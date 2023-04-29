ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023 بعد هاتريك بنزيما وهدف ليفاندوفسكي

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وطن- يتصدر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة، جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023، بعد تسجيله هدفاً في شباك مرمى ريال بتيس، بفارق هدفين عن الفرنسي كريم بنزيما أسطورة ريال مدريد الحالية وصاحب الهاتريك الأخير في مرمى ألميريا.

وسجل النجم الفرنسي بنزيما الهاتريك الثالث له في منافسات هذا الموسم مع نادي ريال مدريد وال13 في تاريخ مشواره الكروي، داخل شباك مرمى ألميريا، التي انتهت بفوز الفريق الملكي برباعية ثمينة مقابل هدفين.

الدوري الإسباني الممتاز

كما وسجل المتصدر ليفاندوفسكي هدف توسيع الفارق مع وصيفه الفرنسي بنزيما هداف الدوري الإسباني والمتوج بلقب الدوري للموسم الماضي برصيد 27 هدفاً. بعد تسجيله هدفاً في شباك ريال بتيس في منافسات الجولة ال32.

كما ويتصدر فريق برشلونة بفارق 11 نقطة جدول ترتيب الدوري الإسباني (الليغا)، عن غريمه التقليدي ريال مدريد الوصيف في المركز الثاني برصيد68 نقطة حتى يومنا هذا.

☑هاتريك "كريم" و هدف رائع من توقيع "رودريغو".

☑فوز مهم و ثلاث نقاط أهم لريال مدريد. شاهد أهداف و ملخص المباراة🎬⚽🔥#LaLigaSantander #RealMadridAlmería 4-2 pic.twitter.com/4Av0mguwjy — LaLiga (@LaLigaArab) April 29, 2023

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ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023، بعد هدف روبرت ليفاندوفسي وهاتريك كريم بنزيما في منافسات الجولة ال32، كما يلي:

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) 19 هدفاً.

كريم بنزيما (ريال مدريد) 17 هدفاً.

أنس أونال (خيتافي) 13 هدفاً.

خوسيلو ( إسبانيول) 13 هدفاً.

بورخا إجليسياس (ريال بيتيس) 12 هدفاً.

ياجو أسباس (سيلتا فيجو) 12 هدفاً.

فيدات موريكي (ريال مايوركا) 12 هدفاً.

أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد) 11 هدفاً.

فالنتين كاستيانوس (جيرونا) 11 هدفاً.

آلفارو موراتا (أتلتيكو مدريد) 11 هدفاً.