حوثي يعذب أمه بالفأس حتى الموت وقنبلة غضب تنفجر في اليمن (شاهد)

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وطن – أقدم مسلح حوثي، على ضرب والدته باستخدام الفأس حتى فارقت الحياة، في جريمة ليست الأولى من نوعها، أثارت غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن.

وأقدم وضاح صادق أحمد الجرافي، أحد المنتمين لجماعة الحوثي، ويقطن في منطقة بني زهير مديرية العدين، على ضرب والدته بالفأس حتى أرداها قتيلة.

يأتي هذا فيما أفادت مصادر يمنية بأن المدعو وضاح الجرافي، ووالده وجميع أخوته خضعوا لدورات قتالية وثقافية في صفوف جماعة الحوثي، وسبق وأن قاتلوا معها في بعض الجبهات.

وبحسب المصادر، فإنّ نبيل شقيق القاتل، سبق وأن وقع أسيرًا بيد قوات الجيش الوطني في محافظة مأرب، وخرج ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة بين الحكومة الشرعية والحوثيين، فيما لقي أحد أشقائه حتفه وهو يقاتل في صفوف الحوثيين بجبهة دمت، محافظة الضالع.

غضب عارم

أثارت هذه الجريمة غضبا عارما بين اليمنيين، فقال الصحفي محمد الضبياني في تغريدة عبر “تويتر“: “عنصر حوثي يدعى وضاح صادق أحمد الجرافي في منطقة بني زهير مديرية العدين محافظة إب، يرتكب جريمة مروعة هزت اليمن، حيث أقدم هذا السفاح على ضرب أمه بـ العطيف – الفأس الذي يستخدم لتقطيع الحطب – أن تكون حوثياً يعني أنك غادرت مربع الإنسانية، وصرت كلباً مسعورا بلا ضمير تنهش روح والديك”.

عنصر حوثي يدعى وضاح صادق أحمد الجرافي في منطقة بني زهير مديرية العدين محافظة إب، يرتكب جريمة مروعة هزت اليمن، حيث أقدم هذا السفاح على ضرب أمه بـ " العطيف " -الفأس الذي يستخدم لتقطيع الحطب – أن تكون حوثياً يعني أنك غادرت مربع الإنسانية، وصرت كلباً مسعورا بلا ضمير تنهش روح والديك! pic.twitter.com/XFcb38sEW2 — محمد الضبياني M.Aldhabyani (@maldhabyani) April 29, 2023

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وكتب وليد الراجحي رئيس مركز سبأ الإعلامي: “الحوثي وضاح صادق أحمد الجرافي في منطقة بني زهير مديرية العدين محافظة إب، يقتل أمه بـ الفأس “العطيف” ونجاة والده الذي فر هاربا قبل أن يجهز عليه.. هذه واحدة من مخرجات دورات الحوثي الإرهابي.. الدورات الحوثية ومراكزها الصيفية تنتج المادة الخام للإرهاب بعد أن تذيب كل قيم الملتحقين بها”.

الحوثي وضاح صادق أحمد الجرافي في منطقة بني زهير مديرية العدين محافظة إب، يقتل أمه بـ الفأس "العطيف" ونجاة والده الذي فر هاربا قبل أن يجهز عليه.

هذه واحدة من مخرجات دورات الحوثي الإرهابي.

الدورات الحوثية ومراكزها الصيفية تنتج المادة الخام للإرهاب بعد أن تذيب كل قيم الملتحقين بها pic.twitter.com/62UJKBQ9LN — وليد الراجحي Walid_Alrajhy (@Walidalrajhi7) April 29, 2023

وغرد الناشط أحمد الشرعبي: “عاجل.. في العدين محافظة إب وبالتحديد قرية بني زهير، جريمة تقشعر لها الأبدان بعد خروجه من الدوره الصيفيه للحوثة، أقدم المدعو (وضاح صادق أحمد الجرافي) على قتل أمه.. طريقة القتل ضرب بالعطيف بكل وحشية حتئ فارقت الحياة الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته.. وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

عاجل..

في العدين محافظة اب وبالتحديد قرية بني زهير

جريمه يقشعر لها الابدان بعد خروجه من الدوره الصيفيه للحوثه

اقدم المدعو (وضاح صادق احمد الجرافي)

على قتل امه

طريقة القتل ضرب بالعطيف بكل وحشية حتئ فارقت الحياة الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته

وحسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/SgVd7XSXUE — احمد الشرعبي (@mdlsrby64789633) April 29, 2023

وتفاعل الصحفي محمد النود: “في مديرية العدين محافظة اب اليمنية جريمه يقشعر لها الأبدان بعد خروجه من الدوره الصيفيه لمليشيا الحوثي اقدم المدعو (وضاح صادق أحمد الجرافي) على قتل أمه بطريقة وحشية حتئ فارقت الحياة الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

في مديرية العدين محافظة اب اليمنية جريمه يقشعر لها الابدان بعد خروجه من الدوره الصيفيه لمليشيا الحوثي اقدم المدعو (وضاح صادق احمد الجرافي)

على قتل امه بطريقة وحشية حتئ فارقت الحياة الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته

وحسبنا الله ونعم الوكيل.#الحوثي_سلالة_فارسية_ارهابية pic.twitter.com/VZVYbcoUls — محمد النود 𝐌 𝐀𝐋𝐍𝐎𝐔𝐃 (@MOHAMED_ALNOUD) April 29, 2023

تفشي جرائم القتل الأسري

وكثيرا ما تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن جرائم قتل أسري من قِبل عناصر الجماعة الموالية لإيران، فيما يُرجع متخصصون هذا الأمر إلى ثقافة القتل التي عملت جماعة الحوثي على نشرها من خلال فعاليات تغذي هذه الثقافة، بينها الدورات الصيفية.

إب في الصدارة

وسبق أن كشفت تقارير حقوقية يمنية، أن محافظة إب تتصدر المحافظات التي تشهد جرائم قتل المجندين الحوثيين لأقاربهم.

وأفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بوقوع 121 حالة قتل، و60 حالة إصابة خلال العامين 2021 و2022، في 11 محافظة واقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي برصاص أبنائهم الأطفال المجندين لدى الحوثيين، تحت تأثير دورات الشحن والتعبئة الطائفية.

وحسب التقرير الذي صدر العام الماضي، فقد تصدرت محافظة إب قائمة المحافظات بواقع 17 جريمة.