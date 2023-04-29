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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023 بعد هاتريك بنزيما وهدف ليفاندوفسكي

ليفاندوفسكي يوسع الفارق مع الوصيف بنزيما على الصدارة إلى هدفين

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023 watanserb.com
ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023
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وطن- يتصدر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة، جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023، بعد تسجيله هدفاً في شباك مرمى ريال بتيس، بفارق هدفين عن الفرنسي كريم بنزيما أسطورة ريال مدريد الحالية وصاحب الهاتريك الأخير في مرمى ألميريا.

وسجل النجم الفرنسي بنزيما الهاتريك الثالث له في منافسات هذا الموسم مع نادي ريال مدريد وال13 في تاريخ مشواره الكروي، داخل شباك مرمى ألميريا، التي انتهت بفوز الفريق الملكي برباعية ثمينة مقابل هدفين.

الدوري الإسباني الممتاز

كما وسجل المتصدر ليفاندوفسكي هدف توسيع الفارق مع وصيفه الفرنسي بنزيما هداف الدوري الإسباني والمتوج بلقب الدوري للموسم الماضي برصيد  27 هدفاً. بعد تسجيله هدفاً في شباك ريال بتيس في منافسات الجولة ال32.

كما ويتصدر فريق برشلونة بفارق 11 نقطة جدول ترتيب الدوري الإسباني (الليغا)، عن غريمه التقليدي ريال مدريد الوصيف في المركز الثاني برصيد68 نقطة حتى يومنا هذا.

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

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ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023، بعد هدف روبرت ليفاندوفسي وهاتريك كريم بنزيما في منافسات الجولة ال32، كما يلي:

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) 19 هدفاً.

كريم بنزيما (ريال مدريد) 17 هدفاً.

أنس أونال (خيتافي) 13 هدفاً.

خوسيلو ( إسبانيول) 13 هدفاً.

بورخا إجليسياس  (ريال بيتيس) 12 هدفاً.

ياجو أسباس (سيلتا فيجو) 12 هدفاً.

فيدات موريكي (ريال مايوركا) 12 هدفاً.

أنطوان جريزمان  (أتلتيكو مدريد) 11 هدفاً.

فالنتين كاستيانوس (جيرونا) 11 هدفاً.

آلفارو موراتا   (أتلتيكو مدريد) 11 هدفاً.

بنزيما
بنزيما

 

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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