف – الفأس الذي يستخدم لتقطيع الحطب – أن تكون حوثياً يعني أنك غادرت مربع الإنسانية، وصرت كلباً مسعورا بلا ضمير تنهش روح والديك”.

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وكتب وليد الراجحي رئيس مركز سبأ الإعلامي: “الحوثي وضاح صادق أحمد الجرافي في منطقة بني زهير مديرية العدين محافظة إب، يقتل أمه بـ الفأس “العطيف” ونجاة والده الذي فر هاربا قبل أن يجهز عليه.. هذه واحدة من مخرجات دورات الحوثي الإرهابي.. الدورات الحوثية ومراكزها الصيفية تنتج المادة الخام للإرهاب بعد أن تذيب كل قيم الملتحقين بها”.

وغرد الناشط أحمد الشرعبي: “عاجل.. في العدين محافظة إب وبالتحديد قرية بني زهير، جريمة تقشعر لها الأبدان بعد خروجه من الدوره الصيفيه للحوثة، أقدم المدعو (وضاح صادق أحمد الجرافي) على قتل أمه.. طريقة القتل ضرب بالعطيف بكل وحشية حتئ فارقت الحياة الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته.. وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

وتفاعل الصحفي محمد النود: “في مديرية العدين محافظة اب اليمنية جريمه يقشعر لها الأبدان بعد خروجه من الدوره الصيفيه لمليشيا الحوثي اقدم المدعو (وضاح صادق أحمد الجرافي) على قتل أمه بطريقة وحشية حتئ فارقت الحياة الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

تفشي جرائم القتل الأسري

وكثيرا ما تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن جرائم قتل أسري من قِبل عناصر الجماعة الموالية لإيران، فيما يُرجع متخصصون هذا الأمر إلى ثقافة القتل التي عملت جماعة الحوثي على نشرها من خلال فعاليات تغذي هذه الثقافة، بينها الدورات الصيفية.

إب في الصدارة

وسبق أن كشفت تقارير حقوقية يمنية، أن محافظة إب تتصدر المحافظات التي تشهد جرائم قتل المجندين الحوثيين لأقاربهم.

وأفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بوقوع 121 حالة قتل، و60 حالة إصابة خلال العامين 2021 و2022، في 11 محافظة واقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي برصاص أبنائهم الأطفال المجندين لدى الحوثيين، تحت تأثير دورات الشحن والتعبئة الطائفية.

وحسب التقرير الذي صدر العام الماضي، فقد تصدرت محافظة إب قائمة المحافظات بواقع 17 جريمة.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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