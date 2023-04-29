السبت, أبريل 29, 2023
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صورة صادمة لـ ميغان ماركل لم ترغب أن يراها أحد.. عائلتها فضحتها! (شاهد)

عون فرعي: تم عرض الصورة في إطار الفيديو الترويجي لعرض خاص تقدمه قناة أسترالية مع عائلتها التي تخلت عنها

كتب سالم حنفي
ميغان ماركل watanserb.com
ميغان ماركل
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وطن- تم تصوير زوجة الأمير هاري، دوقة ساسكس ميغان ماركل وهي تضحك على مائدة العشاء كامرأة شابة في صورة لم تُر من قبل شاركتها عائلتها.

وظهرت دوقة ساسكس البالغة من العمر 41 عامًا وهي ترتدي بلوزة بيضاء متقطعة وشعرها مربوط في كعكة فوضوية بينما تبتسم في لقطة صريحة ستظهر في برنامج خاص يضم والدها وإخوتها غير الأشقاء يوم الأحد، بحسب ما نقلع موقع “إكسبريس” البريطاني.

للقاء لعائلة ميغان ماركل مع قناة أسترالية

وفي عرض خاص لـ 7NEWS Australia Spotlight يمكن رؤية توماس ماركل وسامانثا ماركل وتوماس جونيور يجتمعون قبل تتويج الملك تشارلز وهم يشاركون لقطات وصور لم تشاهد من قبل لميغان وهي تكبر.

وقبل نشر العرض على الشاشات، نشر الصحفي تايلور أورباخ صورة الدوقة على تويتر ، مدعيا أنها واحدة من الصور التي لم تكن ميغان تريد أن يراها العالم أبدا.

كما شارك المقطع الدعائي للعرض الخاص ، حيث شوهدت ميغان أيضًا أثناء فوزها في حفل مدرسي وتتويجها بلقب ملكة العودة للوطن.

وبعد نشر الصورة التي ظهرت حديثًا ، كتب أويرباخ: “الصور لم ترغب ميغان ماركل أبدًا في أن يراها العالم”.

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الحقيقة المتفجرة لحياة ميغان ماركل

كما نشر لقطات من وراء الكواليس لـ ميغان ماركل أثناء إنتاج الفيلم الخاص ، واعدًا بأنه سيكون “الحقيقة المتفجرة الكاملة عن أشهر امرأة في العالم والعائلة التي تخلت عنها”.

تم التقاط ميغان ماركل في صورة غير مرئية مع عائلتها
تم التقاط ميغان ماركل في صورة غير مرئية مع عائلتها

وفي مقطع دعائي للبرنامج ، تم نشره على حساب Auerbach’s في وقت سابق اليوم ، تبدو دوقة ساسكس ملكية في لقطات محببة من أيام المدرسة عندما تم التصويت لها كملكة للوطن من قبل أصدقائها.

وظهرت وهي تلوح برشاقة لزملائها قبل أن تضع يدها على فمها حيث يبدو وجهها وكأنه يعبر عن صدمتها من تكريمها.

تأتي مقاطع الفيديو المنزلية ، التي تتضمن أيضًا لقطات لممثلة مسلسل Suits السابقة وهي تؤدي على خشبة المسرح منذ صغرها ، وسط أنباء عن توقيع ميغان مع وكالة مواهب تمثل أيضًا Dwayne ‘The Rock’ Johnson .

ميغان ماركل توقع عقد مع وكالة مواهب رفيعة لمستوى

يأتي ذلك في الوقت الذي وقعت فيه ميغان ماركل مع وكالة مواهب رفيعة المستوى في أمريكا بعد شهور من الصمت في أعقاب تداعيات مذكرات الأمير هاري .

كشف أسرار دوقة ساسكس من قبل أفراد عائلتها
كشف أسرار دوقة ساسكس من قبل أفراد عائلتها

تعمل ميغان على “إعادة بناء علامتها التجارية” بعد الإعلان عن توقيع الفتاة البالغة من العمر 41 عامًا مع وكالة المواهب ويليام موريس إنديفور.

وواجهت دوقة ساسكس ، التي ظلت صامتة منذ ظهور مذكرات الأمير هاري المفاجئة ، سبير على الرفوف، قدرًا هائلاً من الانتقادات بما في ذلك السخرية منها في ساوث بارك.

 

المصدرإكسبريس، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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